Они повсюду: неожиданные места, где обитают бактерии

1 Бактерий на Земле больше, чем звезд во Вселенной. Бактерии требуется 20 минут, чтобы разделиться на две (при благоприятных условиях). Это означает, что примерно за восемь часов одна бактерия может размножиться до 16 777 216 бактерий. Бактерии можно найти на скалах, в океанах, в почве и даже в арктическом снегу. Многие из них живут на различных других организмах, в том числе и на нас. Бытует мнение, что бактерии есть только в тех местах, которые выглядят грязными. Однако бактерии можно обнаружить и в, казалось бы, чистых местах. Вы будете удивлены, узнав, в каких местах обитают бактерии. Хотя не все бактерии опасны, а некоторые даже могут быть полезными для вашего здоровья, существует множество болезнетворных бактерий. Простыни и одеяла Бактериям и микробам наши постели кажутся такими же уютными, как и нам самим. Там их можно найти в изобилии. Кроме того, знаете ли вы, что бактерии питаются мертвой кожей, которую мы сбрасываем во время сна? Вытряхивая простыни и одеяла до и после использования, а также стирая их каждую неделю или две, вы сможете предотвратить накопление бактерий.

2 Каппа Занятия определенными видами спорта предполагают использование каппы. Чаще всего люди кладут их в рот, не вымыв должным образом, что может привести к развитию бактериальной инфекции. Их нужно тщательно мыть до и после каждого использования. Если они не используются, большинство людей хранят свои каппы в контейнере или рюкзаке. Поскольку на каппе собирается много микробов из вашего рта, которые затем размножаются в контейнере, она становится потенциально опасной, это справедливо и, если вы касались ее грязными руками или уронили на пол, а затем положили его в рот. Никогда не используйте свою каппу, тщательно ее не вымыв. Возможно, вам нужно протереть ее с помощью жидкости для полоскания рта, а затем тщательно прополоскать. Берегите свое здоровье.

3 Игрушки домашних питомцев Мы понимаем вашу любовь к домашним животным. Однако очень важно понимать, сколько бактерий скапливается на их игрушках. Если вы их не моете и не дезинфицируете, то тем самым даете процветать инфекциям в вашей семье. Очищайте жесткие игрушки вашего питомца с помощью мягкого раствора отбеливателя с мыльной водой. Что касается мягких игрушек, бросьте их в стиральную машину.

4 Кафетерий Кафетерий - это место, куда вы отправляетесь поесть. Однако из-за большого числа людей, которые входят и выходят, когда другие едят, разговаривают, чихают и кашляют, это место - просто рассадник бактерий. Упавшая на пол еда, разлитые напитки и тому подобное только увеличивают скорость размножение бактерий. Мы рекомендуем вам использовать дезинфицирующее средство для рук и попробовать очистить вашу зону отдыха с помощью дезинфицирующей салфетки. Самое главное, тщательно мойте руки до и после посещения кафетерия.

5 Выключатели Выключателей касается каждый в доме или в офисе. И даже случайные люди могут ими воспользоваться, а вы даже понятия не имеете, как у них со здоровьем. Действительно, любое место, которого касаются много людей, содержит множество микробов. Протрите выключатели дезинфицирующими салфетками и тщательно вымойте руки после того, как их касались.

6 Деньги Прежде, чем попасть к вам, деньги переходят из рук в руки. Поскольку вы не знаете, насколько чистыми были руки прикасавшихся к деньгам, можно с уверенностью сказать, что монеты или банкноты несут на себе множество микробов и бактерий. Согласно исследованиям, деньги переносят больше бактерий, чем туалет. Часто на банкнотах и монетах содержатся патогенные микроорганизмы, такие как сальмонелла, кишечная палочка и золотистый стафилококк, которые могут вызывать серьезные заболевания. Мойте руки после прикосновения к деньгам. Чтобы избежать инфекции, не трогайте глаза, нос и рот.

