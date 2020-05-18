Растения, которые отпугивают вредителей (Фото)

1 Лаванда Запах лаванды действует успокаивающе на нервную систему человеку. А вот некоторые насекомые — например, блохи, моль, комары и мухи — его просто не переносят. Посадите небольшую клумбу лаванды возле дома, и вы защитите себя от многих непрошенных гостей.

2 Хризантема В лепестках хризантем содержатся пиретрины — натуральные инсектициды, которые можно найти в составе многих репеллентов и шампуней для собак. Эти химические вещества эффективны против муравьев, клещей, блох, паутинных клещиков, тараканов, хрущиков и даже постельных клопов.

3 Базилик Базилик — популярный ингредиент летних салатов и эффективный природный инсектицид, отпугивающий комаров и мух. Посадите базилик рядом с беседкой и зоной барбекю, чтобы наслаждаться отдыхом на даче без надоедливых насекомых. Или приготовьте из пряной травы натуральный репеллент. Для этого необходимо залить пучок свежего базилика 100 мл кипятка и дать настояться в течение нескольких часов. После этого процедите настой и смешайте со 100 мл водки. Перелейте жидкость в пульверизатор и распыляйте вокруг себя при нахождении на улице в вечернее время.

4 Настурция Настурция — многолетнее растение-компаньон, известное своими способностями отпугивать тлю и белокрылок. Посадите настурции рядом с овощными грядками и поставьте горшки с цветами у порога дома, чтобы не допустить проникновения вредителей внутрь жилища.

5 Лемонграсс Лимонная трава содержит цитронелловое масло, резкий запах которого крайне неприятен для насекомых — особенно, для комаров. Лемонграсс можно выращивать в горшке или высадить в почву — в последнем случае трава хорошо разрастается, достигая полутора метров в высоту.

6 Бархатцы Комары и тля не переносят аромат этих ярких бордюрных цветов, популярных у садоводов. Посадите растения в солнечном месте с сухой почвой — в тени бархатцы могут «заболеть» мучнистой росой.

7 Лимонный тимьян Сам по себе тимьян вполне безобиден для насекомых, но, если раздавить в руках листья растения, аромат эфирных масел тут же заставит вредителей пуститься в бегство. Воспользуйтесь этим лайфхаком во время отдыха на дачном участке, чтобы отпугнуть надоедливых мух и комаров.

8 Мята Мятный запах — настоящее испытание для комаров. Но не спешите высаживать растение в почву. Мята быстро разрастается, поглощая все свободное пространство. Чтобы защититься от насекомых, посадите траву в горшки и расставьте их вокруг зоны отдыха.

9 Петунья Петуньи не только приятны на вид, но и чрезвычайно полезны. Нежный аромат цветка привлекает многих насекомых, включая хрущиков, тлю и цикадок. Вредители заползают внутрь «колокольчика» и оказываются в ловушке, прилипая к ворсинкам, смоченным соком растения. Петуньи в буквальном смысле переваривают насекомых, используя их для своего питания.