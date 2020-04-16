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Визуальная чистота: рекомендации, как прибраться без уборки

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Визуальная чистота: рекомендации, как прибраться без уборки
17:20 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Когда гости практически на пороге, а в доме бардак, очень сложно привести мысли в порядок, не говоря уже о самой квартире.

  • 1

    Так как времени вытирать пыль, мыть полы и стирать занавески явно нет, необходимо воспользоваться полезными лайфхаками, которые помогут избавиться от самого явного беспорядка и создать хотя бы видимость чистоты. Мы подробно рассказываем о самых популярных из них.

    Проветривайте помещение в начале уборки

    Нужно поставить окно на проветривание.

    Прежде чем бежать за тряпкой и шваброй, потратьте пару минут на то, чтобы поставить окна на проветривание во всей квартире. Первое, что выдает неубранное помещение - это застоявшийся воздух. При его наличии гости сразу поймут, что в доме давно не наводился порядок, даже если вы успели запихнуть разбросанные вещи в шкаф и загрузить грязные тарелки в посудомоечную машину.

    Что касается освежителя воздуха, то хорошо, если у вас стоит автоматический. А вот активно распылять обычный освежитель из баллона не стоит - запах будет слишком резким, что обязательно выдаст ваше желание замаскировать беспорядок в квартире.

  • 2

    Используйте тряпки из микрофибры

    Тряпку можно просто намочить и провести влажную уборку.

    Вместо обычных тряпок для уборки, нарезанных из старых футболок, лучше всего использовать салфетки из микрофибры. У них есть ряд неоспоримых преимуществ, которые пригодятся при оперативной внеплановой уборке. Во-первых, тряпки из микрофибры подходят для любых, даже шероховатых поверхностей. Во-вторых, они эффективно удаляют загрязнения, хорошо впитывают влагу, за счет чего не оставляют разводов, устраняют отпечатки пальцев на хромированных поверхностях. В-третьих, салфетки можно использовать без моющего средства, обычной воды вполне достаточно.

  • 3

    Оставьте подоконники и поверхности шкафов пустыми

    В комнате не должно быть ничего лишнего.

    Самой простой способ создать ощущение порядка - освободить все имеющиеся поверхности от вещей. То есть на тумбочках, комодах, подоконниках, туалетных столиках, столешнице на кухне не должно быть ничего лишнего. Поэтому если вы замечаете, что в квартире часто образуется хаос именно из-за мелких вещей, постарайтесь отказаться от них. В крайнем случае, можно поставить те же фотографии, вазы с цветами, книги на полки либо стеллаж. Там они будут выглядеть более гармонично. Также дизайнеры советуют отдавать предпочтение настенному декору - постерам, картинам, снимкам в рамках и так далее. Подобные элементы не будут смешиваться с бытовыми предметами и создавать визуальный шум. Кроме того, с них легко стереть пыль в считанные минуты (а даже если вы не успеете этого сделать, вряд ли кто-то заметит).

  • 4

    Создайте одну идеальную зону

    Зона отдыха на лоджии.

    Если вы часто становитесь заложником ситуации, когда гости приходят без предупреждения и наблюдают беспорядок в вашей квартире, создайте в доме небольшую зону, которая всегда будет готова к их визиту. Эта территория должна быть максимально комфортной и удобной. Кроме того, вы должны быть уверены, что гости, которые здесь расположатся, не увидят беспорядка в остальной части квартиры. Можно создать уединенную зону при помощи перегородки, стеллажа, ширмы или штор. Эти способы зонирования идеально подойдут для гостиной. Если у вас большая лоджия, зону отдыха можно сделать там: небольшой диван или софа, журнальный столик, подушки смогут создать уютную атмосферу для дружеских посиделок.

    Обратите внимание: Местом встречи может стать и обеденная зона на кухне. Это будет особенно актуально, если эта комната является самой уютной в квартире. Приятный бонус - еда и напитки всегда находятся под рукой.

  • 5

    Оцените состояние комнаты с правильного угла обзора

    Посмотрите на комнату, встав у двери.

    Если до прихода гостей остаются считанные минуты, воспользуйтесь экспресс-методом: встаньте у дверей в гостиную и окиньте комнату быстрым взглядом. После "зрительной ревизии" вы сможете выделить несколько пунктов, которые ярче всего выдают беспорядок в квартире. Чаще всего это что-то масштабное, но легко поправимое, например, незаправленный диван, гора одежды на кресле, грязные кружки или стопка книг на журнальном столике. Все, что вам нужно сделать - это заправить диван, собрать ненужные вещи в корзину и отправить их в шкаф. После того, как поверхности станут пустыми, ощущение беспорядка и хаоса сразу исчезнет, и вы сможете спокойно принимать гостей.

  • 6

    Дезодорируйте кухню

    Для приятного аромата можно закипятить цитрусовые и корицу.

    Обычно, большинство дружеских посиделок происходит именно на кухне, поэтому очень важно, чтобы здесь витали приятные ароматы, а не запах подгоревшего мяса или рыбы. Чтобы избавиться от неприятных запахов, воспользуйтесь следующим лайфхаком: возьмите кастрюлю, налейте в нее стакан воды и три столовых ложки уксуса, поставьте на плиту и дайте покипеть в течение нескольких минут. Такой состав нейтрализует все ароматы. Следующий этап необязательный, но желательный: наполните кастрюлю водой, положите в нее корки апельсина и палочку корицы, накройте крышкой и поставьте на медленный огонь на 10-15 минут. Благодаря этой хитрости ваш дом наполнится волшебными ароматами, которые обязательно оценят гости.

  • 7

    Не отвлекайтесь на мелкие детали

    Кофеварка может подождать до генеральной уборки.

    К вам в гости идут друзья, а не ревизор, поэтому не думайте, что кто-то из них наденет белые перчатки и будет проверять наличие пыли на карнизах или свежесть постельного белья. Сосредоточьтесь на главных очагах беспорядка, о которых мы упоминали в предыдущих пунктах. Вы принесете гораздо больше пользы, если быстренько пройдетесь влажной тряпкой по полу, вынесите мусор, помоете посуду и заправите кровать. А вот распылятся и заниматься всеми делами сразу, в том числе перестановкой книг, сменой наволочек, чисткой ковров, не стоит. Ваши старания вряд ли кто-то заметит, но в результате вы не успеете устранить основные зоны беспорядка. В общем, убить нескольких зайцев одновременно не получится.

  • 8

    Не забывайте, что это ваша квартира

    Главное, чтобы вы чувствовали себя уютно в квартире.

    Конечно, совсем не хочется, чтобы друзья, знакомые или родственники видели бардак в квартире, однако не стоит себя корить за то, что вы оказались не готовы к их внезапному приходу. На столе может быть расставлена косметика, в раковине лежать грязная посуда, на диване валятся одежда. Это ваша квартира и вы не обязаны превращать ее в стерильную больничную палату или гостиничный номер. Достаточно будет лишь убрать со стола тарелки и кружки, оставшиеся после обеда, сложить в шкаф личные вещи, которые вы не хотели бы демонстрировать, и убрать грязную одежду в корзину. Все остальное неважно, ведь это ваше личное пространство, и вы не обязаны делать так, чтобы оно всем нравилось.

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