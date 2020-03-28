На века: продукты, которые можно хранить на кухне долгое время

1 Белый рис И через 30 лет рис останется съедобным. Проведя лабораторные испытания, ученые пришли к выводу, что даже через 30 лет белый рис остается таким же питательным и ценным для организма, как и свежий. Однако, для этого нужно соблюдать одно правило - грамотно хранить продукт в подходящих условиях. Идеальным местом станет сухой контейнер без притока воздуха. А вот коричневый сорт риса совсем не выделяется долголетием.

2 Мед Старейшему мёду 5,5 тысяч лет. Один из самых ценных продуктов, дарованных природой. Его уважали во все времена, когда-то ему даже приписывали магические качества. Только представьте, возраст самого старого меда составляет 5 500 лет, и он до сих пор годен к употреблению в пищу. По крайней мере, такого мнения придерживаются ученые.

3 Соль Соль - консервант, о котором знали ещё древние. Соль всегда считалась одним из природных консервантов, благодаря свойству продлевать срок годности продуктам. И все это благодаря тому, что она может впитывать влагу. Поэтому совсем неудивителен тот факт, что сама соль не имеет сроков годности. Исключением является йодированный продукт, который портится через 5 лет.

4 Соевый соус Рис и соевый соус - идеальные долгожители. Даже открытая бутылка с соусом хранится очень много лет в прохладе, не теряя при этом своих первозданных качеств. Вполне вероятно, это обусловлено присутствием большого количества соли. А если брать в учет идеальное сочетание "долгожителя" с белым рисом, то продовольственный запас получается идеальным.

5 Сахар Сахар - продукт, который нужно хранить правильно. Сахар тоже может лежать практически вечность без риска быть испорченным. Одно важное условие - никакого доступа воздуха.

6 Сухие бобы Бобовые - источник белка и калорий долгого хранения. Та же группа ученых, которая тестировала на долголетие рис, испытала заодно и сухие бобы. В отличие от риса, бобы спустя 30 лет немного потеряли в своем ценном и питательном составе, тем не менее они все равно оставались пригодными к употреблению. "Возраст" никак изменил белковую структуру продукта, на степени перевариваемости в организме человека это также не сказалось.

7 Кленовый сироп Конкуренцию кленовому сиропу может составить только мёд. Очень полезный подсластитель тоже радует своими сроками годности, хоть он немного и уступает по этому показателю меду. Кроме того, как говорят ученые, для этого сиропа абсолютно не страшна плесень, которая образуется на поверхности сладости. Если такое несчастье вдруг произошло, то сироп нужно просто перелить в кастрюльку и прокипятить его на медленном огне, после чего аккуратно снять плесень, а обработанный продукт перелить в чистую емкость для дальнейшего хранения.

8 Сухое молоко Питательное сухое молоко Может и не самый вкусны продукт, зато очень питательный. К тому же, храниться он может очень и очень долго.

9 Вяленое мясо Деликатес, проверенный столетиями О том, что вяленое мясо прекрасно переживает транспортировку и долгое время не портится, не понаслышке знали индейцы и моряки-первооткрыватели Нового Света. Сегодня вяленое мясо является популярным продуктом, которое оставляют в запасах на всякий случай.