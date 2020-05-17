Когда пересаживать клубнику и что необходимо при этом знать

1 Когда лучше пересаживать клубнику на новое место Нельзя однозначно ответить на вопрос, когда лучше пересаживать клубнику — весной или осенью (точнее, в летне-осенний период). Но можно выделить преимущества посадки в каждый из сезонов: Плюсом пересадки весной является тот факт, что в это период очень много влаги в земле и воздух не жаркий. За это время молодая садовая земляника успеет прижиться и развить хорошую корневую систему. Если пересаживать осенью, то до наступления морозов клубничные кусты также успеют очень хорошо укорениться и дать молодые зеленые листья. Помимо этого очевидного преимущества, в осеннюю пору часто идут дожди, а значит, не будет необходимости в частых поливов. К тому же в это время банально больше времени, чем в весеннюю суматоху с рассадой.

2 Для чего пересаживают клубнику на другое место Куст может расти на одном участке до 3 лет. В дальнейшем его следует пересаживать, так как ягоды мельчают, а куст увеличивается. Пересадка культуры позволяет увеличить участок плодоносной ягоды и улучшить качество самих плодов.

3 Основные цели регулярной пересадки клубники Урожайность клубники снижается уже после 3-х лет роста на одном месте, а после 5–6 лет значительно увеличивается потеря питательных веществ за счёт большого количества розеток и растение практически перестаёт плодоносить. Это происходит из-за того, что клубника, в течение длительного времени расположенная на одном куске грунта, вытягивает из почвы необходимые микроэлементы и другие питательные вещества. Истощение грунта приводит к тому, что плоды становятся мелкими, малосочными, уменьшается количество новых побегов, листья могут начать желтеть. Опытные садоводы рекомендуют переносить кусты на новое место каждые 3–4 года, опираясь на объем урожая и внешний вид растения. Если ягод становятся меньше, их количество в сравнении с прошлыми сезонами снижается, клубника выглядит больной, старой, листья желтеют, пересадка нужна однозначно. С каждым годом на стеблях появляются почки, выпускающие усики. Ответвления служат для размножения. Каждый новый сезон эти стебли "поднимаются" вверх, истощая растение. Во время зимовки такой куст более подвержен замерзанию.

4 Способы пересадки клубники на другое место Пересадка клубники проводится двумя способами: "усатым"; "безусым", делением куста. "Усатая" пересадка клубники на другое место После отдачи урожая у кустов растут усы с розетками молодых растений. Чтобы не истощать растения, под маточники для размножения выбираются несколько кустов, а на остальных усы вырезаются. Важно: для "усатого" размножения розетки нужно брать с двухлетних маточников, желательно первые от куста. Они повторяют параметры маточного куста и плодоносят в последующем году. Молодые розетки придавливаются к влажной земле для укоренения, с использованием маленьких шпилек. Дальнейший уход заключается в поливе и прополке. Укоренившиеся розетки пересаживаются на новую грядку. Если пересадка планируется на небольшую плантацию, розетки сразу определяются в 200-граммовые пластиковые стаканы с почвой. Поливая их, можно визуально оценить степень развития корня, их видно в прозрачном стакане. В начале сентября можно будет пересаживать из стакана полностью развитое растение со 100 % гарантией приживаемости.

5 Пересадка без усов клубники на другое место Для пересадки годовалых растений используется деление куста. Куст следует выкопать, острым ножом разделить на части с почками. Перед посадкой подержать подготовленную рассаду в растворе "Циркона" для лучшего развития корней. Пересаживается саженец на подготовленную грядку, поливается и притеняется.

6 Правила пересадки клубники на другое место Независимо от того, в какое время года будет осуществляться перенос растений на новое место, важно руководствоваться основными общими правилами, подходящими для всех случаев пересадки клубники: Нужно выбирать молодую и здоровую рассаду. У нее хватит сил восстановиться и начать приносить хороший урожай. Молодые усы нужно использовать для пересадки только с кустов 3- 5 лет. При этом усы должны быть первыми, так как последующие не будут такими сильными и погибнут зимой. Важно наблюдать за новыми кустами, они станут готовы для пересадки сразу, как пустят свои корни. Наиболее подходящее место считается там, где росли бобовые растения, а самым нежелательным считаются грядки после семейства пасленовых. Обязательно нужно учитывать этот фактор при выборе нового места. Увлажнять землю желательно за сутки до посадки растений. В момент посадки при необходимости также нужно полить. Лучше всего выбирать пасмурный день, либо вечер для проведения посадки. Это связано с тем, что палящие лучи солнца могут подсушить листья растения, что негативно отразится на его дальнейшем состоянии. А после посадки в вечерние часы у клубники будет целая ночь на восстановление. Температура воздуха желательно чтобы не превышала 20 градусов тепла. Иначе растение может погибнуть от высокой температуры и недостатка влаги. Для выкапывания растения желательно использовать 2 лопаты, равномерно подкапывая с противоположных сторон. Так получится выкопать куст, не повредив его корневую систему. Землю с корней сбрасывать не нужно. Она сможет защитить мелкие корни от повреждений. Высаживать кусты нужно на расстоянии 30-35 см. Если их посадить ближе, то им недостаточно будет места для полноценного развития корневой системы, а также растения скоро начнут испытывать недостаток полезных веществ в почве. При пересадке не стоит выкапывать корни заранее из земли, так как они могут быстро засохнуть. Надо стараться делать так, чтобы растение как можно меньше провело времени вне земли. Так оно сохранит больше сил при пересадке и быстрее восстановится. Во время самой посадки нужно залить подготовленную лунку водой и поместить туда куст. После посадки также нужно повторно полить растение. Если растение уже зацвело, то его не стоит тревожить. После сбора урожая его можно будет пересадить в любое удобное время. При пересадке в летние месяцы рекомендуется помещать корни растения предварительно перед посадкой в специальный раствор. В него входят: глина, навоз, вода. Такая подкормка подпитает корневую систему и кусты клубники быстро восстановятся, даже не смотря на жаркую погоду. Не ленитесь удалять с кустов клубники все плети. Зная и соблюдая общие требования по пересадке клубники, любой даже начинающий садовод, успешно справится с этим процессом. А растения в следующем году отблагодарят его хорошим урожаем.