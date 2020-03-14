Кто бы согрел? 7 практичных способов не замерзнуть дома

1 Фольга. Если у вас есть радиатор, прикрепленный к стене, а он у вас наверняка есть, поместите лист оловянной фольги позади радиатора. Он будет отражать тепло от стены и направлять его в комнату, а значит, комната будет нагреваться быстрее и дольше будет оставаться теплой.

2 Поменяйте простыни. В холодные месяцы ваша кровать может быть не такой теплой, какой вы хотите, из-за простыней. Купите себе фланелевую простыню, она будет толще и теплее. Это именно то, что вам нужно на холодную весну.

3 Впустите солнечный свет. При открытии штор утром, когда солнце встает, выпустите теплый солнечный свет. Это поможет разогреть комнату. Закрывайте шторы, когда солнце садится, чтобы тепло не выходило через окна.

4 Уютно. Коврики и ковры не просто выглядят красиво - в холодные месяцы они могут согреть ваше жилье. Коврик может действовать как изоляция и поможет держать ваши пальцы ног в тепле.

5 Ешьте теплую пищу и пейте горячие напитки. Это хорошо известная уловка, если вам холодно, чтобы купить себе чашку чая или горячий шоколад. Подойдет любой горячий напиток, а также горячие супы или другие ваши любимые теплые блюда.

6 Пусть будут свечи. Как коврики, свечи не только служат эстетической цели. Зажженная свеча - это еще один источник, который может распространять тепло в доме и создавать уютную атмосферу. Как раз то, что вам нужно, когда на улице холодно.