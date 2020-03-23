Красивые грядки на даче своими руками: фото примеры и необычные решения (Фото)

1 Грядка из соломы На участке делают канавку шириной 80 и глубиной 15-20 см. На дно стелют плотный нетканый материал (спанбонд). Далее укладывают солому, связанную пучками, так, чтобы в итоге грядка возвышалась над уровнем почвы на 40 см. Готовую грядку проливают раствором Байкал ЭМ-1 или настоем коровяка (1:10), а затем накрывают пленкой. Приблизительно через неделю температура соломы поднимется до 40-45°С. После того как грядка "разогрелась", пленку снимают, а в соломе колышком делают углубления. Во время посадки растения заглубляют до настоящего листочка, присыпают торфом. Преимущества грядок из соломы Растения быстрее всего формируют мощную корневую систему. На них меньше вредителей. После сбора урожая можно отправить содержимое грядки в компост и получить отличное удобрение. Недостаток соломенных грядок

2 Американская грядка Высокие гряды – любимое сооружение американских фермеров. Это настоящее спасение для огородников, у которых на участке плохая земля. Смысл в том, что вы не "сражаетесь", к примеру, с тяжелой глинистой почвой, а создаете новую, специально для конкретных культур. Выбирают солнечное место, определяются с размерами и формами грядки. Ширину делают не более 1,2 м – так можно легко обрабатывать грядку с любой стороны. Длина может быть любой, но глубина – не менее 15 см. Каркас для грядки делают из дерева, пластика, кирпича или шифера, но можно соорудить и из бревен. На дно укладывают тонкую металлическую сетку (в целях защиты от грызунов). Поверх – хворост, картонные и бумажные обрезки. Все это будет преть, выделяя при этом тепло, а также служить дренажем. Саму грядку наполняют землей из компостной кучи. Все тщательно поливают водой и закрывают слоем плодородной земли. Преимущество американских грядок Недостаток высокой грядки по-американски

3 Грядка-бочка Для тех, у кого мини-огород и каждый метр земли на вес золота, советуем соорудить грядку из бочки. На старой пластиковой бочке (объемом, например, 200 л) делают разметку для лунок (лучше всего располагать их в шахматном порядке) и прорезают отверстия диаметром 15 см. Их получается около 30. В середину бочки ставят бревно. Емкость засыпают плодородной землей (при этом грунт нужно хорошо утрамбовать). После раскачивают бревно и аккуратно вытаскивают. Пустое место заполняют щебнем. Такой прием позволяет равномерно распределяться воде при поливе. Рассаду высаживают в лунки, заглубив ее до первого-второго листка. Плюсы грядки из бочки Грядка занимает совсем мало места. Выглядит весьма декоративно. Идеально подходит для зелени и томатов. Минус грядки-бочки

4 Грядка-пирамида Вам понадобятся старые деревянные ящики разного размера, но обязательно без дна, и металлическая труба (подобрать нужную длину). По всей трубе в шахматном порядке просверливают отверстия диаметром 15 мм – при поливе они позволят воде равномерно распределиться по всей грядке. После трубу заглубляют в почву и нанизывают на нее ящики, начиная с самого большого. Каждый ящик после установки засыпают землей. Получается своеобразная конструкция, напоминающая детскую пирамидку с трубой посередине. На ступенях пирамиды высаживают садовую землянику (клубнику), зелень, а также различные овощные культуры. Преимущество грядки-пирамиды Недостаток высокой грядки в виде пирамиды