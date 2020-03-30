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Изящный и уютный интерьер семейной квартиры в Бразилии (Фото)

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Изящный и уютный интерьер семейной квартиры в Бразилии (Фото)
02:45 Сегодня Телеграф uiutvdome.com Фото: uiutvdome.com

Современная квартира Fiandeiras в Сан-Паулу, Бразилия, выполнена по проекту архитектора Джуллианы.

  • 1

    Апартаменты площадью 80 квадратных метров принадлежат семье с двумя детьми.

  • 2

    В квартире оборудована прекрасная социальная зона, объединяющая гостиную, столовую и кухню в одно пространство, спальня, детская комната и ванная комната.

  • 3

    Гостиная зона выполнена в свежих синих тонах. Диван и напольное покрытие насыщенного синего цвета наполняют пространство чистотой и благородством.

  • 4

    Яркий синий цвет на фоне белых стен и потолка визуально увеличивает пространство и делает его глубоким и динамичным.

  • 5

    К гостиной примыкает небольшая терраса с гамаком и велосипедами на стене. С другой стороны оборудована столовая с небольшим круглым обеденным столом и элегантными стульями.

  • 6

    Крошечная кухня находится в дальнем конце зоны. Она выполнена в черно-белом цвете. Стеклянные двери соединяют кухню с прачечной. Высокие зеркальные двери в родительской спальне увеличивают пространство и делают его светлым и современным.

  • 7

    Установленная в детской комнате двухъярусная кровать значительно экономит место, высвобождая пространство для игр. Интерьер квартиры наполнен теплотой и позитивным настроением. В оформлении помещений использованы домашние фотографии и предметы, напоминающие о приятных моментах жизни семьи.

На века: продукты, которые можно хранить на кухне долгое время

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Бразилия, Интерьер, Дом, Стиль, Шикарный дом, Дом и сад, Стиль квартиры.
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