Красим яйца чаем каркаде: как это сделать

Приближается Пасха, а это значит, что стоит задуматься над тем, какие крашеные пасхальные яйца мы хотим видеть на своем праздничном столе.

Конечно, каждый из нас любит на Пасхальной столе видеть цветные, яркие пасхальные яйца. Впрочем яйца можно сделать не только красивыми, но и безопасными и оригинальными, ведь после окрашивания чаем каркаде они станут серебряными.

Как подготовить яйца к покраске на Пасху

– чтобы яйца не лопнули при варке, достаньте их из холодильника минимум за полчаса до варки.

– для того чтобы краска легла ровно, яйца нужно тщательно помыть. Чтобы краска легла равномерно, протрите яйца мыльным раствором.

– чтобы яйца быстро чистились, после варки опустите их на несколько минут в холодную воду.

Как покрасить яйца чаем каркаде

Ингредиенты для окраски:

Высушенные лепестки каркаде – 8 ст. л

Вода – 1 л;

Белые куриные яйца,

Поваренная соль – 0,5 ст. л.

1.Положите яйца в кастрюлю с подсоленной водой и варите в течение 10-13 минут.

2.Пока варятся яйца, подготовьте покрасочный настой. Для этого залейте 2-3 столовые ложки листьев каркаде в кастрюле кипятком.

3.Оставьте настаиваться на 15-20 минут.

4. После того, как яйца сварятся – поставьте их на 1 минуту в чайную заварку. Достаньте, протрите салфеткой и снова опустите в раствор. После этого скорлупа должна окраситься в серый оттенок. Чем дольше вы будете их держать в заварке, тем более прокрашенными они будут.

5. После покраски дайте яйцам остыть, протрите растительным маслом для блеска.

Если хотите получить красный цвет вместо серебряного, добавьте в кастрюлю 1 чайную ложку лимонного сока. Таким образом вы получите яркий оттенок.