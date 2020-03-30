Изящный и уютный интерьер семейной квартиры в Бразилии (Фото)

1 Апартаменты площадью 80 квадратных метров принадлежат семье с двумя детьми.

2 В квартире оборудована прекрасная социальная зона, объединяющая гостиную, столовую и кухню в одно пространство, спальня, детская комната и ванная комната.

3 Гостиная зона выполнена в свежих синих тонах. Диван и напольное покрытие насыщенного синего цвета наполняют пространство чистотой и благородством.

4 Яркий синий цвет на фоне белых стен и потолка визуально увеличивает пространство и делает его глубоким и динамичным.

5 К гостиной примыкает небольшая терраса с гамаком и велосипедами на стене. С другой стороны оборудована столовая с небольшим круглым обеденным столом и элегантными стульями.

6 Крошечная кухня находится в дальнем конце зоны. Она выполнена в черно-белом цвете. Стеклянные двери соединяют кухню с прачечной. Высокие зеркальные двери в родительской спальне увеличивают пространство и делают его светлым и современным.