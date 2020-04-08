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Парник для дачи: как сделать своими руками (Фото)

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Парник для дачи: как сделать своими руками (Фото)
13:17 Сегодня Телеграф masterlomaster.samodelkinoblog.com Фото: pinterest.com

Парники для дачи часто строят своими руками. В принципе, не такие уж сложные эти сооружения.

  • 1

    Если есть несколько досок, пусть даже не новых, можно сконструировать вот такой парничок. Конструкция – проще некуда: короб из досок с плоской крышей-крышкой.

    Для крыши понадобится сбить раму, а дальше – в зависимости от того, какой прозрачный материал найдется. Можно, например, закрепить лист поликарбоната. Еще проще – обтянуть раму полиэтиленовой пленкой.

  • 2

    Многие делают парники для дачи из старых оконных рам. Вот домики для растений, где основой выступают те же, сбитые из досок короба, а "крышами" – рамы, скрепленные попарно петлями. Конечно, конек "крыши" нужно закрыть планками, чтобы внутрь домика не затекала дождевая вода. В принципе, если ночью холодно, рамы можно сложить и положить на парник плашмя, а днем вновь установить шалашиком, чтобы растения дышали свежим воздухом.

  • 3

    Еще один отличный вариант с использованием оконных рам: парники для дачи, стенки которых сделаны из плоского шифера (или других строительного листового материала).

  • 4

    В принципе, крышку можно сделать и вот такой: каркас из толстой проволоки или гнутого металлического прута, обтянутый пленкой.

  • 5

    Этот парник основательный, стенки выложены из кирпича. Кирпича требуется немного, высокая здесь только одна – задняя – стенка. Крышка – с большим уклоном – для лучшей освещаемости растений солнцем. Если парник для дачи имеет большую длину, крышку лучше делать секционной, чтобы удобнее было проветривать. Да и площадь самого парника желательно в таком случае разбить на отдельные "комнатки", чтобы разные растения не мешали друг другу.

  • 6

    Тоже парник, имеющий крышу с уклоном, но со сборным коробом из досок и металлического листа. В принципе, и весь короб можно сделать металлическим – у многих, например, остаются листы профнастила после строительства забора или устройства крыши из оцинковки.

  • 7

    Легкий парник-короб из досок хорош тем, что его можно устанавливать в любом месте участка.

  • 8

    Старые рамы разных размеров и их части можно "скрутить" вот в такую чудесную многоэтажную тепличку – весной-летом она вас очень выручит, если задумали выращивать рассаду собственноручно. В постройке такой теплички даже форточки пойдут в ход – очень удобно для вентиляции.

  • 9

    Простенькие парники для дачи можно сделать вообще без стенок. То есть, понадобится небольшое основание (в принципе, огороженная грядка или место для размещения емкостей с рассадой), и укрывочный материал – те же листы поликарбоната или рамки с натянутой пленкой. Такие пристенные (призаборные) парники места занимают минимум – удобно очень.

  • 10

    И самые простые парники для дачи. Таких "треугольничков" можно сделать несколько – для разных видов рассады. Плюс – кочевать по участку они могут без ограничений.

  • 11

    А для этого элементарнейшего парничка и строить ничего не придется. Вот просто, а хороша идея.

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Посев, Дача, Дом и сад, Парнеки своими руками, Как сделать парник, Парник для дачи.
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