Какие цветы размножаются самосевом? (Фото)

1 Лучшие цветы-самосейки для сада Мы хотим представить вам топ-10 лучших цветов-самосеек. Календула (ноготки) Ее желто-оранжевые цветы радуют глаз с лета и до глубокой осени. Календула совершенно неприхотлива в уходе, за что ее любят даже ленивые цветоводы. Семена спокойно переносят зиму и весной активно всходят без участия человека. Если вы рассадите молодые растения на расстояние 20-30 см друг от друга, то получите достаточно большой куст, весь усыпанный цветами, постоянно сменяющими друг друга. Чтобы продлить его цветение, время от времени прищипывайте верхушки. Высота растения – 50-70 см. Календула активно используется в медицине, т.к. обладает бактерицидным действием.

2 Эшшольция Свое название цветок получил в честь русского ботаника и путешественника Эшшольца. Растение может иметь расцветку от белой до оранжевой, но наиболее распространены желтая и оранжевая. Именно такие цветы чаще всего встречаются в цветниках наших дачников. Эшшольция абсолютно непривередлива. Она будет радовать вас своим цветением, даже если вы посадите ее в сухую бесплодную песчаную почву. Не растение, а аскет. Продолжительное цветение длится с начала лета и до середины осени. Растение невысокое, не превышает 25-40 см. Благодаря способности самостоятельно размножаться самосевом, используется не только на клумбах, но и в мавританских газонах.

3 Алиссум или лобулярия Алиссум еще называют лобулярией морской, хотя в действительности это разные растения. У алиссума желтые цветы, а у лобулярии они могут быть белого, фиолетового и розового цветов. Алиссум и лобулярия – близкие родственники, они очень похожи, поэтому многие их просто не различают. Эти почвопокровные растения обладают невероятно нежным медовым ароматом. Цветение начинается в мае и продолжается у некоторых сортов до самых морозов. Мелкие цветочки настолько густо усыпают весь куст, что из-за них практически не видно листьев и стеблей. Эти растения часто используют при создании альпийских горок и миксбордеров, т.к. их высота не превышает 15-40 см. Если вы хотите продлить срок цветения лобулярии, регулярно срезайте все увядшие соцветия. Однако не забывайте: если вы удалите их все, растение останется без семян и не сможет размножиться самосевом.

4 Львиный зев Львиный зев получил свое название за цветок интересной формы, напоминающий пасть царя зверей. Имеет это растение еще одно название – антиринум. Яркость цветов львиного зева просто поражает. Желтые, розовые, фиолетовые, синие, оранжевые соцветия украшают цветник с самого начала лета. Продолжается это буйство красок до заморозков. Высота растения достигает 60, а иногда даже 100 см. Используется не только для украшения клумб, но и для букетов.

5 Петуния Петуния возделывается как культурное растение уже более двух веков, однако у нас широкую известность она получила всего несколько десятилетий назад. Зато по популярности теперь с ней не может сравниться, наверное, ни один садовый цветок. Какие только сорта и гибриды не выведены селекционерами: и махровые, и ампельные, и двухцветные, с разнообразными расцветками (есть даже черная петуния). Однако самосевом размножаются только самые простые, одноцветные немахровые сорта. Растущие рядом петунии разных цветов могут переопылиться. Поэтому не удивляйтесь, если однажды вы обнаружите у себя в цветнике растения какого-то нового цвета.

6 Лаватера Дикая роза, хатьма – это все о ней, лаватере, цветке из семейства Мальвовые. Ее воронковидные цветочки и правда очень похожи на мальвы. Высота растения может достигать 120 см, а диаметр цветков – 6-10 см. Мощные, усыпанные крупными цветами кусты украшают цветник с середины лета до самых заморозков. Лаватеру часто высаживают на заднем плане цветников либо вдоль заборов. Растение легко переносит неблагоприятные погодные условия. Однако если вы его подкормите и польете, оно ответит вам еще более пышным цветением. Корневая система у растения поверхностная, поэтому при рыхлении стоит быть очень внимательным, чтобы не травмировать корни.

7 Незабудка Эти невысокие растения, овеянные легендами, знают, наверное, все. Однако, кроме привычного всем голубого цвета, теперь появились еще розовые и белые незабудки. У цветка есть еще одно название – горлянка. Растение спокойно переносит и низкие, и высокие температуры, нетребовательно к почве. Цветок невысокий – не больше 30 см. Легко размножается самосевом.

8 Космея У этого цветка множество названий: и космос, и космея, и мексиканская астра, и даже красотка. Его большие цветки достигают в диаметре 12 см. По форме они напоминают ромашку, но расцветка их намного богаче. Это и обычный белый, и всевозможные оттенки красного: малиновый, розовый, пурпурный и т.д. Куст высокий, ветвистый. К условиям неприхотлив, но лучше будет расти на солнце. Цветение начинается в июне, а заканчивается только с наступлением заморозков. Прекрасный вариант для тех, кто хочет разводить растения, абсолютно несложные в уходе.

9 Васильки Простенький василек на самом деле очень интересный цветок. Приведем всего лишь несколько фактов. Происхождение его названия до сих пор неизвестно. Одни считают, что оно переводится, как "имеющий отношение к кентаврам", а другие – "разящий быков". Если вы соедините ароматы гвоздики, мяты и лимона, то получите, вы не поверите, аромат листьев василька. Их, кстати, используют в качестве приправы в мясных продуктах. Нашел применение василек и в медицине, т.к. обладает мочегонным действием. Не обошли василек стороной и косметологи. Он известен своими противовоспалительными свойствами, поэтому входит в состав средств по уходу за лицом и волосами. Наверное, стоит посмотреть на этот цветок другими глазами. Он станет прекрасным украшением сада и не доставит вам хлопот в уходе.