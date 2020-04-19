Садовые "супергерои": цветы, которые необходимо посадить в саду

1 Бархатцы Желто-оранжевые головки бархатцев можно встретить на многих участках и клумбах. Садоводы любят их за неприхотливость и обильное длительное цветение. Но не все знают, что эти растения обладают и другими, пожалуй, более значительными достоинствами. Бархатцы выделяют фитонциды, которые губительно действуют на многих возбудителей грибковых заболеваний, нематод и других мелких почвенных червей. Посадите бархатцы рядом с картофелем и томатами, и эти опасные вредители обойдут их стороной. Защищают эти цветы не только представителей семейства Пасленовые, но и другие растения. Они отпугивают таких насекомых-вредителей, как капустная белянка, луковая муха, долгоносик, совка и др. Высаженные по периметру или между грядок бархатцы уберегут капусту, лук, горох и садовую землянику от их злостных пожирателей. Настоем же растения можно обрабатывать пораженные тлей плодовые деревья и кустарники. Для приготовления действенного средства против колоний этих вредителей нужно половину ведра измельченных бархатцев залить доверху теплой водой (40-60°С) и настаивать в течение двух суток. В процеженный настой затем добавляют 40 мл жидкого мыла и обрабатывают им пораженные растения. Также этим средством можно обеззаразить посадочный материал гладиолусов. Осенью же измельченные бархатцы можно заделать в почву: они ее оздоровят, т.к. являются природным антисептиком. Вырастить же бархатцы можно рассадным способом, высевая их семена в контейнеры с середины марта до середины апреля.

2 Календула Оздоровить весь огород может и календула, которую опытные садоводы стараются высаживать по всему участку. Она эффективно противостоит возбудителям серой гнили, предупреждает развитие черной ножки и других грибковых заболеваний. В посадках с картофелем календула успешно отпугивает колорадского жука, а в капустных грядках – слизней. Высаженные же рядом с клубникой ноготки (так еще называют это растение) уберегут ее от тли, приняв удар на себя. Выделяемые календулой фитонциды отпугивают клещей и клопов, подавляют спаржевую трещалку, гусениц бражника и многие виды тли. Ее настоем также можно обрабатывать пораженные растения (залейте 200 г измельченных цветов 1 л воды и настаивайте в темном месте 5 суток, процеженное средство разведите еще 1 л воды). Календула к тому же прекрасный сидерат. Ее можно заделывать в землю, закладывать в компост и использовать при устройстве теплых грядок. Ноготки обеззараживают почву от болезнетворных микроорганизмов. Высаженные рядом с розами они уберегут "королеву цветов" от многих болезней.

3 Настурция Придет на помощь в борьбе с насекомыми-вредителями и огненная настурция. Она прекрасно отпугивает белокрылку. Высадите растение рядом с теплицей, и эта вредоносная бабочка туда не заглянет. Не по нраву яркие цветы настурции и капустной белянке. "Соседство" с настурцией идет на пользу и пионам, которые она уберегает от грибковых инфекций. Растение также успешно борется с возбудителем фитофторы и другой болезнетворной микрофлорой. Чтобы избавить картофельные грядки от основного заболевания культуры, стебли и листья настурции рекомендуют укладывать в траншеи под посадку. Выделяемые цветком биологически активные вещества негативно действуют также на "пожирателей" бахчевых культур: тыквенных жучков и тлю. Высаженная же под плодовыми деревьями настурция не только защитит их от вредителей, но и послужит хорошим удобрением (осенью измельченное растение прикопайте возле стволов).

4 Ромашка О лечебных свойствах ромашки аптечной едва ли кто-то не слышал. Она помогает взрослым и детям бороться со многими заболеваниями, а ее родственница – пиретрум (ромашка далматская, кавказская, персидская) – эффективна против вредителей растений. В ромашке содержатся пиретрины и цинерины (природные инсектициды), которые при попадании в организм насекомого парализуют его. Цветок легко справляется с мухами и комарами, муравьями и тлей, эффективен против вшей, блох и даже тараканов. Окуривание ромашкой грядок и плодовых деревьев защитит их от тли и плодожорки. И даже простое опудривание молодых растений порошком из высохшего пиретрума убережет их от личинок и гусениц вредных насекомых. Хотите защитить плодовые деревья от вредителей, тогда посадите рядом с ними ромашку.