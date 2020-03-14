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Кто бы согрел? 7 практичных способов не замерзнуть дома

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Кто бы согрел? 7 практичных способов не замерзнуть дома
15:48 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

К сожалению, вы не можете предотвратить холода, даже весной, особенно когда батареи не такие теплые. Но вы можете предотвратить замерзание в эти холодные месяцы.

  • 1

    Фольга.

    Если у вас есть радиатор, прикрепленный к стене, а он у вас наверняка есть, поместите лист оловянной фольги позади радиатора. Он будет отражать тепло от стены и направлять его в комнату, а значит, комната будет нагреваться быстрее и дольше будет оставаться теплой.

  • 2

    Поменяйте простыни.

    В холодные месяцы ваша кровать может быть не такой теплой, какой вы хотите, из-за простыней. Купите себе фланелевую простыню, она будет толще и теплее. Это именно то, что вам нужно на холодную весну.

  • 3

    Впустите солнечный свет.

    При открытии штор утром, когда солнце встает, выпустите теплый солнечный свет. Это поможет разогреть комнату. Закрывайте шторы, когда солнце садится, чтобы тепло не выходило через окна.

  • 4

    Уютно.

    Коврики и ковры не просто выглядят красиво - в холодные месяцы они могут согреть ваше жилье. Коврик может действовать как изоляция и поможет держать ваши пальцы ног в тепле.

  • 5

    Ешьте теплую пищу и пейте горячие напитки.

    Это хорошо известная уловка, если вам холодно, чтобы купить себе чашку чая или горячий шоколад. Подойдет любой горячий напиток, а также горячие супы или другие ваши любимые теплые блюда.

  • 6

    Пусть будут свечи.

    Как коврики, свечи не только служат эстетической цели. Зажженная свеча - это еще один источник, который может распространять тепло в доме и создавать уютную атмосферу. Как раз то, что вам нужно, когда на улице холодно.

  • 7

    Готовьте в духовке.

    Холодные месяцы требуют теплой, сытной пищи. Это действительно хорошая идея начать печь. Это не только заставит вас чувствовать себя теплее, как мы уже упоминали, это также может согреть вашу квартиру. После окончания приготовления оставьте духовку открытой и убейте 2 зайцев одним выстрелом.

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