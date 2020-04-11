Свежесть и универсальность: десять причин не отказываться от белого постельного белья (Фото)

1 Белое бельё легко дополняется Текстурные акценты Одно из любимых дизайнерских решений при работе над проектом, который не может похвастаться большим бюджетом – это замена постельного белья на белый комплект. Поскольку в спальне кровать обычно визуально доминирует, то это самый простой способ обновить комнату. Нужно будет лишь добавить несколько текстурных подушек для создания контраста, и в результате получится классический интерьер.

2 Идеальный фон Интерьер спальни от RS Myers Company Для интерьера спальни чаще всего используют спокойные нейтральные тона, и введение белого цвета в палитру интерьера поможет им продемонстрировать свои красивые полутона. Белое постельное бельё можно назвать идеальным фоном, на котором другие нейтральные тона выглядят ярче, в то же время не кричаще. Выглядит элегантно, но совершенно не скучно.

3 Воздушность Интерьер спальни от Burnham Design Белое постельное бельё станет удачным выбором для спальни, оформленной в насыщенной цветовой гамме. Оно поможет разбавить тёмные тона и сложные узоры, которые благодаря ему будут выглядеть богато, но не навязчиво.

4 Любые аксессуары Интерьер спальни в скандинавском стиле от House of Beatniks Считается, что у белого цвета нет никакой индивидуальности. При покупке белья в магазине взгляд непременно остановится на ярком цвете или оригинальном узоре. Но белое постельное бельё легко сделать уникальным, нужно лишь добавить несколько акцентов. А для этого можно выбрать что угодно – от искусственного меха до декоративного покрывала.

5 Беспроблемность Интерьер выглядит чистым и воздушным Очень мало шансов, что спальня будет ежедневно выглядеть как на фото в каталоге. Белое постельное бельё поможет легко создать ощущение чистоты.

6 Свежесть Интерьер спальни от Kassatex Letto Studio В большинстве случаев белый цвет воспринимается как холодный, но в спальне белое постельное бельё чудесно исполняет многоплановую роль для тёплых аксессуаров. Он выглядит сдержанно, но не холодно.

7 Универсальность Универсальное постельное бельё Белые простыни как на кровать, так и на кушетку Белое постельное бельё можно использовать везде – и в детской, и в гостевой спальне. Даже кушетку можно застлать белой простынёй. Особенно роскошно оно будет смотреться в комнатах с белыми стенами, позволяя кровати стать единым целым с остальным интерьером.

8 Гармония Интерьер для мальчиков и девочек Спальня – это не место для борьбы, особенно по поводу стиля. Если кому-то хочется романтического интерьера, а кого-то девчачий стиль ни коей мере не устраивает, то можно прийти к компромиссному решению. Белое постельное бельё – отличный выход, оно идеально подойдёт как мужчине, так и женщине. Оно не настолько по-мужски агрессивно как серое или чёрное, но и на нём нет ни цветочков, ни бантиков.

9 Мода Интерьер спальни от The Hudson Company Белое постельное бельё всегда в моде, можно даже не сомневаться, пытаясь следовать последним тенденциям. Оно чудесно впишется и в эклектичный стиль, и в экзотичный.