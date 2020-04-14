Как оригинально задекорировать канализационный люк на даче

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Безусловно, комфортную дачу невозможно представить без системы водопровода и канализации. Также для обустройства и дома, и территории используется сложная коммуникационная сеть, инженерные магистрали. Для их технического обслуживания обязательно нужны специальные колодцы, которые закрываются люками.

Многие хозяева предпочитают избежать постоянного напоминания о том, что под землей находится целая система. Для этого используют различные средства (в т.ч и дорогие). Мы же предлагаем вам бюджетные варианты. Существует несколько способов декорирования, при их выборе нужно отталкиваться не только от внешнего вида, но и от удобства.

В любое время года доступ к коммуникациям должен быть свободным. Поэтому стоит тщательно продумать все детали будущей конструкции или элементов декора. Особое внимание уделите месторасположению колодца, высоте посадки конструкции и качественной характеристике материала, из которого сделана крышка.