Лунный посевной календарь с 13 по 19 апреля 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 13 по 19 апреля 2020 года
Благоприятное время: для подготовки гряд; для формирования и обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников; для внесения удобрений в почву; для посадки корнеплодов и раннего картофеля; для посадки саженцев.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.
Благоприятное время: для освобождения растений от зимнего укрытия; для обработки почвы; для внесения гербицидов для борьбы с сорняками.
Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады; для посева семян и посадки растений.
Благоприятное время: для посева на рассаду семян капусты, огурца и др. тыквенных; для полива комнатных растений; для посадки раннего картофеля и корнеплодов.
Неблагоприятный период: нет.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.