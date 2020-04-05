Лунный посевной календарь с 6 по 12 апреля 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 6 по 12 апреля 2020 года

5 апреля 2020 года 0:19 до 7 апреля 2020 года 0:17 растущая Луна в знаке Девы.

Благоприятное время: для посадки и пересадки растений; для пикировки рассады; для посадки одревесневших черенков смородины, клоновых подвоев, винограда; для почвенной подкормки.

Неблагоприятный период: для посева на рассаду семян капусты.

7 апреля 2020 года 0:17 до 8 апреля 2020 года 23:18 Луна в знаке Весов. Полнолуние 8 апреля 2020 года в 5:34.

Благоприятное время: для снятия зимних укрытий.

Неблагоприятный период: для посева, посадки, пересадки в течении суток до и после полнолуния. Для обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

8 апреля 2020 года 23:18 до 10 апреля 2020 года 23:36 убывающая Луна в знаке Скорпиона.

Благоприятное время: для посева на рассаду семян капусты; для посева семян салата и др. зелени; для полива и подкормки (по листьям) комнатных растений и рассады.

Неблагоприятный период: для обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников.

10 апреля 2020 года 23:36 до 13 апреля 2020 года 3:06 убывающая Луна в знаке Стрельца.

Благоприятное время: для формирования и обрезки деревьев и ягодных кустарников; для посева семян редиса, дайкона, шпината в открытый грунт; для профилактического опрыскивания сада против вредителей и болезней.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.