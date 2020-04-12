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Лунный посевной календарь с 13 по 19 апреля 2020 года

Лунный посевной календарь с 13 по 19 апреля 2020 года
18:30 Сегодня Телеграф

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 13 по 19 апреля 2020 года

  • 13 апреля 2020 года 3:06 до 15 апреля 2020 года 10:38 убывающая Луна в знаке Козерога. 4 четверть - 15 апреля 2020 года в 1:55.

Благоприятное время: для подготовки гряд; для формирования и обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников; для внесения удобрений в почву; для посадки корнеплодов и раннего картофеля; для посадки саженцев.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.

  • 15 апреля 2020 года 10:38 до 17 апреля 2020 года 21:31 убывающая Луна в знаке Водолея.

Благоприятное время: для освобождения растений от зимнего укрытия; для обработки почвы; для внесения гербицидов для борьбы с сорняками.

Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады; для посева семян и посадки растений.

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  • 17 апреля 2020 года 21:31 до 20 апреля 2020 года 10:01 убывающая Луна в знаке Рыб.

Благоприятное время: для посева на рассаду семян капусты, огурца и др. тыквенных; для полива комнатных растений; для посадки раннего картофеля и корнеплодов.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.

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Лунный календарь, Посевной календарь, Благоприятные дни для посадки культур, Уход за культурами, Календарь на апрель, Посевной календарь с 13 апреля по 19 апреля.
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