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Домашняя уборка для защиты от коронавируса: главные правила

Домашняя уборка для защиты от коронавируса: главные правила
17:28 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

В условиях бушующего коронавируса особенно важно поддерживать личную гигиену, домашний порядок.

Чтобы остановить распространение коронввируса специалисты рекомендуют регулярно очищать поверхности в доме. Особенно часто нужно обрабатывать поверхности, к которым многие прикасаются руками, – это одно из главных правил домашней уборки.

"Дверные ручки, стулья, столы, выключатели света – их нужно протирать спиртосодержащими дезинфицирующими салфетками. Для поверхностей, которые невозможно обработать салфетками, можно использовать дезинфицирующие спреи.

Их следует разбрызгивать и давать затем полностью высыхать. Любую обработку нужно выполнять в одноразовых перчатках", - поделились рекомендацией эксперты.

Еще один пункт в списке главных правил домашней уборки – чистка полов, на которые с улицы заноситься грязь и микробы вместе с обувью. Специалисты советуют мыть полы раствором с добавлением хлора.

Для этого в литре воды нужно развести примерно 60 мл любого содержащего его отбеливателя. Деревянные полы лучше обрабатывать смесью белого уксуса и воды.

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Следующий совет: во время домашней уборки следует мыть ванные комнаты и кухню, используя перекись водорода

"Перекись водорода 3% эффективна в борьбе с вирусом. Оставляйте ее на 10-15 минут на поверхностях раковин, унитазов, столешниц, затем тщательно смывайте", - рассказали медработники.

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Уборка, Дом, Карантин, Коронавирус, Дом и сад.
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