Как красиво украсить пасхальные яйца: креативные идеи (Фото)

1 Невозможно остаться равнодушным к пасхальной традиции - красить яйца. Однако, модные веяния вносят свои коррективы и в такой древний вид искусства как "крашенка". К традиционным техникам добавляются не совсем привычные, но от этого не менее красивые и оригинальные. Чёрно-белая классика Монохромное великолепие Использование нетрадиционного для пасхальных яиц чёрного цвета, придаёт им особую привлекательность и оригинальность. Окрашивание грифельной краской создаст эффект школьной доски, на которой можно рисовать, писать пожелания мелом или белым карандашом.

2 Красочные разводы Использование акварельных красок Данную технику можно назвать "ленивой", или не требующей выдающихся талантов в сфере изобразительного искусства. Достаточно лишь окунуть кисть, прижать к скорлупе и дать возможность акварельной краске хаотично стечь. Высыхают такие узоры очень быстро. Можно использовать и несколько цветов, которые будут постепенно переходить друг в друга.

3 "Татуированные" пасхальные яйца Весёлые наклейки-переклейки Это оригинальная идея декора на основе наклеек, которые "переводятся" на кожу и имитируют татуировки. Такой способ привлечёт и порадует ребенка. Весёлые изображения могут послужить идеей для игры. Принцип перенесения очень прост, достаточно хорошо прижать наклейку, смочить её водой и убедиться в том, что рисунок полностью перевёлся на скорлупу.

4 Мраморные узоры Использование лаков для ногтей Такой необычный способ подходит не только для маникюра но и в качестве пасхального декора. Хорошая возможность дать "вторую жизнь" лакам для ногтей, поскольку можно взять уже подсохшие. Для того чтобы воспользоваться этим методом нужно в чашку с водой поочерёдно налить лаки и опустить туда пустую скорлупу, предварительно закрепив её на палочке. Таким образом удастся без повреждений вытащить готовое изделие и не испачкать руки.

5 Вышиванка Вышитый декор Вышивать можно не только на ткани. В этой технике также используется только яичная скорлупа, поэтому предварительно её необходимо подготовить: содержимое яйца удалить и дать просохнуть изнутри. После этого аккуратно прокалываются дырочки специальными инструментами. Нитки можно брать любые, желательно ярких цветов, а вот ленточки лучше выбирать потоньше. Стоит отметить, это весьма кропотливая работа с хрупким предметом, поэтому требует усидчивости и сосредоточенности от человека, который будет её выполнять.

6 Золотой шик Применение сусального золота Декорирование пасхальных яиц при помощи золотых элементов добавит изысканности и удовлетворит вкус любого эстета. Сусальное золото эффектно смотрится как в качестве основного рисунка так и дополнения к другим украшениям. Вместо пластинок золота можно взять фольгу, которая используется в маникюре.

7 "Скорлупа на скорлупе" "Мозаика" Для декора яиц в этой технике необходимо подготовить пустую белую скорлупу, предварительно окрашенную. На белое яйцо наклеить кусочки цветной скорлупы, оставляя небольшие расстояния между ними. Получившаяся мозаика будет выглядеть великолепно, причем как однотонная так и разноцветная.

8 Серия ярких персонажей Использование изображений любимых мультфильмов Из огромного количества нарисованных персонажей можно выбрать любимые и создать красочные пасхальные яйца. Для их росписи используются акриловые краски или гуашь. Можно создать 3D эффект, дополнив бумажными элементами. Несомненно к изготовлению стоит привлечь детей, позволив им проявить фантазию и возможность создать своего персонажа.

9 Техника "Декупаж" Украшение с помощью салфетки Быстрый и лёгкий способ декорирования. Он отлично подойдет тем, у кого мало времени и нет возможности долго возиться с украшением яиц. Принцип прост: кусочки салфетки с понравившимся рисунком аккуратно приклеиваются на скорлупу, расправляются все складочки и неровности. А для закрепления результата "узор" покрывается клеем или лаком.

10 "Квиллинг" Бумажное украшение Для начала необходимо ознакомиться с особенностями данной техники. Полоски бумаги скручиваются и формируется в определённые узоры, далее все элементы склеиваются между собой. Таким образом можно украшать натуральные яйца, обклеивая скорлупу или создавать декоративные шедевры.

11 Яйца динозавров Оригинальная идея создания яиц динозавров или мифических драконов. Первый вариант: переваренное яйцо опустить в краситель. Через трещинки в скорлупе, краска просочится вовнутрь создав своеобразную сеточку. Другой вариант: обклеить паетками или другими подручными материалами скорлупу создав подобие чешуек. Такие пасхальные яйца понравятся любителям огромных рептилий и фанатам "Парка юрского периода".

12 Наматывание ниток Радуга Эта необычная техника предполагает использование мулине, ирис и других шелковых или хлопковых ниток для шитья или вязания. Можно наматывать разные цвета (приклеивая нити в хаотичном порядке или укладывая витки ровно и плотно) для начала закрепив конец сверху булавкой или скотчем. В завершении - "клубок" стоит смазать клеем и дать время высохнуть. Дополнить результат можно посыпав бисером или блёстками.

13 Красота злаков Семена в качестве декора Издавна злаковые культуры использовались как украшение пасхальных яиц, олицетворяя символы плодородия и достатка. Сочетание различных семян всегда создает интересную композицию. А дополнительным элементом декора могут послужить макароны различных форм, покрашенные золотой или серебряной красками.

14 Космический декор Вселенная на ладони Стоит выделить необыкновенный способ окрашивания "космических" яиц. Такая техника привлекает внимание и уводит от канонов традиционной росписи. Создать их очень просто, достаточно взять несколько красителей и пропитать ими салфетку, завернуть и оставить часа на четыре. Добавление флуоресцентных красок усилит футуристический эффект, дав возможность писанке светиться в темноте.