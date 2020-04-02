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Какие вещи в доме, провоцируют усталость

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Какие вещи в доме, провоцируют усталость
15:23 Сегодня Телеграф sovetchiki.org Фото: telegram

Если в течение дня вы скакали и веселились, а собственная квартира навевает на вас сон, тогда дело не в вас, а в интерьере.

  • 1

     Холодный оттенок стен

    Удивительно, но цвет, в который окрашены ваши стены, скажем, в спальной комнате, тоже способны влиять на настроение и провоцировать усталость. Американские ученые выяснили, что серый, синий, голубой, лазурный и другие холодные оттенки действуют умиротворяюще, замедляют сердечный ритм и понижают сердечное давление. Поэтому в такой обстановке нас постоянно клонит в сон. Вывод один. Хотите чувствовать себя бодрее – перекрасьте стены в более позитивные теплые цвета.

  • 2

    Постоянно работающий телевизор

    Информационный шум так же плохо действует на нашу психику, как и звенящая тишина. Поэтому, если у вас есть привычка хвататься за пульт, едва вы зашли в квартиру, не удивляйтесь потом, что у вас появились частые головные боли и весь белый свет стал не мил. К тому же синий диапазон видимого излучения подавляет выработку мелатонина, гормона – регулятора суточных ритмов, поэтому сон становится беспокойным и вы не можете отдохнуть и перезагрузиться.

  • 3

     Грязь и разбросанные вещи

    Беспорядок, хлам и грязь тоже не делают наш день лучше. Эксперты обращают внимание, что беспорядок держит наш мозг в постоянном стрессе и напряжении, мешая нам сосредоточиться. В конечном счете это приводит к нервному истощению и отсутствию бодрости. Если вы хотите улучшить свое самочувствие и перестать засыпать на ходу (защитная реакция организма на стресс), то просто возьмите себя в руки и наведите порядок в доме. Ну или вызовите профессионалов, которые справятся с этой задачей на раз-два.

  • 4

    Ароматические свечи

    Особенно с запахом лаванды. Сам по себе, конечно, этот аромат очень даже неплох, но вот психологи из Университета Уэсли, например, обнаружили, что люди, которые постоянно вдыхали этот аромат, чувствовали себя расслабленными и постоянно хотели спать. Поэтому лучше заменить лаванду на мяту или цитрусы. Но только не переборщите! Большое скопление ароматических свечей в одном помещении может вызвать головную боль и, как следствие, усталость.

  • 5

    Плотно задернутые шторы

    Плотные шторы и всегда опущенные жалюзи вызывают депрессию и подавленное состояние. Психологи уверяют, что для нормального функционирования организма его необходимо обеспечивать достаточным количеством света, и если этого не происходит, то у нас начинает портиться настроение и появляются негативные мысли. Поэтому специалисты рекомендуют открывать шторы на день, а задергивать их лишь непосредственно перед сном.

  • 6

    Холод в помещении

    Удивительно, но отсутствие обогревателя, а точнее, слишком низкая температура в помещении тоже способна вызывать у нас чувство усталости. Это заставляет наш организм впадать в спячку, и его потом сложно будет чем-то взбодрить. Поэтому пятиминутного проветривания спальной комнаты перед сном будет вполне достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.

  • 7

    Мобильный телефон на прикроватной тумбочке

    Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфонов и других гаджетов. Однако они не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Например, привычка класть телефон рядом с кроватью — плохая идея. Во-первых, вы будете постоянно просыпаться среди ночи, реагируя на мерцающий экран или услышав вдруг звук нового сообщения. Поэтому не выспитесь как следует и будете чувствовать себя разбитым и уставшим.

    А во-вторых, медики утверждают, что волны, излучаемые гаджетами, действуют негативно на наше здоровье и в конечном итоге мы становимся психологически зависимыми от смартфонов и планшетов. Поэтому психологи рекомендуют перед тем, как отправляться спать, оставлять мобильные телефоны и другие электронные устройства в гостиной или на кухне.

  • 8

    Неподходящее постельное белье

    Простыни из синтетических тканей не способствуют качественному отдыху: в жару они накаляются, в холод остывают, влагу не впитывают. В итоге мы разбитыми встаем и еще более разбитыми ложимся спать. Хлопок, лен, бязь идеально подходят для сна. А еще нужны удобная подушка, в меру теплое одеяло, правильный матрас, который еще нужно вовремя переворачивать. Тогда отдых будет полноценным, а чувство хронической усталости испарится из вашей жизни.

Какие вещи в доме говорят о том, что вы плохая хозяйка

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Интерьер, Организм, Дом, Усталость, Дизайн.
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