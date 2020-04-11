Свежесть и универсальность: десять причин не отказываться от белого постельного белья (Фото)

Белое бельё легко дополняется
Текстурные акценты
Одно из любимых дизайнерских решений при работе над проектом, который не может похвастаться большим бюджетом – это замена постельного белья на белый комплект. Поскольку в спальне кровать обычно визуально доминирует, то это самый простой способ обновить комнату. Нужно будет лишь добавить несколько текстурных подушек для создания контраста, и в результате получится классический интерьер.
Идеальный фон
Интерьер спальни от RS Myers Company
Для интерьера спальни чаще всего используют спокойные нейтральные тона, и введение белого цвета в палитру интерьера поможет им продемонстрировать свои красивые полутона. Белое постельное бельё можно назвать идеальным фоном, на котором другие нейтральные тона выглядят ярче, в то же время не кричаще. Выглядит элегантно, но совершенно не скучно.
Воздушность
Интерьер спальни от Burnham Design
Белое постельное бельё станет удачным выбором для спальни, оформленной в насыщенной цветовой гамме. Оно поможет разбавить тёмные тона и сложные узоры, которые благодаря ему будут выглядеть богато, но не навязчиво.
Любые аксессуары
Интерьер спальни в скандинавском стиле от House of Beatniks
Считается, что у белого цвета нет никакой индивидуальности. При покупке белья в магазине взгляд непременно остановится на ярком цвете или оригинальном узоре. Но белое постельное бельё легко сделать уникальным, нужно лишь добавить несколько акцентов. А для этого можно выбрать что угодно – от искусственного меха до декоративного покрывала.
Беспроблемность
Интерьер выглядит чистым и воздушным
Очень мало шансов, что спальня будет ежедневно выглядеть как на фото в каталоге. Белое постельное бельё поможет легко создать ощущение чистоты.
Свежесть
Интерьер спальни от Kassatex Letto Studio
В большинстве случаев белый цвет воспринимается как холодный, но в спальне белое постельное бельё чудесно исполняет многоплановую роль для тёплых аксессуаров. Он выглядит сдержанно, но не холодно.
Универсальность
Универсальное постельное бельё
Белые простыни как на кровать, так и на кушетку
Белое постельное бельё можно использовать везде – и в детской, и в гостевой спальне. Даже кушетку можно застлать белой простынёй. Особенно роскошно оно будет смотреться в комнатах с белыми стенами, позволяя кровати стать единым целым с остальным интерьером.
Гармония
Интерьер для мальчиков и девочек
Спальня – это не место для борьбы, особенно по поводу стиля. Если кому-то хочется романтического интерьера, а кого-то девчачий стиль ни коей мере не устраивает, то можно прийти к компромиссному решению. Белое постельное бельё – отличный выход, оно идеально подойдёт как мужчине, так и женщине. Оно не настолько по-мужски агрессивно как серое или чёрное, но и на нём нет ни цветочков, ни бантиков.
Мода
Интерьер спальни от The Hudson Company
Белое постельное бельё всегда в моде, можно даже не сомневаться, пытаясь следовать последним тенденциям. Оно чудесно впишется и в эклектичный стиль, и в экзотичный.
Эффектность
Интерьер спальни в эклектичном стиле от GooseNest Interior Design
Интерьер спальни в рустикальном стиле