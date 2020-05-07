Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса: ситуация по районам
В Киеве выявили 24 новых случая коронавируса: ситуация по районам
В Украине увеличились международные резервы
В Украине увеличились международные резервы
Украинская спортсменка не может вернуться из Африки
Украинская спортсменка не может вернуться из Африки
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 мая

Скрасят интерьер и очистят воздух: растения, которых не хватает на Вашей кухне

Скрасят интерьер и очистят воздух: растения, которых не хватает на Вашей кухне
12:44 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Эти неприхотливые растения раскрасят интерьер кухни яркими красками, а также помогут очистить воздух и будут радовать глаз все 365 дней в году.

  • 1

    Английский плющ

    Свисающие, пышные побеги плюща способны преобразить любое пространство, включая кухню. Он совсем не прихотлив в уходе, и все что ему нужно — это обильный полив и защита от прямых солнечных лучей. Плющ отлично впишется в пространство над мойкой или поблизости с окном, а в целях экономии места горшок с растением можно просто подвесить. Главное, держать его в недоступном для домашних животных месте, поскольку для них он токсичен.

    Почему кухня:

    Плющ одно из немногих растений, которое является натуральным сорбентом. Растение забирает из воздуха соли тяжелых металлов, токсины и формальдегид, а также различные аллергены.

  • 2

    Алоэ вера

    Растение легко приспосабливается к различным условиям, поэтому оно хорошо приживется и на кухне. Довольно продолжительное время алоэ может расти в сухой почве. Поливать растение нужно по мере высыхания земли, не чаще одного-двух раз в неделю. Алоэ любит яркий рассеянный свет, без прямых солнечных лучей.

    Почему кухня:

    В Древнем Египте алоэ называли «растением бессмертия». Оно убивает грибки и вирусы, защищает нашу иммунную систему и ускоряет регенерацию кожи, что может быть весьма полезным, когда вы в следующий раз заденете рукой раскаленную сковороду. При ожоге необходимо срезать лист алоэ, удалить шипы, разрезать лист вдоль, собрать гель и намазать им место ожога. Наносят гель несколько раз в день, пока ожог полностью не пройдет.

  • 3

    Аспидистра (Чугунное растение)

    Роднящее с вашей любимой сковородой название растения не единственная причина найти ему место на кухне. Чугунное растение весьма неприхотливое и устойчивое к климатическим условиям. Оно перенесет и плохую освещенность, и колебания температуры, и редкий полив.

    Почему кухня:

    Климат на кухне сильно переменчивый, а аспидистра может перенести все эти «сезонные колебания» без каких-либо заметных изменений в своей внешности. «Убить» растение можно только постоянными поливами, что приведет к загниванию почвы, и частыми пересадками.

  • 4

    Пилея кадье

    Растение не требует особого ухода. Достаточно будет того, что вы выделите ему подоконник с рассеянным светом, разместите в стороне от сквозняков и не будете допускать пересыхания почвы.

    Почему кухня:

    Главная особенность этого растения — краси¬вый узор на листьях, который добавит ярких красок вашей кухне. Оно хорошо смотрится в подвесных корзинах, что позволяет без труда найти ему место даже на маленькой кухне.

  • 5

    Хлорофитум хохлатый

    Хлорофитум прекрасно себя чувствует в любом помещении. Он будет расти и в тени, стерпит сухой и влажный воздух, и недостаточный полив. Благодаря неприхотливости растения его можно поставить там, где найдется место — на подоконнике, столешнице или навесных шкафах.

    Почему кухня:

    Вокруг себя хлорофитум создает собственный микроклимат: растение очищает воздух от вредных примесей и вредоносных микробов.

  • 6

    Сансевиерия цилиндрическая

    Растение не капризное и хорошо переносит сухой воздух, полутень и сквозняки. Сансевиерии противопоказан частый, обильный полив и низкие температуры.

    Почему кухня:

    Растение выделяет большой объем кислорода, нейтрализует вредные испарения мебели, а, если верить китайским целителям, еще и поглощает всю негативную энергию.

  • 7

    Аглаонема кудрявая

    Растению родом из тропических лесов любит тепло. Оптимальная температура для него составляет 20-25°C. Аглаонема нетребовательна к свету. Поливать ее нужно по мере высыхания почвы.

    Почему кухня:

    Помимо того, что листья растения со своеобразным рисунком украсят любую кухню, они также очистят воздух и снизят в нем содержание вредных веществ.

  • 8

    Жасмин многоцветковый

    Вьющееся растение отличается быстрым ростом. Если ему подобрать хорошо ос¬вещенное место, обеспечить умеренный полив и поддерживать не слишком высокую температуру, то в начале января оно начнет цвести. По сравнению с другими растениями из списка, жасмину нужно чуть больше внимания, но период цветения с лихвой компенсирует все приложенные усилия.

    Почему кухня:

    Цветы жасмина эффектно контрас¬тируют с тем¬но-зелеными листьями и источают тонкий аромат. Воздух, наполненный запахом цветов, создает на кухне атмосферу свежести и чистоты, на фоне которой мелкий беспорядок и гора грязной посуды, оставленная в раковине, становятся незаметными.

Как ухаживать за цветком каланхоэ в домашних условиях? (Фото)

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кухня, Растения, Дом и сад, Вазон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "В Украине растет угроза реванша": участники Революции достоинства обратились к Зеленскому
02 В Украине за сутки зафиксировано более 500 новых случаев COVID-19
03 Как в "Терминаторе": китайским ученым удалось создать жидкий метал
04 COVID-19: Госдеп США обвинил Медведчука в распространении российских фейков в Украине
05 Прогноз погоды: в Украине будет дождливо, холодно и ветрено
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пандемия: за сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
За сутки подтверждено более 90 тысяч случаев COVID-19
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Помощник Папы Римского заболел коронавирусом
Карта коронавируса в Украине и мире 7 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире: онлайн
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Популярные интерактивные дудлы Google: компания представила новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь