Скачать
Пятница, 27.03.2020
Коронавирусом заболел начальник полиции Киева Крищенко
У начальника полиции Киева Крищенко коронавирус
В Черновцах выписали еще двоих переболевших коронавирусом
В Черновцах выписали еще двоих переболевших коронавирусом
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Первый украинский спортсмен сдал положительный тест на коронавирус
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

Топ-10 трюков на кухне для настоящей хозяйки

Топ-10 трюков на кухне для настоящей хозяйки
15:42 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: unsplash

Наверняка вы не раз поражались бытовой мудрости и сноровке ваших мам и бабушек по поводу всего, что находится в пределах кухни.

  • 1

    Все эти хитрые навыки обращения с едой и напитками приходят с опытом, и сегодня мы хотим дать вам немного теории, которую обязательно стоит испытать на практике.

    Как сохранить пузыри в шампанском и защитить сыр от высыхания? Как сделать вчерашний кекс снова рассыпчатым и не дать бананам потемнеть? Эти и другие тонкости хранения и приготовления продуктов, которые сохранят ваше время и деньги, в нашей подборке 20 кухонных трюков.

    1. Узнайте свежесть яиц

  • 2

    Если вы не уверены, что яйца в вашем холодильнике свежие, просто опустите их в стакан с водой. Свежее яйцо тонет, старое — всплывает.

    2. Продлите свежесть овощей

  • 3

    На дно ящика для овощей в холодильнике постелите бумажные полотенца. Они поглощают лишнюю влагу и не допускают таким образом быстрого загнивания овощей.

    3. Сохраните пузырьки в шампанском

  • 4

    Не стоит выливать игристое вино, которое выдохлось. Просто бросьте в него одну или две изюминки — натуральный сахар может творить чудеса.

    4. Не переводите лимоны

  • 5

    Если вам нужно всего несколько капель лимонного сока, не разрезайте лимон пополам — так он быстро засохнет. Вместо этого проколите фрукт металлической шпажкой, и вы получите нужную жидкость в нужном объеме.

    5. Сохраняйте свежесть трав

  • 6

    Чтобы травы оставались свежими до месяца, упакуйте пучки в пластиковые пакеты и положите в морозилку. Их легко достать, когда они понадобятся, а разморозятся они через минуту после соприкосновения с горячей сковородой.

    6. Устраните насекомых

  • 7

    Лавровый лист, положенный в контейнер с мукой, макаронами или рисом, — гарантия того, что там не появятся насекомые.

    7. Избавьте грибы от слизи

  • 8

    Грибы можно запросто избавить от слизи, если обернуть их в бумажные полотенца перед тем, как положить в холодильник.

    8. Сделайте черствые маффины свежее

  • 9

    Чтобы обновить вчерашние маффины, побрызгайте на них водой, положите в бумажный пакет и поставьте в духовку на 10 секунд. Создаваемый водой пар быстро восстановит их мягкость.

    9. Предотвратите высыхание сыра

  • 10

    Предотвратить высыхание сыра можно, намазав масло или маргарин на обрезанную поверхность, это удержит влагу внутри. Наиболее эффективен этот способ в случае с твердыми сырами с восковой коркой.

    10. Сохраняйте овощи хрустящими

    Когда редис, сельдерей или морковь перестают хрустеть, опустите их в емкость с ледяной водой вместе с куском сырой картошки и смотрите, как овощи свежеют прямо у вас на глазах.

Красивые грядки на даче своими руками: фото примеры и необычные решения (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Советы, Продукты, Кухня, Готовка, Лайфхаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
04 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
05 На что заменить антисептик для рук?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
В Броварах - уже трое зараженных COVID-19
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
Кредитные каникулы: в НБУ сообщили детали
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
В Испании за сутки от COVID-19 скончались почти 770 человек
Борис Акунин заразился коронавирусом: писатель рассказал о своем состоянии
Борис Акунин заразился коронавирусом: писатель рассказал о своем состоянии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь