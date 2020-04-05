Домашняя уборка для защиты от коронавируса: главные правила

В условиях бушующего коронавируса особенно важно поддерживать личную гигиену, домашний порядок.

Чтобы остановить распространение коронввируса специалисты рекомендуют регулярно очищать поверхности в доме. Особенно часто нужно обрабатывать поверхности, к которым многие прикасаются руками, – это одно из главных правил домашней уборки.

"Дверные ручки, стулья, столы, выключатели света – их нужно протирать спиртосодержащими дезинфицирующими салфетками. Для поверхностей, которые невозможно обработать салфетками, можно использовать дезинфицирующие спреи.

Их следует разбрызгивать и давать затем полностью высыхать. Любую обработку нужно выполнять в одноразовых перчатках", - поделились рекомендацией эксперты.

Еще один пункт в списке главных правил домашней уборки – чистка полов, на которые с улицы заноситься грязь и микробы вместе с обувью. Специалисты советуют мыть полы раствором с добавлением хлора.

Для этого в литре воды нужно развести примерно 60 мл любого содержащего его отбеливателя. Деревянные полы лучше обрабатывать смесью белого уксуса и воды.

Следующий совет: во время домашней уборки следует мыть ванные комнаты и кухню, используя перекись водорода

"Перекись водорода 3% эффективна в борьбе с вирусом. Оставляйте ее на 10-15 минут на поверхностях раковин, унитазов, столешниц, затем тщательно смывайте", - рассказали медработники.