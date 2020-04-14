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Как оригинально задекорировать канализационный люк на даче

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Как оригинально задекорировать канализационный люк на даче
01:50 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pinterest.com

Зачастую при планировании участка владельцы не задумываются о рациональном месторасположении люков.

  • 1

    Безусловно, комфортную дачу невозможно представить без системы водопровода и канализации. Также для обустройства и дома, и территории используется сложная коммуникационная сеть, инженерные магистрали. Для их технического обслуживания обязательно нужны специальные колодцы, которые закрываются люками.

    Многие хозяева предпочитают избежать постоянного напоминания о том, что под землей находится целая система. Для этого используют различные средства (в т.ч и дорогие). Мы же предлагаем вам бюджетные варианты. Существует несколько способов декорирования, при их выборе нужно отталкиваться не только от внешнего вида, но и от удобства.

    В любое время года доступ к коммуникациям должен быть свободным. Поэтому стоит тщательно продумать все детали будущей конструкции или элементов декора. Особое внимание уделите месторасположению колодца, высоте посадки конструкции и качественной характеристике материала, из которого сделана крышка.

  • 2

    Флористика

    Если колодец расположен посреди газона, его можно задекорировать растениями, например, барбарисом, спиреей, лапчаткой, астильбой. Разрастаясь, они с легкостью прикроют крышку люка. Кроме этого, можно посадить стефанандру (стелющийся кустарник). Это растение обладает декоративными побегами, которые и скроют люк.

  • 3

    Конструкции

    На месте расположения канализационного люка можно соорудить облегченную пирамиду из стальных прутьев (арматуры). Чтобы деталь прослужила вам не один год, следует загрунтовать и покрасить все стальные элементы, а также детали крепления.

    В дальнейшем пирамиду можно покрасить под цвет ландшафта или в тон других садовых сооружений. Вокруг готовой конструкции необходимо высадить любое любимое вьющееся растение, например, душистый горошек. Также для декора можно использовать разнообразные однолетники.

  • 4

    Другие виды маскировки

    В качестве декора годятся крупные валуны или композиции из различных видов камней. Их можно приобрести в любом специализированном магазине.

    Это тот вариант, когда нет особо времени и желания проводить сложные подготовительные работы.

    Такие композиции здорово смотрятся на фоне натуральной гальки или яркого цветника. Кстати, камни, уложенные на канализационные люки, вполне могут стать частью роскошной альпийской горки.

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Интерьер, Стиль, Дом и сад, Как замаскировать люки на участке, Люки на даче.
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