Как аккуратно ухаживать за натяжными потолками

Правильный уход за натяжными потолками обеспечит им долгую жизнь, если со временем вам не захочется заменить их новыми высокотехнологичными материалами.

Виды загрязнений натяжных потолков

Проблем с уходом за натяжными потолками, установленными в жилых комнатах, обычно не возникает, поскольку термоусадочную ткань или поливинилхлоридную пленку в этих помещениях запачкать чем-либо крайне затруднительно.

Максимум, что может испортить их внешний вид - небольшие нитки паутины.

Несмотря на то, что материал для натяжных потолков обрабатывают антистатическими веществами, на потолках лоджий и балконов все же оседает пыль, особенно в теплое время года.

Бич натяжных потолков в ванных комнатах и душевых - следы от высохших капель воды, неизбежно попадающих на поверхность потолка в случае активного приема водных процедур.

Самый неприятный вид загрязнений - копоть и микроскопические капельки жира, витающие в воздухе на кухне во время приготовления еды и остающиеся затем на поверхности натяжного потолка.

Ситуацию немного спасает использование мощной и продуктивной вытяжки, однако и в этом случае потолок на кухне медленно, но уверенно загрязняется.

Чистка потолков из ПВХ пленки

Удалить паутину и мелкие соринки с натяжного потолка, смонтированного с использованием пленки ПВХ, удобно при помощи пылесоса. Чтобы после уборки на потолке не осталось царапин, щетка на насадке не должна быть излишне жесткой.

Можно обойтись без пылесоса, убрав паутину вручную при помощи мягкой метелочки или сухой мягкой тряпки. Воздержитесь от использования веника: его, на первый взгляд, мягкие прутья способны оцарапать нежную поверхность пленки.

Вернуть первоначальный блеск потускневшему глянцевому полотну и удалить с поверхности потолка незначительные загрязнения можно, произведя его сухую уборку.

Очистка пленки выполняется путем натирки ее поверхности с использованием сухой фланелевой салфетки или кусочка мягкой ткани с коротким ворсом. Во время работы соблюдайте осторожность, избегая чрезмерного нажима на пленку.

Виниловая пленка устойчива к воздействию влаги, а потому ее можно смело мыть: незначительные загрязнения - обычной водой, жирные пятна специальным раствором.

Оптимальным вариантом является использование специальных чистящих жидкостей для натяжных потолков, можно использовать средства для ухода за пластиковыми окнами, вполне подойдут жидкости для мытья стекол и зеркал, средство для мытья посуды и даже обычное жидкое мыло.

Главное, чтобы в их состав не входили абразивные частицы и агрессивные жидкости: ацетон, растворитель, бензин и керосин.

Смочив в моющем растворе губку для посуды или тряпку из мягкой ткани без ворса, вымойте виниловое полотно. Избегайте круговых движений мочалкой по поверхности пленки, иначе на ее поверхности останутся разводы. Рука должна двигаться вперед-назад вдоль одной линии.

Удалив мокрой губкой или тряпкой с поверхности потолка остатки моющего средства, виниловую пленку необходимо вытереть насухо и отполировать куском мягкой ткани или фланелевой салфеткой.

Уход за тканевыми потолками

Уход за натяжными потолками из термоусадочной ткани мало чем отличается от ухода за изделиями из виниловой пленки, за исключением некоторых особенностей.

Сухую уборку тканевых потолков удобнее и эффективнее проводить, используя щетку с мягким длинным ворсом.

Выполняя влажную уборку, избегайте использования жидкостей для мытья стекол и зеркал. Красители, входящие в их состав, способны окрасить ткань в совершенно непредсказуемый цвет.

Во избежание случайного повреждения поверхности полотна, перед началом работ по чистке натяжных потолков снимите с рук браслеты, перстни, кольца и прочие украшения.