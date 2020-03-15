Уголок тишины и комфорта: как можно преобразить балкона своими руками

Правильно и стильно обустроенный балкон - просто незаменимая территория дома, где можно отдохнуть от рутины и погрузиться в совершенно волшебную обстановку.

Роскошь и величие

Если балкон достаточно большой по площади, то можно порадовать себя величественным камином. С таким райским уголком в собственной квартире отдых после тяжелого рабочего дня покажется поистине великолепным. Несколько кованых подсвечников, кресло с уютным пледом, чашечка горячего чая и интересная книга или открытое окно — что может быть лучше для уединения?

Романтический стиль

Чтобы устроить себе приятный романтический вечер со второй половинкой, не обязательно идти в ресторан. Можно оборудовать уютный и волшебный уголок отдыха прямо на своем балконе. Для этого обязательно понадобятся свечи, гирлянда, столик и мягкие кресла или один диванчик на двоих. Никак не обойтись в данной ситуации и без подходящего настроения: его можно создать с помощью комплиментов или совместного прослушивания любимой музыки.

Приятный завтрак

Приятный завтрак — основа удачного дня и хорошего настроения. Но завтрак — это не только вкусная и полезная еда, которая придает сил, это еще и позитивная обстановка. Лучшее, что может быть утром для правильного настроя — уютная, тихая и воодушевляющая обстановка, которая поможет постепенно проснуться и взбодриться. С таким балконом воплотить идею идеального завтрака совершенно просто. Простая отделка в спокойных и гармоничных тонах, подоконник-столешница вместо стола и удобное место для сидения — вот все, что понадобится при ремонте.

Царство мягкости и расслабления

Большое количество разноцветных подушек, а также гамак — отличное наполнение для балкона, который предназначен для расслабления и даже после обеденного отдыха. Если пространство позволяет, то большое количество мягких поверхностей не помешает. А в гамаке приятно покачаться и помедитировать, помечтать об отпуске или приближающихся выходных. Главное — это надежно закрепить гамак на потолке.

Дерева много не бывает

Очаровательный способ ощутить себя в лесу или дорогостоящем номере загородного отеля — это оформить свой балкон в эко-стиле. Деревянные панели на стенах, деревянный стол, сделанный из сруба дерева, и дополнительный тематический декор создадут приятную расслабляющую обстановку. В ней не помешает обилие живых зеленых растений, которые будут усиливать сходство с загородным отдыхом.

Игра на контрастах

Для креативного оформления балкона не требуется особых материалов и сложной отделки. Вполне можно использовать кирпич яркого цвета, который укладывается достаточно легко и быстро, а также декоративную штукатурку, с простым нанесением и возможностью покраски в любой желаемый оттенок. Барные стулья в эко-стиле станут необычным акцентом обстановки, а полочки с живыми растениями добавят комнате уюта.

Полный релакс

Подвесной диван, кресло или мини-качеля создадут особое чувство расслабленности. Особенно приятно покачиваться в удобном кресле с красивым видом на город или зеленый двор возле дома. Рядом будут летать птицы и звезды ночью будут видны превосходно. Дополнительную радость и уют на балконе создаст целая стена из растений, которые оригинально закреплены под наклоном, создавая ощущения вертикального сада.

Полезный совет: При таком оснащении балкона особое внимание следует уделить безопасности. В комнате должно быть ограничение, перила или исключена возможность сильного раскачивания на подвесной лавочке или она должна располагаться достаточно низко, чтобы ее верхний край не превышал перил.

Имитация бара

Даже у себя дома можно устроить место для вечернего расслабления за стаканчиком любимого напитка. С танцами на балконе будет конечно напряженно, но вот барная стойка, подвесная полка с бокалами, светомузыка и клубная атмосфера — все это легко реализуется с помощью правильного проекта оформления. И не стоит забывать об удобных и стильных барных стульях, которые обязательно станут акцентом обстановки.

Ярко и со вкусом

Часто во время ремонта остаются ненужные для комнаты строительные материалы: кусочки обоев, небольшие коврики, немного запасной плитки и тому подобное. Такие сокровища могут вполне пригодиться для стильного и неординарного оформления балкона. Это может стать рабочей зоной, местом для отдыха или рукоделия, небольшой библиотекой или тайным загадочным замком для игры ребенка. Главное не скупиться на детали и фантазию.