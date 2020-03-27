Топ-10 трюков на кухне для настоящей хозяйки

Все эти хитрые навыки обращения с едой и напитками приходят с опытом, и сегодня мы хотим дать вам немного теории, которую обязательно стоит испытать на практике.
Как сохранить пузыри в шампанском и защитить сыр от высыхания? Как сделать вчерашний кекс снова рассыпчатым и не дать бананам потемнеть? Эти и другие тонкости хранения и приготовления продуктов, которые сохранят ваше время и деньги, в нашей подборке 20 кухонных трюков.
1. Узнайте свежесть яиц
Если вы не уверены, что яйца в вашем холодильнике свежие, просто опустите их в стакан с водой. Свежее яйцо тонет, старое — всплывает.
2. Продлите свежесть овощей
На дно ящика для овощей в холодильнике постелите бумажные полотенца. Они поглощают лишнюю влагу и не допускают таким образом быстрого загнивания овощей.
3. Сохраните пузырьки в шампанском
Не стоит выливать игристое вино, которое выдохлось. Просто бросьте в него одну или две изюминки — натуральный сахар может творить чудеса.
4. Не переводите лимоны
Если вам нужно всего несколько капель лимонного сока, не разрезайте лимон пополам — так он быстро засохнет. Вместо этого проколите фрукт металлической шпажкой, и вы получите нужную жидкость в нужном объеме.
5. Сохраняйте свежесть трав
Чтобы травы оставались свежими до месяца, упакуйте пучки в пластиковые пакеты и положите в морозилку. Их легко достать, когда они понадобятся, а разморозятся они через минуту после соприкосновения с горячей сковородой.
6. Устраните насекомых
Лавровый лист, положенный в контейнер с мукой, макаронами или рисом, — гарантия того, что там не появятся насекомые.
7. Избавьте грибы от слизи
Грибы можно запросто избавить от слизи, если обернуть их в бумажные полотенца перед тем, как положить в холодильник.
8. Сделайте черствые маффины свежее
Чтобы обновить вчерашние маффины, побрызгайте на них водой, положите в бумажный пакет и поставьте в духовку на 10 секунд. Создаваемый водой пар быстро восстановит их мягкость.
9. Предотвратите высыхание сыра
Предотвратить высыхание сыра можно, намазав масло или маргарин на обрезанную поверхность, это удержит влагу внутри. Наиболее эффективен этот способ в случае с твердыми сырами с восковой коркой.
10. Сохраняйте овощи хрустящими
Когда редис, сельдерей или морковь перестают хрустеть, опустите их в емкость с ледяной водой вместе с куском сырой картошки и смотрите, как овощи свежеют прямо у вас на глазах.