Незаменимая помощница: обычная пищевая сода может очень помочь в быту

1 Почистить кровать, матрас, постель Если ребенка или домашнего питомца вырвало на ковер, убрать последствия неприятности поможет пищевая сода. Достаточно просто засыпать пятно белым порошком, затем оставьте на два часа, пока крупинки не впитают влагу, соберите все при помощи пылесоса или веника. Сода не только очистит пятно, но и впитает в себя неприятный запах.

2 Отбелить зубы Смешав соду с небольшим количеством перекиси водорода, вы получите эффективную отбеливающую пасту. Чистите зубы этой смесью в течении 2-х минут, а после прополощите этой пастой рот. Однако, редакция настоятельно не рекомендует часто пользоваться данной хитростью, ведь компоненты пасты могут плохо повлиять на состояние зубной эмали.

3 Освежить обувь Освежить беговую или спортивную обувь поможет самая обычная пищевая сода. Смешайте ее с небольшим количеством крахмала, добавьте пару капель эфирного масла и разложите по небольшим мешочкам, сделанным из тонкой ткани или из салфеток. Готовые мешочки положите в обувь на ночь, к утру она будет благоухать, а от неприятных запахов не останется и следа.

4 Качественно отстирать белье Сода - это эффективное средство для стирки. С ее помощью можно избавиться от въевшихся пятен, усилить действие порошка, устранить неприятные запахи, отбелить, смягчить ткань и даже почистить стиральную машинку. Стирать с содой можно и вручную, и в машинке-автомате. Просто засыпьте полстакана соды в барабан стиральной машины.

5 Дезинфицировать унитаз Дезинфицирующие таблетки-бомбочки для чистки унитаза можно легко сделать своими руками. Для их изготовления нужно смешать четверть стакана жидкого мыла, две столовых ложки пищевой соды и восемь-десять капель эфирного масла. Когда все ингредиенты будут хорошо перемешаны, скатайте из них шарики или поместите в форму для льда, тщательно спрессуйте и дайте немного подсохнуть.

6 Вымыть волосы По нашей информации, соду можно использовать не только в бытовых целях, но и в косметических. Например, добавлять в шампунь для мытья волос. Благодаря соде пены станет намного больше, соответственно усилится и очищающий эффект. Пользуйтесь этой фишкой постоянно и вы заметите, что шевелюра станет пышнее, волосы будут расти быстрее и полностью очистятся от различных укладочных средств.

7 Побороть тошноту Если вас укачивает в автомобиле или в общественном транспорте, возьмите с собой бутылочку со слабым содовым раствором и пейте по чуть-чуть в пути. Это простое народное "лекарство" отлично справляется с рвотными позывами. Однако, редакция предупреждает, современные врачи критично относятся к употреблению содового раствора, так как он высушивает слизистую желудочно-кишечного тракта и может спровоцировать боли и спазмы.

8 Дезинфицировать щетки Как заявляют стоматологи, зубную щетку нужно менять раз в три месяца. Помимо этого, щетки, которыми вы пользуетесь, нужно время от времени дезинфицировать. С этой задачей отлично справится сода. Смешайте чайную ложку порошка с четвертью стакана воды и замочите в растворе свою щетку. Через полчаса сполосните ее проточной водой и можете продолжать ею пользоваться.

9 Запах кошачьего лотка Насыпьте немного соды на дно кошачьего лотка, чтобы реже убирать в нем и минимизировать неприятный запах.

10 Убрать запахи в холодильнике Не все, что хранится в холодильнике, приятно пахнет. Продукты портятся, готовые блюда киснут, а стойкие запахи, такие, как аромат рыбы, просто не выветриваются из камеры. Чтобы каждый день не мыть холодильник, поставьте на одной из полок блюдце с пищевой содой. Она впитает запахи и избавит вас от лишних хлопот с уборкой.