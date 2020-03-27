Топ-10 трюков на кухне для настоящей хозяйки

1 Все эти хитрые навыки обращения с едой и напитками приходят с опытом, и сегодня мы хотим дать вам немного теории, которую обязательно стоит испытать на практике. Как сохранить пузыри в шампанском и защитить сыр от высыхания? Как сделать вчерашний кекс снова рассыпчатым и не дать бананам потемнеть? Эти и другие тонкости хранения и приготовления продуктов, которые сохранят ваше время и деньги, в нашей подборке 20 кухонных трюков. 1. Узнайте свежесть яиц

2 Если вы не уверены, что яйца в вашем холодильнике свежие, просто опустите их в стакан с водой. Свежее яйцо тонет, старое — всплывает. 2. Продлите свежесть овощей

3 На дно ящика для овощей в холодильнике постелите бумажные полотенца. Они поглощают лишнюю влагу и не допускают таким образом быстрого загнивания овощей. 3. Сохраните пузырьки в шампанском

4 Не стоит выливать игристое вино, которое выдохлось. Просто бросьте в него одну или две изюминки — натуральный сахар может творить чудеса. 4. Не переводите лимоны

5 Если вам нужно всего несколько капель лимонного сока, не разрезайте лимон пополам — так он быстро засохнет. Вместо этого проколите фрукт металлической шпажкой, и вы получите нужную жидкость в нужном объеме. 5. Сохраняйте свежесть трав

6 Чтобы травы оставались свежими до месяца, упакуйте пучки в пластиковые пакеты и положите в морозилку. Их легко достать, когда они понадобятся, а разморозятся они через минуту после соприкосновения с горячей сковородой. 6. Устраните насекомых

7 Лавровый лист, положенный в контейнер с мукой, макаронами или рисом, — гарантия того, что там не появятся насекомые. 7. Избавьте грибы от слизи

8 Грибы можно запросто избавить от слизи, если обернуть их в бумажные полотенца перед тем, как положить в холодильник. 8. Сделайте черствые маффины свежее

9 Чтобы обновить вчерашние маффины, побрызгайте на них водой, положите в бумажный пакет и поставьте в духовку на 10 секунд. Создаваемый водой пар быстро восстановит их мягкость. 9. Предотвратите высыхание сыра