7 Мобильник Вы почти все время держите мобильник в руках. Некоторые люди даже пользуются мобильными телефонами в туалете. Из-за этого на мобильниках скапливается большое количество микробов. В течение дня вы едите, чихаете, кашляете и касаетесь различных поверхностей, при этом используя свой мобильный телефон, таким образом на него попадают все виды микробов и бактерий. Кроме того, когда вы берете телефон с собой в туалет, то, когда воду в унитазе, на телефон попадают фекальные бактерии. Мы рекомендуем не реже раза в день протирать телефон антибактериальной салфеткой или дезинфицирующим спреем. Мойте руки перед едой и избегайте использования телефона во время еды. Самое главное, не берите телефон с собой в туалет.

8 Тележка для покупок Как правило, все, до чего часто дотрагиваются люди, несет на себе бактерии. Тележки для покупок - это один из самых распространенных предметов, которым пользуются случайные люди. Вы понятия не имеете, кто трогал вашу тележку до вас. Вы можете очистить ручку тележки с помощью дезинфицирующей салфетки до того, как ее касаться. Кроме того, убедитесь, что вы не касаетесь рта, носа или глаз во время использования тележки для покупок, чтобы предотвратить любую инфекцию. После этого тщательно вымойте руки с мылом.

9 Солонка и перечница Все, с чем контактируют разные люди, способно накапливать бактерии. Люди часто используют солонку и перечницу во время еды, поэтому эти предметы нужно регулярно дезинфицировать. Когда вы вытираете стол, тщательно протрите их дезинфицирующими салфетками. Кроме того, вымойте руки, прежде чем тянуться к этим обычным предметам. Таким образом, вы сделаете все возможное, чтобы они оставались чистыми.

10 Вентиль Вентили кранов трудно содержать в чистоте, так как вы не можете вымыть руку, прежде чем прикоснетесь к ним. Микробы и грязь, принесенные на руках разных людей, загрязняют вентили, которые не каждый потом моет. После мытья рук вы можете промыть ручки крана мыльной водой. Вы также можете тщательно очистить и продезинфицировать ручки крана с помощью антибактериальных салфеток или дезинфицирующих спреев. Делайте это каждый день, чтобы предотвратить накопление бактерий.

11 Клавиатура Клавиатура - это еще одно место, где процветают бактерии. Если вы едите во время работы за компьютером, на клавиатуре остаются частицы пищи. Этого достаточно, чтобы бактерии отлично себя чувствовали. Чихание, кашель, еда, прикосновение к клавиатуре грязными руками и тому подобное может привести к большому скоплению бактерий. Вы ведь не хотите заболеть только потому, что несерьезно к этому относитесь? Тщательно мойте руки до и после использования клавиатуры. Регулярно протирайте клавиатуру дезинфицирующими салфетками. Вы также можете использовать дезинфицирующие спреи, которые подходят для этих целей.

12 Кухонный стол Кухонный стол - это поверхность, на которой вы все нарезаете, замешиваете и готовите пищу. Здесь лежат фрукты, овощи и другие продукты питания, так что есть большая вероятность появления бактерий. Согласно некоторым исследованиям, бактерии кишечной палочки встречаются на кухонных прилавках чаще, чем в других местах. Распылите дезинфицирующий раствор (отбеливатель и воду) на столешницу, дайте ей высохнуть на воздухе или протрите чистой тряпкой.

13 Подставка для зубных щеток Люди часто моют саму щетку, но они редко моют подставку. Многие не считают это необходимым. Однако мыть зубную щетку важно не менее, чем мыть держатель для зубных щеток. Если на держателе накапливаются плесень, дрожжи или бактерии, то это в конечном итоге повлияет на чистоту вашей зубной щетки. Кроме того, если держатель зубной щетки находится рядом с унитазом, то на его поверхности может оседать фекальный аэрозоль. Мы рекомендуем поместить его в шкаф, чтобы избежать прямого контакта с фекальным аэрозолем. Кроме того, каждые несколько дней тщательно мойте его горячей мыльной водой.

