Оказывается, посуду тоже можно мыть неправильно: типичные ошибки

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Мыть посуду вручную без опоры для ног.

Многие удивятся, но мытье посуды входит в перечень тех повседневных занятий, которые способны нанести особенно серьезный вред позвоночнику. Если люди мою посуду вручную, то почти всегда делают это неправильно. Во время мытья посуды человек обычно стоит, слегка склонившись к раковине и вытянув вперед руки, то есть, тело находится в полусогнутом положении, а конечности – напряжены. В таком положении, по словам врачей, страдают межпозвоночные диски грудного отдела, и у тех, кто постоянно моет посуду таким образом, нередко возникают боли между лопатками.

При мытье посуды нужно подставлять стул под одну ногу, согнутую в колене, рекомендуют эксперты.