Жить станет легче: кухонные гаджеты, которые давно должны быть на кухне

1 Измельчитель мусора Тенденция экологического обращения с бытовыми отходами все больше проникает в умы человечества. И если в случае неорганического мусора оптимальным вариантом является его сортировка, то с органикой несколько сложнее. А ведь на самом деле в данном вопросе способны помочь технологии. Достаточно приобрести измельчитель мусора, или диспоузер – гаджет, который предназначен для перемалывания органических отходов: остатки продуктов, яичная скорлупа или использованная чайная заварка. С помощью такого решения мусор станет меньшим по объему, а также улучшится ситуация с неприятным запахом от него.

2 Запаиватель пакетов Еще одна немаловажная проблема, нередко возникающая на кухне – это вопрос хранения сыпучих продуктов. Для этих случаев и был придуман такой прибор как запаиватель пакетов, который отлично справиться с запаковыванием круп, чипсов, кофейных зерен и прочих продуктов. По своему облику запаиватель походит на степлер, одна сторона которого оснащена нагревательным элементом, а другая прижимает пластиковый пакет к первой. Таким образом, тара герметично запаивается, а храниться таким способом продукты могут достаточно длительное время.

3 Крышки для пакетов Другой неудобной ситуацией, которая возникает с сыпучими продуктами, является проблема хранения их в заводской упаковке без опасения из просыпания. В этом случая подойдет небольшое кухонное ноу-хау в виде специальной пластиковой крышки как раз для такого вида тары. Принцип ее работы схож с зажимом, однако одна сторона крышки представляет собой горлышко – через него удобно высыпать продукты без необходимости снимать крышку с пакета.

4 Многоразовые крышки для бутылок Еще одна напасть, с которой нередко сталкивается любой из нас – это проблема хранения недопитых напитков в стеклянных бутылках. Ведь зачастую крышки в такой таре как раз одноразовые и после открытия становятся просто бесполезными. В этой ситуации отличным решением станет приобретение многоразовых крышек для бутылок. Их можно приобрести целыми наборами. Производят их из пищевого силикона, что позволяет им герметично закрывать горлышко тары, поэтому хранить таким способом можно в том числе и газрованные напитки.

5 Восковые салфетки Практика использования пластиковых контейнеров для хранения еды или возможности брать домашний обед на учебу или работу, весьма распространена. Вот только такое решение не для всех и не всегда является практичным. В этом случае пригодиться могут восковые салфетки, которые справляется с хранением продуктов не хуже знаменитых судочков. Изготовляются они из хлопка и пропитываются смолами натурального происхождения. Салфетки бывают разного размера, что позволяет хранить в них самые разные продукты: от продуктов или небольших фруктов до тарелок с едой.