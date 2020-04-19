Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 20 по 26 апреля 2020 года
Благоприятное время: для формирования кроны и обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников; для посадки саженцев; для прививки и перепрививки деревьев; для посева семян редиса и салата.
Неблагоприятный период: нет.
Благоприятное время: для раскорчевки старых и больных плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после новолуния.
Благоприятное время: для посева семян цветов; для ухода за газоном: боронование, подсев травы и др.; для профилактического опрыскивания сада от вредителей и болезней.
Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.