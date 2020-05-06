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Оказывается, посуду тоже можно мыть неправильно: типичные ошибки

Оказывается, посуду тоже можно мыть неправильно: типичные ошибки
18:15 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Врачи-гигиенисты рассказали о типичных нарушениях, встречаемых повсеместно при мытье посуды.

  • 1

    Мыть посуду вручную без опоры для ног.

    Многие удивятся, но мытье посуды входит в перечень тех повседневных занятий, которые способны нанести особенно серьезный вред позвоночнику. Если люди мою посуду вручную, то почти всегда делают это неправильно. Во время мытья посуды человек обычно стоит, слегка склонившись к раковине и вытянув вперед руки, то есть, тело находится в полусогнутом положении, а конечности – напряжены. В таком положении, по словам врачей, страдают межпозвоночные диски грудного отдела, и у тех, кто постоянно моет посуду таким образом, нередко возникают боли между лопатками.

    При мытье посуды нужно подставлять стул под одну ногу, согнутую в колене, рекомендуют эксперты.

  • 2

    Избыток моющего средства.

    На моющих средствах нужно экономит независимо от семейного достатка. Их избыток и обилие пены при мытье посуды – это типичная ошибка. По возможности нужно приучать себя к тому, чтобы обходиться без моющих средств, ограничиваясь только водой, содой или лимонной кислотой – это уменьшает риск попадания потенциально канцерогенных химических веществ в организм. Специалисты советуют мыть посуду, не допуская засыхания остатков еды на ней, либо с предварительным замачиванием.

  • 3

    Грязная губка.

    Вы знаете, как часто меняются в вашем доме губки для мытья посуды? Между тем их нужно менять раз в пять-семь дней, а если в доме живет много людей и посуда моется с большой частотой, то и чаще. Именно губки регулярно называются учеными самым грязным предметом в доме - концентрация бактерий кишечной палочки и сальмонелл в этих предметах зачастую просто зашкаливает.

  • 4

    Игнорировать мытье раковины и поверхностей.

    Ограничиваясь только мытьем посуды, не моя после этого раковины и прилегающих к ней поверхностей, вы допускаете ошибку. Исследования показывают, что во многих домах раковины содержат больше микробов, чем унитазы. Эксперты подчеркивают, что раковину нужно ежедневно мыть, используя уксус с содой или соль.

Вещь, знай свое место: ошибки, которые допускают при организации хранения (Фото)

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Уборка, Дом, Посуда, Чистота, Порядок, Дом и сад, Мытье посуды.
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