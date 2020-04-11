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Свежесть и универсальность: десять причин не отказываться от белого постельного белья (Фото)

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Свежесть и универсальность: десять причин не отказываться от белого постельного белья (Фото)
17:01 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: unsplash.com

Белые простыни, пододеяльники и наволочки могут показаться невероятно скучными и невыразительными, но от белого цвета отказываться хозяйкам полностью не нужно.

  • 1

    Белое бельё легко дополняется

    Текстурные акценты

    Одно из любимых дизайнерских решений при работе над проектом, который не может похвастаться большим бюджетом – это замена постельного белья на белый комплект. Поскольку в спальне кровать обычно визуально доминирует, то это самый простой способ обновить комнату. Нужно будет лишь добавить несколько текстурных подушек для создания контраста, и в результате получится классический интерьер.

  • 2

    Идеальный фон

    Интерьер спальни от RS Myers Company

    Для интерьера спальни чаще всего используют спокойные нейтральные тона, и введение белого цвета в палитру интерьера поможет им продемонстрировать свои красивые полутона. Белое постельное бельё можно назвать идеальным фоном, на котором другие нейтральные тона выглядят ярче, в то же время не кричаще. Выглядит элегантно, но совершенно не скучно.

  • 3

    Воздушность

    Интерьер спальни от Burnham Design

    Белое постельное бельё станет удачным выбором для спальни, оформленной в насыщенной цветовой гамме. Оно поможет разбавить тёмные тона и сложные узоры, которые благодаря ему будут выглядеть богато, но не навязчиво.

  • 4

    Любые аксессуары

    Интерьер спальни в скандинавском стиле от House of Beatniks

    Считается, что у белого цвета нет никакой индивидуальности. При покупке белья в магазине взгляд непременно остановится на ярком цвете или оригинальном узоре. Но белое постельное бельё легко сделать уникальным, нужно лишь добавить несколько акцентов. А для этого можно выбрать что угодно – от искусственного меха до декоративного покрывала.

  • 5

    Беспроблемность

    Интерьер выглядит чистым и воздушным

    Очень мало шансов, что спальня будет ежедневно выглядеть как на фото в каталоге. Белое постельное бельё поможет легко создать ощущение чистоты.

  • 6

    Свежесть

    Интерьер спальни от Kassatex Letto Studio

    В большинстве случаев белый цвет воспринимается как холодный, но в спальне белое постельное бельё чудесно исполняет многоплановую роль для тёплых аксессуаров. Он выглядит сдержанно, но не холодно.

  • 7

    Универсальность

    Универсальное постельное бельё

    Белые простыни как на кровать, так и на кушетку

    Белое постельное бельё можно использовать везде – и в детской, и в гостевой спальне. Даже кушетку можно застлать белой простынёй. Особенно роскошно оно будет смотреться в комнатах с белыми стенами, позволяя кровати стать единым целым с остальным интерьером.

  • 8

    Гармония

    Интерьер для мальчиков и девочек

    Спальня – это не место для борьбы, особенно по поводу стиля. Если кому-то хочется романтического интерьера, а кого-то девчачий стиль ни коей мере не устраивает, то можно прийти к компромиссному решению. Белое постельное бельё – отличный выход, оно идеально подойдёт как мужчине, так и женщине. Оно не настолько по-мужски агрессивно как серое или чёрное, но и на нём нет ни цветочков, ни бантиков.

  • 9

    Мода

    Интерьер спальни от The Hudson Company

    Белое постельное бельё всегда в моде, можно даже не сомневаться, пытаясь следовать последним тенденциям. Оно чудесно впишется и в эклектичный стиль, и в экзотичный.

  • 10

    Эффектность

    Интерьер спальни в эклектичном стиле от GooseNest Interior Design

    Интерьер спальни в рустикальном стиле

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Интерьер, Белье, Дизайн, Спальня, Декор, Белое белье, Постельное белье.
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