Причины плохого роста рассады после пересадки

1 Пересадка рассады в холодный грунт Так уж повелось, что при высадке рассады дачники часто ориентируются на даты или на температуру воздуха, однако это не совсем правильно. Погода часто бывает непостоянной, а в последнее время вообще часто удивляет нас своими метаморфозами. В результате нам кажется, что и воздух вроде бы прогрелся, и месяц для высадки подходящий, да и соседи уже вовсю высаживают сеянцы в грунт – вот и одолевают нас сомнения. Самое правильное решение в этой ситуации – обратить внимание на температуру почвы, которая нужна определенной культуре. Измерить степень прогревания грунта можно либо специальным термометром, либо при помощи народных методов и наблюдений (появление одуванчиков, рост листьев березы и так далее). Каждая культура нуждается в определенной температуре грунта. Так, для высадки томатов, перца и баклажанов почва должна прогреться минимум до 15°С и твердо удерживать эту позицию. Огурцам "для счастья" тепла надо больше – температура грунта в 18°С. Ее снижение до 15°С заставит сеянцы остановиться в росте. Задержка вегетации также может случиться, если рассаду недостаточно закаляли. Ростки попали в новые для них условия и по этой причине испытывают стресс. Что делать: защитить рассаду от холода доступными способами. Например, укрыть ее пленкой и мульчировать. Поливать высаженные сеянцы нужно только теплой водой с температурой не менее 20-25°С. Есть также и другие нюансы полива рассады, в зависимости от стадии ее развития.

2 Пересадка рассады в неподходящую почву Важную роль в развитии растений, в том числе на этапе рассады, играет состав почвы и уровень ее кислотности. Есть почвы, на которых изначально сложно выращивать большинство растений. Это, к примеру, тяжелый суглинок, глинистая или песчаная почва. Если не исправить эту особенность грунта, то урожая можно не дождаться. Также рассада очень восприимчива и к уровню кислотности почвы. Например, большинство овощных культур отдает предпочтение слабокислым, нейтральным и слабощелочным грунтам, а вот щелочная почва им не подойдет. Что делать: для того чтобы глобально улучшить состав почвы, применяют специальные приемы. Так, глинистую почву и суглинок известкуют, вносят туда песок и торф, песчаную – обогащают органическими веществами и минеральными удобрениями. В кислую почву вносят золу, доломитовую муку, известь, гипс или мел. Щелочную почву подкисляют верховым торфом, свежим навозом, перепревшей хвоей и некоторыми минеральными удобрениями. Конечно, когда рассада высажена, перекапывать огород и тем более вносить в почву свежую органику уже поздно. Но можно попробовать отрегулировать состав почвы нужным способом прямо под кустом рассады.

3 Неправильный уход за рассадой после высадки Помимо остановки в росте, рассада может сигнализировать о своих проблемах и посредством других признаков. Важно вовремя их увидеть и с их помощью распознать эти проблемы, чтобы было проще найти решение. Например, если остановка в росте сопровождается пожелтением листьев, то растение страдает от обильного полива или слишком яркого освещения. Если молодые растения сбрасывают цветки, то их недостаточно закаляли, а появление у сеянцев нехарактерных для них оттенков говорит об острой нехватке некоторых питательных веществ в грунте. Еще одна причина, по которой рассада может остановиться в росте – внесение в лунку свежего навоза при пересадке. Этот вид органики неблагоприятно сказывается на корнях растений. Если корневая система растения полностью сгорела, то спасти его вы уже не сможете. Что делать: при пожелтении листьев сеянцы нужно защитить от воздействия прямых солнечных лучей и соблюдать регламент поливов: интервал между ними должен составлять 3-4 дня. Если рассада "окрасилась" в оттенки, близкие к серому, фиолетовому, красному или коричневому, нужно определить, чего именно ей не хватает, и восполнить дефицит этого вещества. Если растения сбрасывают цветы, обработайте их препаратом Эпин Экстра по инструкции. Если сеянцы активно сбрасывают листья, аккуратно выкопайте растения и внимательно осмотрите их корни. Пораженные части удалите, а срезы присыпьте измельченным древесным или активированным углем, обеззаразьте ямки марганцовкой (0,5 г порошка на 100 мл воды). Затем посадите растения заново.

4 Как защитить рассаду от вредителей Если ни один из перечисленных пунктов не подходит в качестве вероятной причины остановки роста рассады, то, возможно, это связано с воздействием вредителей, которые подгрызают корни сеянцев. Так бывает, если почву недостаточно обеззаразили перед высадкой рассады, или опять же были нарушены условия ухода за молодыми растениями. Что делать: в этом случае рассаду так же достают из земли и изучают ее корни, а также листья, стебли растений и ямки, куда они были высажены. Если в земле обнаружились личинки, их собирают вручную либо проливают грунт инсектицидами или марганцовкой, а поврежденные корни растений обрабатывают (как было описано выше). В зависимости от того, какой вредитель атаковал рассаду, применяют определенное средство борьбы.

5 Как помочь рассаде пережить стресс После пересадки в грунт молодые растения испытывают стресс, поскольку до этого их выращивали в других условиях, а при пересадке так или иначе травмировали. Нужно помочь им адаптироваться, соблюдая несколько универсальных правил. Этап 1. Скорректируйте температуру Дневная температура почвы в том месте, куда вы пересадили рассаду, должна быть не менее 18°С и не более 27°С, а ночная – не менее 16°С. Минимизировать последствия пересадки поможет и притенение рассады на первые две недели. В этот период также важно не переусердствовать с поливом: надорванные при пересадке корешки не смогут впитать воду, и вы только зальете грунт, лишив растения воздуха.

6 Этап 2. Подкормите рассаду золой Зола, как известно, – универсальное средство. И почву улучшает, и вредителей прогоняет, а для укоренения рассады и вовсе незаменима. Поэтому надо развести 1 стакан золы в 10 л горячей воды, настоять смесь в течение суток, процедить и полученным раствором полить рассаду.