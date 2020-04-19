Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 20 по 26 апреля 2020 года

20 апреля 2020 года 10:01 до 22 апреля 2020 года 22:37 убывающая Луна в знаке Овна.

Благоприятное время: для формирования кроны и обрезки плодовых деревьев и ягодных кустарников; для посадки саженцев; для прививки и перепрививки деревьев; для посева семян редиса и салата.

Неблагоприятный период: нет.

22 апреля 2020 года 22:37 до 25 апреля 2020 года 10:21 Луна в знаке Тельца. Новолуние 23 апреля 2020 года в 5:25.

Благоприятное время: для раскорчевки старых и больных плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении суток до и после новолуния.

25 апреля 2020 года 10:21 до 27 апреля 2020 года 20:29 растущая Луна в знаке Близнецов.

Благоприятное время: для посева семян цветов; для ухода за газоном: боронование, подсев травы и др.; для профилактического опрыскивания сада от вредителей и болезней.

Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.