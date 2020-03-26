Креативность не помешает: удивительные и необычные рулонные шторы (Фото)

1 Рулонные шторы из газет Хотите верьте, хотите нет, но эти рулонные шторы - не более чем куча старых газет! Потребуется достаточно времени, чтобы свернуть достаточно газет для шторы, но, наверняка, это отличная идея повторного использования старых газет.

2 Персонализированные рулонные шторы Непонятно, зачем вам это может быть нужно, но, возможно, вам захочется рулонную штору с вашим изображением. На наш взгляд, это немного эгоистично, но для кого-то подойдет.

3 Перфорированные шторы Если вам нужны темные шторы, но при этом способные пропускать небольшое количество света, вы всегда можете приобрести эти шторы с изображением города, которые просто восхитительны!

4 Шторы в технике декупаж Если вы хотите, чтобы вся комната была оформлена в одном стиле, почему бы вам не потратить некоторое время и не сделать аналогичные шторы, которые будут идеально вписываться в интерьер.

5 Шторы из натуральной кожи Эти высококачественные, сшитые вручную жалюзи, вероятно, стоят больше, чем сами окна, но они выглядят потрясающе. Хотя это венецианские шторы, вы можете сделать такие же рулонные.

6 Шторы с выглядывающей обезьяной Нет, это не настоящая обезьяна заглядывает к вам в окно, это рулонная штора, на которой она изображена. Со временем впечатление от обезьяны может сойти на нет, но сначала она будет веселить.

7 Штора с морским видом На шторах вы можете напечатать практически любое изображение, так почему бы не выбрать то, что сможет поднять вам настроение в дождливый день!

8 Хромированная штора Когда вы хотите, чтобы шторы отличались, но при этом давала нужное затемнение, почему бы не выбрать шторы из хромированного металла! Нам кажется, они выглядят великолепно, и, поскольку они тяжелые, шторы не будут стучать, когда за окном ветер.

9 Шторы с выглядывающей зеброй Как и в случае с обезьяной, на этих шторах сквозь жалюзи выглядывает зебра. Но, конечно, это всего лишь картинка, и в этой немного больше вкуса, чем в обезьяне.