14 Рюкзаки В рюкзаках хранятся разные предметы, начиная от книг, одежды и гаджетов до продуктов питания. Более того, вы кладете рюкзак на разные поверхности, не обращая внимания на то, что это место может содержать микробы и бактерии. Если вы потеете, это только добавит бактерий, которые скапливаются на вашем рюкзаке. В то время как рюкзаки - это идеальная дорожная сумка, на его основании и внешней поверхности могут процветать множество микробов. Старайтесь не касаться рта, глаз и носа после того, как трогали рюкзак. Тщательно вымойте руки с мылом. Если рюкзак можно стирать, стирайте его раз в неделю. Если нет, регулярно протирайте его антибактериальной/дезинфицирующей салфеткой.

15 Карта меню Карточки меню, которые вы получаете в ресторане, часто являются потенциальными переносчиками микробов и бактерий. Бактерии процветают на всем, чего касается много людей. В ресторане официант не только приносит еду или меню, но и собирает грязную посуду. Люди, которые приходят обедать, также относятся к этому небрежно. Они могут кашлять или чихать, не говоря уже о потенциально немытых руках. Мы рекомендуем вам не прикасаться ко рту, глазам или носу, когда вы изучаете меню. После того, как сделали заказ, перед едой тщательно вымойте руки с мылом. Вы также можете использовать дезинфицирующее средство для рук.

16 Компьютерный класс В таком месте, как компьютерный класс, куда в течение дня приходят разные люди, очевидно, много бактерий. Каждый человек приносит разные виды микробов, в зависимости от того, где он побывал до этого. Не все утруждают себя мытьем и дезинфекцией рук, прежде чем прикоснуться к компьютерам, клавиатуре, стульям и многим другим предметам в компьютерном классе. Во время чихания и кашля повсюду могут распространяться микробы. Мы рекомендуем вам не прикасаться ко рту, носу и глазам во время работы за компьютером в компьютерном классе. После этого тщательно вымойте руки с мылом, чтобы избежать инфекции.

17 Пульт для телевизора Пульт от телевизора - популярный предмет домашнего обихода, и каждый стремится заполучить его в руки. По этой причине на пульте дистанционного управления телевизора есть множество микробов и бактерий. Все прикасаются к этому волшебному прибору, но не все серьезно относятся к мытью рук. Никогда не знаешь, какие микробы есть на чьих-то руках. Более того, пульт от телевизора может упасть на пол, или его засунут в диванные подушки, люди едят, кашляют и чихают, когда смотрят телевизор, и при этом касаются пульта. В результате на пульте скапливаются микробы и бактерии. Тем не менее, вы можете сделать все возможное, чтобы сохранить пульт в чистоте. Протрите его дезинфицирующей салфеткой и очистите с помощью дезинфицирующего спрея. Кроме того, всегда мойте руки перед тем, как взять его в руки.

18 Кофеварка Знаете ли вы, что одно из лучших мест для размножения бактерий - это резервуар кофеварки? Здесь влажно и темно, что делает это место рассадником бактерий. Там быстро скапливаются дрожжи и плесень. Следуйте инструкциям по очищению кофеварки, приведенным в руководстве. Вы также можете очистить кофеварку, используя некоторые домашние средства. Добавьте в емкость 3-4 стакана белого неразбавленного уксуса. Уксус - это отличное дезинфицирующее средство. Дайте ему постоять добрых полчаса, а затем заварите все это. Затем проделайте два-четыре цикла прогона свежей и чистой воды, пока запах не исчезнет.

19 Разделочные доски На разделочной доске накапливается большое количество бактерий. Вы используете разделочные доски для нарезания сырого мяса, овощей, фруктов и прочего. Все эти продукты оставляют определенный след. В результате, если доска не вымыта должным образом, вы можете заразиться опасными бактериями, включая дрожжи, плесень и бактерии кишечной палочки. Вы можете тщательно вымыть разделочную доску жидкостью для мытья посуды с горячей мыльной водой или в посудомоечной машине. Затем поместите ее вертикально, чтобы доска полностью высохла.

