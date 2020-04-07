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Как организовать хранение обуви в прихожей: идеи и варианты (Фото)

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Как организовать хранение обуви в прихожей: идеи и варианты (Фото)
05:24 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Вопрос хранения обуви особенно актуален с наступлением холодов - обуви становится все больше и она может занять все свободное пространство прихожей, в таком случае можно забыть о порядке и чистоте.

  • 1

    Отсеки для обуви в шкафах прихожей

    Вместительные отсеки для обуви логичнее всего разместить в шкафах, расположенных в прихожей. Такие отсеки, как правило, располагают на нижнем уровне шкафа - можно оставить эти отсеки открытыми или закрытыми, но лучше всего комбинировать эти два варианта, так можно держать обувь, которую носите часто, под рукой. Также, конструкторы мебели предлагают другие варианты, к примеру, стеллаж с отсеками, предназначенными не более, чем для одной пары обуви.

  • 2

    Настенные полки для обуви

    Настенные полки идеально подойдут в том случае, если у вас узкий коридор, в котором шкаф будет смотреться слишком громоздко. В таком случае, стоит отдать предпочтение более компактным вариантам - таким как полки. Разместите несколько полок в нижней части стены прихожей.

  • 3

    Стеллаж для обуви

    Этот способ организации обуви один из самых практичных и подходящих для прихожей. Такой стеллаж с несколькими уровнями может одновременно служить лавкой или просто вместительным "хранилещей", в котором в каждой ячейке может поместиться одна пара обуви.

  • 4

    Тумба - слим

    Если вы предпочитаете держать обувь подальше от глаз, присмотритесь к тумбе - слим, в которой полки открываются 180 0.

  • 5

    Подставки для обуви

    Подставка - необходимый элемент практически в каждой прихожей, ведь даже, если в ней есть другие органайзеры для обуви, после входа в дом, мы зачастую не сразу ставим обувь на постоянное место - в таком случае можно просто снять обувь и поставить на подставку. В большинстве магазинов "все для дома" можно найти простые пластиковые подставки, но также, такие подставки можно сделать самим. Для этого можно взять крышку от большой коробки, постелить в ней любой непромокающий материал (полиэтилен) и присыпать сверху галькой.

  • 6

    Ящики и корзины

    Короба и ящики прекрасно подойдут для организации обуви - коробки можно сделать именными, подписав каждую именами членов семьи. Также можно разделить обувь на типы: туфли, кроссовки, босоножки и другие. Коробки с обувью лучше всего поставить в антресольном отсеке шкафа в прихожей. А вот корзины лучше всего поместить в нижние отделения шкафа - в таком случае они будут исполнять роль выдвижных ящиков, от только чистить такие корзины от грязи будет намного проще.

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Интерьер, Стиль, Прихожая, Дом и сад, Идеи стильной прихожей, Как организовать хранение обуви.
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