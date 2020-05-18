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Растения, которые отпугивают вредителей (Фото)

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Растения, которые отпугивают вредителей (Фото)
09:41 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Сложно представить сад, в котором не жили бы насекомые. Некоторые из них могут представлять реальную угрозу для будущего урожая.

  • 1

    Лаванда

    Запах лаванды действует успокаивающе на нервную систему человеку. А вот некоторые насекомые — например, блохи, моль, комары и мухи — его просто не переносят. Посадите небольшую клумбу лаванды возле дома, и вы защитите себя от многих непрошенных гостей.

  • 2

    Хризантема

    В лепестках хризантем содержатся пиретрины — натуральные инсектициды, которые можно найти в составе многих репеллентов и шампуней для собак. Эти химические вещества эффективны против муравьев, клещей, блох, паутинных клещиков, тараканов, хрущиков и даже постельных клопов.

  • 3

    Базилик

    Базилик — популярный ингредиент летних салатов и эффективный природный инсектицид, отпугивающий комаров и мух. Посадите базилик рядом с беседкой и зоной барбекю, чтобы наслаждаться отдыхом на даче без надоедливых насекомых. Или приготовьте из пряной травы натуральный репеллент.

    Для этого необходимо залить пучок свежего базилика 100 мл кипятка и дать настояться в течение нескольких часов. После этого процедите настой и смешайте со 100 мл водки. Перелейте жидкость в пульверизатор и распыляйте вокруг себя при нахождении на улице в вечернее время.

  • 4

    Настурция

    Настурция — многолетнее растение-компаньон, известное своими способностями отпугивать тлю и белокрылок. Посадите настурции рядом с овощными грядками и поставьте горшки с цветами у порога дома, чтобы не допустить проникновения вредителей внутрь жилища.

  • 5

    Лемонграсс

    Лимонная трава содержит цитронелловое масло, резкий запах которого крайне неприятен для насекомых — особенно, для комаров. Лемонграсс можно выращивать в горшке или высадить в почву — в последнем случае трава хорошо разрастается, достигая полутора метров в высоту.

  • 6

    Бархатцы

    Комары и тля не переносят аромат этих ярких бордюрных цветов, популярных у садоводов. Посадите растения в солнечном месте с сухой почвой — в тени бархатцы могут «заболеть» мучнистой росой.

  • 7

    Лимонный тимьян

    Сам по себе тимьян вполне безобиден для насекомых, но, если раздавить в руках листья растения, аромат эфирных масел тут же заставит вредителей пуститься в бегство. Воспользуйтесь этим лайфхаком во время отдыха на дачном участке, чтобы отпугнуть надоедливых мух и комаров.

  • 8

    Мята

    Мятный запах — настоящее испытание для комаров. Но не спешите высаживать растение в почву. Мята быстро разрастается, поглощая все свободное пространство. Чтобы защититься от насекомых, посадите траву в горшки и расставьте их вокруг зоны отдыха.

  • 9

    Петунья

    Петуньи не только приятны на вид, но и чрезвычайно полезны. Нежный аромат цветка привлекает многих насекомых, включая хрущиков, тлю и цикадок. Вредители заползают внутрь «колокольчика» и оказываются в ловушке, прилипая к ворсинкам, смоченным соком растения. Петуньи в буквальном смысле переваривают насекомых, используя их для своего питания.

  • 10

    Розмарин

    Пряная трава, широко используемая в кулинарии — настоящий враг комаров и других летающих насекомых. Для изготовления натурального репеллента бросьте в кипящую воду пучок розмарина вместе с корнями и оставьте на 30 минут. Процедите раствор, перелейте в пульверизатор и распыляйте по мере необходимости.

Когда пересаживать клубнику и что необходимо при этом знать

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Вредители, Растения, Сад, Огород, Дом и сад, Дачные растения.
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