20 Ванная Ванна - еще одно шокирующее место в этом списке. Как может место, где вы принимаете ванну и моетесь, быть отличным местом для размножения бактерий? Сначала бактерии скапливаются в трубопроводах, где удерживается вода. Когда вы открываете кран, эти бактерии попадают в ванну и остаются там. Не все из них погибают. Они быстро размножаются в условиях высокой влажности и температуры. В ванной могут обитать многочисленные бактерии, включая стрептококк и кишечную палочку, а также золотистый стафилококк. Вы должны регулярно мыть и дезинфицировать ванну, промывая ее белым уксусом или любым хорошим дезинфицирующим средством. Оставьте его на некоторое время, а затем смойте губкой. Мы рекомендуем вам мыть ванну два раза в неделю.

21 Зубная щётка Вы удивились, встретив в этом списке зубную щетку? Странно встретить предмет, который вы используете для чистки зубов, в списке мест, зараженных бактериями. Давайте объясним, как это работает. Зубные щетки, как правило, находятся в ванной комнате. Если их оставить во влажном месте, они не высохнут сразу, что позволит бактериям размножаться. Более того, когда вы спускаете воду в туалете, фекальные микробы и бактерии выстреливают в воздух в виде аэрозоля - это явление называют туалетным шлейфом. Эти мелкие частицы могут осесть в любом месте, в том числе и на зубную щетку.

22 Тряпки и губки для посуды Знаете ли вы, что губки, которыми вы моете посуду, являются рассадником бактерий? В грязных губках созданы для этого идеальные условия. Исследования показали, что в грязных губках для посуды содержатся дрожжи, плесень и даже стафилококк. Когда вы используете их для мытья посуды, это похоже на циркуляцию микробов от одной тарелки к другой. Точно так же микробы и бактерии могут накапливаться в кухонных полотенцах, которые часто используются. Мы рекомендуем вам выбрать одноразовую салфетку для посуды, вместо обычной. Если вы все еще предпочитаете использовать обычную тряпку, каждые два-три дня промывайте ее под горячей водой. Для очищения губки для посуды вы можете разогреть влажную губку в микроволновке в течение минуты или двух, или несколько минут ее прокипятить. Мы рекомендуем вам менять губку для мытья посуды каждые две недели.

23 Кухонная раковина Разве это не ирония судьбы, что место, где вы все моете, является одним из самых загрязненных? Кухонная раковина входит в первую пятерку, когда речь заходит о местах, где скапливаются бактерии. Почему там процветают бактерии? Если грязную посуду оставить немытой в раковине, это приведет к быстрому размножению опасных бактерий. Кроме того, в раковине вы моете сырое мясо, овощи и тому подобное. Вся грязь, которая попадает в трубу, приводит к размножению бактерий. Мойте раковину не реже двух раз в неделю, уделяя особое внимание ее стенкам, сетчатому фильтру и дну. Помимо очищения этих участков хорошим дезинфицирующим средством, смешайте раствор одной ложки отбеливателя с четвертью стакана воды и вылейте его в канализацию.

24 Ковры, полы и коврики Бактерии уже присутствуют на полу. К счастью, они не очень опасны. Тем не менее, всегда желательно обеспечить безопасность. Регулярно мойте пол и протирайте его дезинфицирующими средствами. Не ешьте ничего, что случайно упало на пол. Менее, чем за секунду, бактерии способны оказаться на вашей пище. Ковры и коврики несут на себе микробы, пыль и бактерии, которые накапливаются с течением времени. На самом деле, на ковре обитает почти в 4000 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Мы рекомендуем вам чистить ковер паром, используя горячую воду с подходящим моющим средством. Для дезинфекции и очистки ковра или ковровых покрытий вы также можете использовать раствор уксуса.