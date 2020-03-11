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Дизайн маленькой ванной 2020 – оригинальные идеи оформления пространства (Фото)

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Дизайн маленькой ванной 2020 – оригинальные идеи оформления пространства (Фото)
23:32 Ср, 11 Март 2020 Телеграф klubstroitelei.com/ Фото: klubstroitelei.com/

В дизайне маленьких ванных важный момент – правильное декорирование помещения.

  • 1

    Дизайн маленькой совмещенной ванной: увеличиваем пространство

    Существует несколько общих правил оформления небольших помещений. При их соблюдении даже самая маленькая комната будет выглядеть значительно более просторной и светлой. Не пренебрегайте этими правилами при создании интерьера домашнего санузла.

    Применяйте для отделки светлые тона. В дизайне маленькой ванной яркие и слишком темные цвета могут использоваться только в качестве акцентных.

    Используйте зеркала – они зрительно могут увеличить площадь небольшой ванной комнаты вдвое. При этом не вешайте зеркала друг напротив друга, чтобы не создавать эффект "тоннеля" - лучше, если зеркальной будет одна стенка, либо две стены, сходящиеся под прямым углом.

    Используйте глянцевые поверхности в дизайне ванной – они создают игру отражений, чем усложняют интерьер и добавляют в него света. Например, уместен будет натяжной глянцевый потолок.

    Обеспечьте хорошее освещение – чем светлее комната, тем больше она кажется. В маленькой ванной обязательны потолочные точечные светильники и желательны дополнительные источники света.

    Перегородки и даже отдельные части мебели из стекла "растворятся" в воздухе и сделают пространство больше.

    Мебели должно быть мало, и она должна быть многофункциональна, чтобы не "съедать" площадь и без того маленькой ванной.

    Подумайте о том, чтобы поставить душевую кабину вместо стандартной ванны – в небольшой комнате будет намного просторнее.

    Кроме того, в дизайне ванной маленького размера можно использовать и другие "маленькие хитрости", например, установить умывальник на длинной столешнице, часть которой будет заходить на пространство над ванной. В этом случае столешница может использоваться для хранения шампуней, кондиционеров, гелей для душа и других необходимых при купании вещей.

    Важно: Не забывайте, что углы можно использовать рационально. Угловая ванна или душевая кабина занимают гораздо меньше места, чем обычные прямые, кроме того, в углу можно поместить раковину, повесить специальные "угловые" полки.

    Помните о том, что подвесная сантехника облегчает не только уборку, но и визуальное восприятие небольшого помещения.

  • 2

    Плитка в современном дизайне маленькой ванной: правильный выбор

    Цвет

    Согласно основным правилам отделки небольших помещений, плитка должна иметь светлые тона. Не стоит забывать о том, что прохладные оттенки (голубой, бирюзовый) зрительно "отодвигают" стены, и маленькая комната кажется больше. Теплые же тона, наоборот, "приближают" стены к зрителю, чем уменьшают помещение.

  • 3

    Размер

    Наилучший вариант дизайна – плитка небольшого размера. Крупноформатная зрительно сразу же сделает комнату совсем маленькой, и может даже нарушить пропорции. Часть стен можно выложить мозаикой.

    Есть общее правило: на человека производит впечатление не размеры каждой из плиток, а их общее количество, которое он оценивает на глаз, по количеству межплиточных швов. Чем их больше – тем больше помещение согласно психологическому восприятию пространства.

  • 4

    Фактура

    В дизайне маленькой ванной от крупных изображений, популярного в последнее время 3D-оформления, блестящих страз лучше отказаться. Держитесь правила "чем проще, тем лучше". Еще лучше, если отделочный материал имеет природное происхождение или классическую фактуру. Традиционная плитка-"кабанчик", спокойный орнамент, плитка под природные материалы, например, мрамор, или же натуральный травертин – прекрасный выбор для компактной ванной.

    Использование деревянных поверхностей или плитки "под дерево" облагораживает дизайн любого помещения, в том числе и сантехнического назначения. Допускается также плитка с мелким рисунком, при этом лучше, чтобы он был направлен по вертикали. Зеркальная плитка в дизайне ванной поможет придать "дополнительный объем" и выглядит очень эстетично, правда, требует более сложного ухода.

  • 5

    Укладка

    В дизайне маленькой ванной избегайте деления стен по горизонтали. Цветные или орнаментированные полосы лучше направить от пола к потолку выделив, например, зону установки туалета или "мокрую" зону. Не стоит выкладывать крупные узоры – это визуально уменьшит небольшую ванную.

    Важно: В дизайне глянцевые поверхности обладают зеркальным эффектом, поэтому их использование в маленьких помещениях приветствуется.

