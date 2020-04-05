Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 6 по 12 апреля 2020 года
Благоприятное время: для посадки и пересадки растений; для пикировки рассады; для посадки одревесневших черенков смородины, клоновых подвоев, винограда; для почвенной подкормки.
Неблагоприятный период: для посева на рассаду семян капусты.
Благоприятное время: для снятия зимних укрытий.
Неблагоприятный период: для посева, посадки, пересадки в течении суток до и после полнолуния. Для обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Благоприятное время: для посева на рассаду семян капусты; для посева семян салата и др. зелени; для полива и подкормки (по листьям) комнатных растений и рассады.
Неблагоприятный период: для обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Благоприятное время: для формирования и обрезки деревьев и ягодных кустарников; для посева семян редиса, дайкона, шпината в открытый грунт; для профилактического опрыскивания сада против вредителей и болезней.
Неблагоприятный период: нет.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.