Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В Свято-Михайловском соборе прошло Пасхальное Богослужение: видео
В штаб-квартире ООН продлили карантин
В штаб-квартире ООН продлили карантин
Малиновский: Наблюдая за Серией А по ТВ думал, что этот чемпионат медленный
Малиновский рассказал о Серии А
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе

Садовые "супергерои": цветы, которые необходимо посадить в саду

Смотрите фото (6)
Садовые "супергерои": цветы, которые необходимо посадить в саду
03:01 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Топ-5 природных "защитников" ваших плодовых деревьев и овощных культур.

  • 1

    Бархатцы

    Желто-оранжевые головки бархатцев можно встретить на многих участках и клумбах. Садоводы любят их за неприхотливость и обильное длительное цветение. Но не все знают, что эти растения обладают и другими, пожалуй, более значительными достоинствами.

    Бархатцы выделяют фитонциды, которые губительно действуют на многих возбудителей грибковых заболеваний, нематод и других мелких почвенных червей. Посадите бархатцы рядом с картофелем и томатами, и эти опасные вредители обойдут их стороной.

    Защищают эти цветы не только представителей семейства Пасленовые, но и другие растения. Они отпугивают таких насекомых-вредителей, как капустная белянка, луковая муха, долгоносик, совка и др.

    Высаженные по периметру или между грядок бархатцы уберегут капусту, лук, горох и садовую землянику от их злостных пожирателей. Настоем же растения можно обрабатывать пораженные тлей плодовые деревья и кустарники.

    Для приготовления действенного средства против колоний этих вредителей нужно половину ведра измельченных бархатцев залить доверху теплой водой (40-60°С) и настаивать в течение двух суток. В процеженный настой затем добавляют 40 мл жидкого мыла и обрабатывают им пораженные растения. Также этим средством можно обеззаразить посадочный материал гладиолусов.

    Осенью же измельченные бархатцы можно заделать в почву: они ее оздоровят, т.к. являются природным антисептиком.

    Вырастить же бархатцы можно рассадным способом, высевая их семена в контейнеры с середины марта до середины апреля.

  • 2

    Календула

    Оздоровить весь огород может и календула, которую опытные садоводы стараются высаживать по всему участку. Она эффективно противостоит возбудителям серой гнили, предупреждает развитие черной ножки и других грибковых заболеваний.

    В посадках с картофелем календула успешно отпугивает колорадского жука, а в капустных грядках – слизней. Высаженные же рядом с клубникой ноготки (так еще называют это растение) уберегут ее от тли, приняв удар на себя.

    Выделяемые календулой фитонциды отпугивают клещей и клопов, подавляют спаржевую трещалку, гусениц бражника и многие виды тли. Ее настоем также можно обрабатывать пораженные растения (залейте 200 г измельченных цветов 1 л воды и настаивайте в темном месте 5 суток, процеженное средство разведите еще 1 л воды).

    Календула к тому же прекрасный сидерат. Ее можно заделывать в землю, закладывать в компост и использовать при устройстве теплых грядок. Ноготки обеззараживают почву от болезнетворных микроорганизмов. Высаженные рядом с розами они уберегут "королеву цветов" от многих болезней.

  • 3

    Настурция

    Придет на помощь в борьбе с насекомыми-вредителями и огненная настурция. Она прекрасно отпугивает белокрылку. Высадите растение рядом с теплицей, и эта вредоносная бабочка туда не заглянет. Не по нраву яркие цветы настурции и капустной белянке.

    "Соседство" с настурцией идет на пользу и пионам, которые она уберегает от грибковых инфекций. Растение также успешно борется с возбудителем фитофторы и другой болезнетворной микрофлорой. Чтобы избавить картофельные грядки от основного заболевания культуры, стебли и листья настурции рекомендуют укладывать в траншеи под посадку.

    Выделяемые цветком биологически активные вещества негативно действуют также на "пожирателей" бахчевых культур: тыквенных жучков и тлю. Высаженная же под плодовыми деревьями настурция не только защитит их от вредителей, но и послужит хорошим удобрением (осенью измельченное растение прикопайте возле стволов).

  • 4

    Ромашка

    О лечебных свойствах ромашки аптечной едва ли кто-то не слышал. Она помогает взрослым и детям бороться со многими заболеваниями, а ее родственница – пиретрум (ромашка далматская, кавказская, персидская) – эффективна против вредителей растений. В ромашке содержатся пиретрины и цинерины (природные инсектициды), которые при попадании в организм насекомого парализуют его.

    Цветок легко справляется с мухами и комарами, муравьями и тлей, эффективен против вшей, блох и даже тараканов. Окуривание ромашкой грядок и плодовых деревьев защитит их от тли и плодожорки. И даже простое опудривание молодых растений порошком из высохшего пиретрума убережет их от личинок и гусениц вредных насекомых.

    Хотите защитить плодовые деревья от вредителей, тогда посадите рядом с ними ромашку.

  • 5

    Рябчик императорский

    Цветы способны отпугнуть не только насекомых-вредителей, но и опасных для посадок животных: мышей, землероек и кротов. Особенно в этом преуспело необычное растение с эффектными цветами – рябчик императорский.

    Запаха его красивых соцветий и луковиц мелкие грызуны не переносят. Поэтому высаживайте растение рядом с домом, на клумбах и под деревьями, которые подвергаются атаке этих пушистых вредителей.

    Отпугнуть же кротов могут и такие растения, как бархатцы, нарциссы и молочай. Они выделяют вещества, неприятные для животных. Посадите цветы вдоль границ участка, и кроты не приблизятся к нему.

    Вырастить же рябчик императорский, несмотря на его величественное название, несложно.

    Хорошо противостоять вредителям и защитить культурные растения от заболеваний могут также лаванда, петуния, хризантема, пижма и др. Полезных же насекомых они, наоборот, привлекают своим ароматом.

Какие комнатные цветы можно держать в спальне (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Цветы, Дом, Растение, Посадка, Сад, Дом и сад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
03 Пасха 2020: Украинские телеканалы 18 и 19 апреля будут транслировать богослужения
04 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
05 Меган Маркл и принца Гарри застали на прогулке во время карантина (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Ситуация с пожарами на Житомирщине и Киевщине (Фото и видео)
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
Пандемия COVID-19: В мире ожидается дефицит кофе
В Молдове из-за коронавируса на полный карантин закрывают еще одно село
В Молдове на полный карантин закрывают еще одно село
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
День рождения Елизаветы II: королева отменила праздничный пушечный салют в связи с пандемией
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь