Как организовать хранение обуви в прихожей: идеи и варианты (Фото)

1 Отсеки для обуви в шкафах прихожей Вместительные отсеки для обуви логичнее всего разместить в шкафах, расположенных в прихожей. Такие отсеки, как правило, располагают на нижнем уровне шкафа - можно оставить эти отсеки открытыми или закрытыми, но лучше всего комбинировать эти два варианта, так можно держать обувь, которую носите часто, под рукой. Также, конструкторы мебели предлагают другие варианты, к примеру, стеллаж с отсеками, предназначенными не более, чем для одной пары обуви.

2 Настенные полки для обуви Настенные полки идеально подойдут в том случае, если у вас узкий коридор, в котором шкаф будет смотреться слишком громоздко. В таком случае, стоит отдать предпочтение более компактным вариантам - таким как полки. Разместите несколько полок в нижней части стены прихожей.

3 Стеллаж для обуви Этот способ организации обуви один из самых практичных и подходящих для прихожей. Такой стеллаж с несколькими уровнями может одновременно служить лавкой или просто вместительным "хранилещей", в котором в каждой ячейке может поместиться одна пара обуви.

4 Тумба - слим Если вы предпочитаете держать обувь подальше от глаз, присмотритесь к тумбе - слим, в которой полки открываются 180 0.

5 Подставки для обуви Подставка - необходимый элемент практически в каждой прихожей, ведь даже, если в ней есть другие органайзеры для обуви, после входа в дом, мы зачастую не сразу ставим обувь на постоянное место - в таком случае можно просто снять обувь и поставить на подставку. В большинстве магазинов "все для дома" можно найти простые пластиковые подставки, но также, такие подставки можно сделать самим. Для этого можно взять крышку от большой коробки, постелить в ней любой непромокающий материал (полиэтилен) и присыпать сверху галькой.