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Какие вещи в доме говорят о том, что вы плохая хозяйка

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Какие вещи в доме говорят о том, что вы плохая хозяйка
11:46 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: telegram

Психологи утверждают, что о характере человека могут сказать не только его привычки, манера общения, внешний вид, но также обстановка в квартире.

Неряшливые мелочи, беспорядок, посуда со сколами и прочие моменты наглядно демонстрируют, какой вы человек и как складывается ваша жизнь. Мы решили изучить этот вопрос подробнее и поделиться результатами.

Известный американских психолог и философ Уильям Джеймс в своих трудах писал, что частью личности являются не только интересы и убеждения. Немаловажную роль в формировании характера также играют вещи, которые человек считает своими: одежда, книги, посуда, сувениры и так далее. Интерьер дома также является частью «я». Поэтому, если внимательно посмотреть на квартиру, в которой проживает ваш друг или родственник, можно многое сказать о нем, как о человеке.

Первое, что бросается в глаза – это порядок или беспорядок в доме. С точки зрения психологии, идеальный порядок в квартире свидетельствует о твердых жизненных принципах и душевной гармонии хозяина. Тогда как беспорядок – яркое доказательство разболтанности, неаккуратности и отсутствия дисциплины. Такое объяснение достаточно простое и правильное, однако эти выводы далеко не единственные, которые можно сделать при взгляде на обстановку дома.

1. Немытые окна

Немытые окна - признак тоски и одиночества.

Грязные тусклые окна выглядят некрасиво и ухудшают общее самочувствие: пыльные стекла не позволяют солнечным лучам проникать в квартиру, делают интерьер темные и мрачным. Однако, когда речь заходит о мытье окон, многие хозяйки устало закрывают глаза и откладывают уборку на потом, так как данная процедура является настоящей пыткой. Во-первых, окна достаточно большие, и чтобы достать до всех уголков приходится забираться на стул или подоконник. А, во-вторых, на них постоянно остаются разводы, от которых очень сложно избавиться.

Но эти причины – далеко не единственные. Нежелание мыть окна может быть связано с тем, что человеку грустно и одиноко. В попытке спрятаться от людей и от окружающего мира в целом, они подсознательно стремятся к тому, чтобы жилье оставалось в тени. При этом, такие люди отличаются ранимостью, сентиментальностью, могут добиться успехов в творческой сфере (если, конечно, грусть-тоска не победит).

2. Беспорядок в шкафах

Беспорядок в шкафу характерен для людей с драматическим типом личности.

На первый взгляд в квартире может быть идеальный порядок: посуда помыта и аккуратно расставлена на полках, кровать заправлена, полы чистые, без единого намека на пыль. Но если заглянуть в шкаф, то можно увидеть множество скелетов в виде помятой одежды, старой обуви, старых чеков, сломанных ручек и карандашей.

Такая картина часто наблюдается у людей с драматическим типом личности. Они постоянно пытаются произвести хорошее впечатление на окружающих, продемонстрировать свои лучшие качества и заслужить похвалу. В то же время, у них есть много далеко не идеальных черт характера, которые они не торопятся показывать. Это люди с «двойным дном», которые не торопятся разбираться со своими проблемами. Им легче закрыть на них глаза, чем решить раз и навсегда. Как видите, происходит та же ситуация, что и с ненужными вещами в шкафу.

3. Грязная посуда

Люди, которые оставляют грязную посуду, не думают о завтрашнем дне.

Множество грязных тарелок, чашек, кастрюль и сковородок в раковине – это не свидетельство неряшливости. По мнению психолога Светланы Нестеревой, такой хаос на кухне связан с любовью к себе. Между долгом и удовольствием такая хозяйка всегда выберет последнее. А скучную обязанность в виде мытья посуды она умело переложит на ближнего своего или оставит на потом. Такие люди живут сегодняшним днем и редко думают о будущем, часто берут деньги в долг. В то же время, они отличаются добрым нравом, открытостью, имеют много друзей.

4. Неопрятное пространство ванной комнаты

Бардак в ванной комнате говорит о низкой самооценке.

Ванная комната является именно той отдушиной в квартире, где можно полностью расслабиться, забыть о проблемах и освободить голову от плохих мыслей. Горячая ванна помогает погрузиться в себя и достичь внутренней гармонии, а прохладный душ – взбодриться и настроиться на предстоящий день. Также отличными помощниками в водных процедурах становятся соли и эфирные масла, которые улучшают не только состояние кожи, но и эмоциональное состояние. И достаточно одного взгляда на интерьер санузла, чтобы понять, насколько сильно хозяйка заботиться и о теле, и о психологическом комфорте.

Чистая ванная является показателем того, что комната используется постоянно. Различные кремы и маски для лица, качественный шампунь и зубная паста, гели и лосьоны для душа, красиво расставленные на полочке – все это свидетельствует о том, что девушка уделяет много времени заботе о себе. А вот хаос в ванной комнате демонстрирует абсолютно противоположное – женщина имеет низкую самооценку, не уделяет внимание себе, игнорирует уходовые процедуры и предпочитает всегда оставаться в тени.

5. Спрятанные под диван носки

Носки под диваном прячут бережливые люди.

Обычно, так поступают бережливые и запасливые люди. Пока другие каждую неделю ходят на шопинг и дегустируют меню в новых ресторанах, рациональный «человек-хомяк» копит деньги и откладывает их на черный день. Весьма полезное качество, но лишь в том случае, если оно постепенно не трансформируется в жадность и излишнюю экономность.

6. Грязные плита и мойка

Грязная плита может быть признаком депрессии.

Кухня является особенной комнатой, где часто собираются друзья и члены семьи, происходит таинство приготовления блюд. Именно поэтому очень важно поддерживать здесь порядок, чтобы сохранялась атмосфера теплоты и уюта.

Как только на стенах начинают накапливаться пятна от масла и воды, плита покрывается жиром, а в мойке с каждым днем становится все больше грязной посуды, можно делать вывод о том, что у хозяйки начинается депрессия. Да, бесспорно, возможно у нее просто не хватает времени на то, чтобы привести кухню в порядок или дело в обычной лени. Однако психологическая проблема также имеет место быть. Беспорядок может свидетельствовать о том, что у человека просто нет энергии поддерживать чистоту, или он не считает это важным. Еще одна причина состоит в том, что хозяйка не ценит себя, считая, что не заслуживает жить в чистоте.

7. Захламленность

Беспорядок на балконе говорит о страхе перед переменами.

Регулярная ревизия – это именно та процедура, которая помогает избавиться от старых вещей и привести квартиру в порядок. Если же вы не хотите избавляться от сувениров десятилетней давности, чайных сервизов, которыми никто не пользуется, старой мебели на балконе (а вдруг пригодится), сломанных бытовых приборов, значит существует психологическая проблема.

Как аккуратно ухаживать за натяжными потолками

В лучшем случае, такое поведение является признаком консервативной личности, которая не хочет ничего менять в своей жизни. В худшем – складирование вещей свидетельствует о наличии невроза и навязчивого поведения.

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