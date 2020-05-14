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Как обустроить офис дома: советы от Марты Стюарт (Фото)

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Как обустроить офис дома: советы от Марты Стюарт (Фото)
15:28 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Подсказки от домохозяйки, которая сколотила состояние на своих советах.

  • 1

    Многие задаются вопросом, можно ли обустроить полноценный офис дома, если нет отдельной комнаты-кабинета, но при этом есть возможность заняться фрилансом или по вечерам уделять время любимому хобби - шитью или рукоделию?

    Ответ однозначен - да, такая возможность есть. И в этом помогут советы Марты Стюарт, эксперта в области домоводства с мировым именем. Следуя ее подсказкам, можно найти для каждой вещи нужное место и эффективно организовать пространство. Трудиться станет намного проще и продуктивнее!

    Доска для записей — идеальная напоминалка

    Доска для записей - удобный органайзер.

    Доска для записей — это отличный органайзер, который поможет вам распланировать день, не забыть о важных событиях, визуализировать проекты, над которыми вы работаете. Такие доски можно купить в магазинах домашнего декора, а можно и сделать самостоятельно исходя из собственных потребностей.

    Доски для визуализации.

    Основой доски может послужить обыкновенная доска ДВП. Для оформления можно использовать раму для картины или от старого зеркала. Доску можно разделить на зоны, для этого какие-то части можно заклеить кусками обоев, оставшихся от ремонта, покрыть краской с эффектом грифельной доски или же прикрепить деревянные прищепки (одну сторону нужно приклеить к фанерной доске).

    К доске вы можете прикрепить конверты, в которые будете складывать мелкие канцелярские принадлежности. Сюда же можно повесить различные иллюстрации для вдохновения, любимые фотографии. Уместным будет и настенный календарь, на котором можно записывать планы на день.

  • 2

    Все, что должно быть под рукой, удобно хранить на стене

    Доска для настенного хранения.

    Настенное хранение вещей колоссально экономит место. Как мы уже сказали выше, часть вещей следует расположить на доске-органайзере. Дополнить полезное пространство можно различными крючками, магнитами, рейлингами (специальные штанги для хранения подвесных предметов), функциональными полочками.

  • 3

    Шкафы и полки – только с небольшими отсеками

    Сундук-скамья с отсеками для хранения.

    Размер отсеков нужно выбирать в соответствии с размером вещей, которые предполагается в них размещать. В рабочей зоне всегда найдется много мелких вещичек – канцелярские принадлежности, блокноты, книжки.

    Отсеки в выдвижном ящике для хранения канцелярских принадлежностей.

    Для тех, кто занимается рукоделием, отсеки станут настоящей находкой, ведь можно легко рассортировать все по своим местам. Удобно использовать выдвижные ящички, на каждом из которых будет наклейка с указанием, что внутри. Так вы существенно сократите время на поиски.

  • 4

    Выдвижные полки для всего, что нужно спрятать

    Выдвижная полка в шкафу для оргтехники.

    Чтобы использовать пространство в комнате эффективно, подумайте, где можно установить выдвижные полки. Например, если вы оборудуете такой полкой шкаф, то можно смело ставить туда принтер: вы сэкономите место, а когда вам понадобится им воспользоваться, не придется поднимать тяжелый агрегат, достаточно будет выдвинуть полку.

    Выдвижные ящики удобно располагать под столом в случае, если он длинный, тогда они не будут мешать вам сидеть. В такие ящики можно спрятать пачки бумаги, отрезы ткани, каталоги и журналы.

  • 5

    Полки всякие нужны

    Без полок в кабинете не обойтись.

    Без полок при организации пространства – никуда. Другой вопрос, как и где они будут располагаться. Лучше всего разместить их у стола, не слишком высоко, чтобы легко можно было достать любую вещь.

    На полочках уместно хранить несколько сувениров для настроения.

    Если полки старые и выглядят не слишком привлекательно, то советуем их обновить, обклеив торцы обоями или тканью или декорировав в технике декупаж.

  • 6

    Декоративные коробки

    Декоративные коробки для сортировки.

    Коробки различных размеров – must have в рабочей зоне. Можно использовать обычные картонные изделия, декорировав их в одном цвете или стиле. В коробки легко упаковать все, что обычно горой хлама лежит на письменном столе и рядом с ним. Для удобства обязательно сделайте наклейки с наименованиями, что где лежит.

  • 7

    Хранение важных бумаг и писем

    Конверты для хранения важных бумаг.

    Чтобы не потерять ни одну важную бумагу, следует продумать систему хранения. Самый простой способ – использовать разноцветные конверты. В желтый, например, складывать платежи за свет, в зеленый – за отопление, а в синий – за воду. Часто приходится хранить чеки за оплату вещей или услуг, важные визитки или буклеты, их тоже можно складывать в конверты различного цвета и величины.

    Если же хочется подойти к вопросу более оригинально, то на помощь придут тубусы (обычные жестяные банки из-под чая или печенья) или плетеные корзинки. Главное, чтобы вы могли сортировать все бумаги и не смешивать их в дальнейшем между собой.

    Тубусы из жестяных банок.

  • 8

    Порядок во всем, особенно — в шнурах

    Безопасные круглый чехлы для шнуров

    Шнуры от оргтехники должны быть в порядке. Чтобы облегчить работу с ними, маркируйте каждый небольшой наклейкой. Так вы не будете теряться, какой шнур вынуть из розетки, а какой — оставить.

    Слишком длинные шнуры можно "укоротить", смотав их и закрепив специальными зажимами. Если живете с детьми, то в целях безопасности прячьте шнуры в защитные круглые чехлы.

  • 9

    Мастерство маскировки

    Ширма-перегородка для зонирования пространства.

    Если рабочий уголок занимает только часть комнаты, позаботьтесь о визуальном зонировании. Можно отделить стол высокой ширмой-уголком, которая послужит заодно доской для записей.

    Чехол для швейной машинки.

    Полки можно закрыть занавесками, тогда они тоже не будут бросаться в глаза.

    Шторки для маскировки полок.

Вещь, знай свое место: ошибки, которые допускают при организации хранения (Фото)

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Советы, Офис, Дом, Марта Стюарт.
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