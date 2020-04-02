Какие вещи в доме, провоцируют усталость

1 Холодный оттенок стен Удивительно, но цвет, в который окрашены ваши стены, скажем, в спальной комнате, тоже способны влиять на настроение и провоцировать усталость. Американские ученые выяснили, что серый, синий, голубой, лазурный и другие холодные оттенки действуют умиротворяюще, замедляют сердечный ритм и понижают сердечное давление. Поэтому в такой обстановке нас постоянно клонит в сон. Вывод один. Хотите чувствовать себя бодрее – перекрасьте стены в более позитивные теплые цвета.

2 Постоянно работающий телевизор Информационный шум так же плохо действует на нашу психику, как и звенящая тишина. Поэтому, если у вас есть привычка хвататься за пульт, едва вы зашли в квартиру, не удивляйтесь потом, что у вас появились частые головные боли и весь белый свет стал не мил. К тому же синий диапазон видимого излучения подавляет выработку мелатонина, гормона – регулятора суточных ритмов, поэтому сон становится беспокойным и вы не можете отдохнуть и перезагрузиться.

3 Грязь и разбросанные вещи Беспорядок, хлам и грязь тоже не делают наш день лучше. Эксперты обращают внимание, что беспорядок держит наш мозг в постоянном стрессе и напряжении, мешая нам сосредоточиться. В конечном счете это приводит к нервному истощению и отсутствию бодрости. Если вы хотите улучшить свое самочувствие и перестать засыпать на ходу (защитная реакция организма на стресс), то просто возьмите себя в руки и наведите порядок в доме. Ну или вызовите профессионалов, которые справятся с этой задачей на раз-два.

4 Ароматические свечи Особенно с запахом лаванды. Сам по себе, конечно, этот аромат очень даже неплох, но вот психологи из Университета Уэсли, например, обнаружили, что люди, которые постоянно вдыхали этот аромат, чувствовали себя расслабленными и постоянно хотели спать. Поэтому лучше заменить лаванду на мяту или цитрусы. Но только не переборщите! Большое скопление ароматических свечей в одном помещении может вызвать головную боль и, как следствие, усталость.

5 Плотно задернутые шторы Плотные шторы и всегда опущенные жалюзи вызывают депрессию и подавленное состояние. Психологи уверяют, что для нормального функционирования организма его необходимо обеспечивать достаточным количеством света, и если этого не происходит, то у нас начинает портиться настроение и появляются негативные мысли. Поэтому специалисты рекомендуют открывать шторы на день, а задергивать их лишь непосредственно перед сном.

6 Холод в помещении Удивительно, но отсутствие обогревателя, а точнее, слишком низкая температура в помещении тоже способна вызывать у нас чувство усталости. Это заставляет наш организм впадать в спячку, и его потом сложно будет чем-то взбодрить. Поэтому пятиминутного проветривания спальной комнаты перед сном будет вполне достаточно, чтобы почувствовать себя лучше.

7 Мобильный телефон на прикроватной тумбочке Сегодня сложно представить свою жизнь без смартфонов и других гаджетов. Однако они не так безобидны, как кажутся на первый взгляд. Например, привычка класть телефон рядом с кроватью — плохая идея. Во-первых, вы будете постоянно просыпаться среди ночи, реагируя на мерцающий экран или услышав вдруг звук нового сообщения. Поэтому не выспитесь как следует и будете чувствовать себя разбитым и уставшим. А во-вторых, медики утверждают, что волны, излучаемые гаджетами, действуют негативно на наше здоровье и в конечном итоге мы становимся психологически зависимыми от смартфонов и планшетов. Поэтому психологи рекомендуют перед тем, как отправляться спать, оставлять мобильные телефоны и другие электронные устройства в гостиной или на кухне.