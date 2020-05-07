Скрасят интерьер и очистят воздух: растения, которых не хватает на Вашей кухне

1 Английский плющ Свисающие, пышные побеги плюща способны преобразить любое пространство, включая кухню. Он совсем не прихотлив в уходе, и все что ему нужно — это обильный полив и защита от прямых солнечных лучей. Плющ отлично впишется в пространство над мойкой или поблизости с окном, а в целях экономии места горшок с растением можно просто подвесить. Главное, держать его в недоступном для домашних животных месте, поскольку для них он токсичен. Почему кухня: Плющ одно из немногих растений, которое является натуральным сорбентом. Растение забирает из воздуха соли тяжелых металлов, токсины и формальдегид, а также различные аллергены.

2 Алоэ вера Растение легко приспосабливается к различным условиям, поэтому оно хорошо приживется и на кухне. Довольно продолжительное время алоэ может расти в сухой почве. Поливать растение нужно по мере высыхания земли, не чаще одного-двух раз в неделю. Алоэ любит яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей. Почему кухня: В Древнем Египте алоэ называли «растением бессмертия». Оно убивает грибки и вирусы, защищает нашу иммунную систему и ускоряет регенерацию кожи, что может быть весьма полезным, когда вы в следующий раз заденете рукой раскаленную сковороду. При ожоге необходимо срезать лист алоэ, удалить шипы, разрезать лист вдоль, собрать гель и намазать им место ожога. Наносят гель несколько раз в день, пока ожог полностью не пройдет.

3 Аспидистра (Чугунное растение) Роднящее с вашей любимой сковородой название растения не единственная причина найти ему место на кухне. Чугунное растение весьма неприхотливое и устойчивое к климатическим условиям. Оно перенесет и плохую освещенность, и колебания температуры, и редкий полив. Почему кухня: Климат на кухне сильно переменчивый, а аспидистра может перенести все эти «сезонные колебания» без каких-либо заметных изменений в своей внешности. «Убить» растение можно только постоянными поливами, что приведет к загниванию почвы, и частыми пересадками.

4 Пилея кадье Растение не требует особого ухода. Достаточно будет того, что вы выделите ему подоконник с рассеянным светом, разместите в стороне от сквозняков и не будете допускать пересыхания почвы. Почему кухня: Главная особенность этого растения — краси¬вый узор на листьях, который добавит ярких красок вашей кухне. Оно хорошо смотрится в подвесных корзинах, что позволяет без труда найти ему место даже на маленькой кухне.

5 Хлорофитум хохлатый Хлорофитум прекрасно себя чувствует в любом помещении. Он будет расти и в тени, стерпит сухой и влажный воздух, и недостаточный полив. Благодаря неприхотливости растения его можно поставить там, где найдется место — на подоконнике, столешнице или навесных шкафах. Почему кухня: Вокруг себя хлорофитум создает собственный микроклимат: растение очищает воздух от вредных примесей и вредоносных микробов.

6 Сансевиерия цилиндрическая Растение не капризное и хорошо переносит сухой воздух, полутень и сквозняки. Сансевиерии противопоказан частый, обильный полив и низкие температуры. Почему кухня: Растение выделяет большой объем кислорода, нейтрализует вредные испарения мебели, а, если верить китайским целителям, еще и поглощает всю негативную энергию.

7 Аглаонема кудрявая Растению родом из тропических лесов любит тепло. Оптимальная температура для него составляет 20-25°C. Аглаонема нетребовательна к свету. Поливать ее нужно по мере высыхания почвы. Почему кухня: Помимо того, что листья растения со своеобразным рисунком украсят любую кухню, они также очистят воздух и снизят в нем содержание вредных веществ.