  • 6

    Дизайн маленькой ванной с туалетом: выбираем мебель

     

    Принцип минимализма, согласно которому оформляются небольшие комнаты, гласит: мебели должно быть как можно меньше, и она должна быть многофункциональной. Еще лучше, если один и тот же предмет мебели может выполнять одновременно несколько функций.

    Корпусная мебель

    Привычные шкафы-"колонки" должны уступить место встроенным системам хранения, легким стеллажам, нишам. Системы хранения могут быть закрыты дверцами, а могут быть открытыми. Для дизайна мебели предпочтителен светлый тон либо цвет натурального дерева.

    Важно: Если оборудовать системы хранения стеклянными или зеркальными дверцами, маленькая комната будет казаться просторнее. В этом случае несколько увеличиваются трудозатраты на уборку.

  • 7

    Бельевая корзина

    Это существенный элемент оборудования ванной комнаты, который, помимо чисто утилитарной функции, может выполнять также роль декоративного элемента в дизайне помещения. Однако в маленьких ванных такая корзина занимает много места, и может перетягивать на себя слишком много внимания. Поэтому лучше, если она будет убрана в кладовку, либо "сольется" с общим дизайном стен. Место для небольшой бельевой корзины можно предусмотреть во встроенной системе хранения, туда же можно спрятать и стиральную машину.

  • 8

    Зеркало

    В дизайне ванной маленького размера зеркала имеют важнейшее значение. Они не только обеспечивают комфорт при выполнении гигиенических процедур, но и влияют на восприятие размеров небольшого помещения, увеличивая его в разы. Выбор стоит остановить на простом зеркале, чем оно больше – тем лучше. Маленький шкафчик с зеркальными дверками над раковиной неуместен – он резко уменьшает объем комнаты. Более радикальный вариант дизайна – зеркальная стена позади умывальника.

  • 9

    Дизайн маленькой совмещенной ванной: концепция стилевого оформления

    Минимализм – тот стиль, который можно считать наиболее правильным для дизайна ванной комнаты небольшого размера. Его главные принципы: светлые тона в оформлении, использование только самой необходимой мебели и минимума декоративных элементов. Размеры мебели для ванной должны быть небольшими.

    Дополнительные элементы в дизайне ванной, такие как мыльницы, держатели туалетной бумаги и зубных щеток, флаконы с жидкими моющими средствами должны не выбиваться из общей цветовой гаммы. В качестве декора можно использовать живые растения, небольшие картины или морские раковины.

  • 10

    Компактная ванная комната: стандартная ванна

    Ванна – самый громоздкий предмет в сантехническом помещении. Как правило, она полностью занимает одну из стен. Если вы любите принимать ванну и не может себе представить, как без нее обойтись, подумайте о том, чтобы заменить стандартную чашу ванны на угловую или компактную. Это поможет сэкономить дефицитную площадь и поставить на освободившееся место небольшую стиральную машину либо систему хранения.

  • 11

    Компактная ванная комната: душевая кабина

    Чтобы сэкономить жизненно важное пространство, рассмотрите вариант замены ванны на душевую кабину. Это не только визуально, но и реально увеличит свободную площадь маленького санузла, и даст возможность оборудовать его наиболее рационально. Если размер чаши обычной ванной начинается от 170 см, то размер небольшой душевой кабины (минимальный) – всего 70 см. Те, кто считает, что обойтись без ванны невозможно, могут выбрать модель душевой кабины с сидячей ванной снизу.

    Важно: В небольшой ванной комнате наилучшим решением будет установка душевой кабины с прозрачными дверцами, она не будет загромождать помещение. Чем чище и прозрачнее стекло дверок – тем сильнее эффект визуального "растворения" кабины в пространстве.

    Дизайнеры считают душевые кабинки идеальным вариантом для размещения в малогабаритных ванных комнатах. Предпочтение стоит отдать небольшим угловым моделям – они занимают меньше места и при тех же габаритах являются более функциональными и удобными в использовании.

  • 12

    Основные преимущества душевых кабин перед традиционными ванными:

    Существенно экономится пространство;

    Экономятся водные ресурсы и финансовые средства семьи, так как при мытье в душе расход воды значительно меньше, чем при мытье в ванне.

    Душевая кабина может быть оборудована гидромассажным устройством, что повышает комфорт пользования и положительно влияет на самочувствие;

    Дизайн ванной выглядит более современным и стильным.

    Важно: Не нужно превращать небольшую ванную комнату в склад, освободившееся после установки душевой кабины место лучше всего ничем не занимать, если есть такая возможность. Соблюдайте законы эргономики, и размещайте в ванной только необходимые предметы. Например, стиральную машину можно установить в кладовой, если таковая имеется в квартире.

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