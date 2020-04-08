Перепланировка 2-х комнатной квартиры в "трешку" (Фото)

Планировка
Изначально квартира представляла собой стандартную "панельку" с двумя раздельными небольшими комнатами и маленькой кухней. В результате перепланировки получилась "условная трешка" с отдельными спальными местами для родителей и подрастающего ребенка, общее пространство из объединенных кухни и гостиной и даже небольшая кладовая для хранения вещей.
– В квартире только три окна, поэтому сделать две полноценные спальни для ребенка и родителей не было возможности, – рассказывает Алена. – При этом хозяева хотели спать на кровати, а не на диване. Поэтому для них была создана спальная зона за стеклянной перегородкой. Ребенку досталась отдельная просторная комната.
Гостиная и кухня
По словам дизайнера, семья любит собираться с друзьями, играть в настольные игры и весело проводить время, поэтому важно было организовать в квартире общее пространство для приема гостей.
– Ключевым местом в этом пространстве стала барная стойка, – отмечает Алена. – За ней можно удобно расположиться со всех сторон. Дополнительно мы поставили раскладывающийся обеденный стол, который нашли в IKEA, но хозяева говорят, что практически им не пользуются. За барной стойкой оказалось удобнее всего.
Барная стойка и кухонная столешница сделаны из массива дуба.
– Когда проектируется маленькое пространство, нужно задействовать каждый сантиметр. Поэтому практически всю мебель мы делали на заказ – готовые решения часто не подходят.
Стенка в зоне ТВ, кухонные шкафчики, стулья за барной стойкой, диван – все заказывали у белорусского производителя. Только кресло купили в IKEA.
Бытует мнение, что если делать на заказ, то априори получится очень дорого. Но на самом деле это далеко не так. Если заказывать какие-то предметы мебели в индивидуальном порядке, всегда можно варьировать размеры, материалы – и часто получается даже дешевле.
– Заказчица очень любит синий цвет, и одним из ее пожеланий было максимальное использование всех его оттенков в интерьере. Поэтому синий присутствует в каждой комнате – даже в санузле.
Спальное место для родителей
– Любимое хобби заказчика – литература. У него большая коллекция книг, и для нее мы выделили вместительный шкаф в прихожей, все полки в котором были рассчитаны под размеры конкретных изданий.
В связи с этим оставался открытым вопрос с местами для хранения вещей. Поэтому спальное место было решено приподнять на подиум, а внизу сделать дополнительные выдвижные ящики.
Спальный "комплект" (кровать и боковые шкафчики), также делали на заказ у белорусских мебельщиков. Раздвижную перегородку изготовили из черного металла и стекла. Сразу за ней повесили плотную штору, позволяющую хозяевам отделить свое пространство от общей зоны кухни и гостиной.
Санузел
Изначально санузел был раздельным, но в результате перепланировки маленькие комнатки ванной и туалета объединили в одно довольно просторное и светлое помещение.
В углу – большой шкаф со стиральной машиной и полками. Шкафчики со столешницей из кварцевого камня делали на заказ. Плитку использовали испанскую.
Детская
– Семья много путешествует, поэтому в детской мы предложили сделать карту мира, на которой можно было бы отмечать посещенные страны. Идея заказчикам понравилась, но им не нравились готовые решения – хотелось что-то оригинальное, свое.
Поэтому карту мы заказывали у художника, который вручную нарисовал ее над кроватью. Теперь это такая оригинальная фишка детской комнаты, которая нравится всем гостям.
Всю мебель для детской (кровать, шкафы, стол) заказывали у белорусских мебельщиков по индивидуальным эскизам. Более мелкий декор покупали в IKEA.
Рабочая зона выделена синим цветом, который заходит и на потолок.
– Комната достаточно большая, поэтому мы решили визуально ее зонировать – получилось интересно, – поясняет Алена.