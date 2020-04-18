Красим яйца чаем каркаде: как это сделать

Конечно, каждый из нас любит на Пасхальной столе видеть цветные, яркие пасхальные яйца. Впрочем яйца можно сделать не только красивыми, но и безопасными и оригинальными, ведь после окрашивания чаем каркаде они станут серебряными.
Как подготовить яйца к покраске на Пасху
– чтобы яйца не лопнули при варке, достаньте их из холодильника минимум за полчаса до варки.
– для того чтобы краска легла ровно, яйца нужно тщательно помыть. Чтобы краска легла равномерно, протрите яйца мыльным раствором.
– чтобы яйца быстро чистились, после варки опустите их на несколько минут в холодную воду.
Как покрасить яйца чаем каркаде
Ингредиенты для окраски:
Высушенные лепестки каркаде – 8 ст. л
Вода – 1 л;
Белые куриные яйца,
Поваренная соль – 0,5 ст. л.
1.Положите яйца в кастрюлю с подсоленной водой и варите в течение 10-13 минут.
2.Пока варятся яйца, подготовьте покрасочный настой. Для этого залейте 2-3 столовые ложки листьев каркаде в кастрюле кипятком.
3.Оставьте настаиваться на 15-20 минут.
4. После того, как яйца сварятся – поставьте их на 1 минуту в чайную заварку. Достаньте, протрите салфеткой и снова опустите в раствор. После этого скорлупа должна окраситься в серый оттенок. Чем дольше вы будете их держать в заварке, тем более прокрашенными они будут.
5. После покраски дайте яйцам остыть, протрите растительным маслом для блеска.
Если хотите получить красный цвет вместо серебряного, добавьте в кастрюлю 1 чайную ложку лимонного сока. Таким образом вы получите яркий оттенок.