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Избавьтесь от этого немедленно: пожиратели места в маленькой квартире (Фото)

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Избавьтесь от этого немедленно: пожиратели места в маленькой квартире (Фото)
15:40 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Проверьте список из 15 вещей, которые буквально пожирают пространство, чтобы, наконец, от них избавиться.

  • 1

    Темные обои

    Темные стены визуально уменьшают пространство.

    Как бы вам не хотелось во время ремонта сделать темные стены, в маленькой квартире от этого целесообразно отказаться. Темные цвета скрадывают пространство и поглощают свет, визуально комната уменьшается в размерах, становится малоосвещенной. Этот совет актуален не только для обоев, но и для штукатурки, и для краски, словом, для любого покрытия, которое будет использовано.

  • 2

    Обои с крупным рисунком

    Имитация камня на обоях уместна только в больших помещениях.

    К выбору обоев с крупным рисунком нужно подходить осторожно. Хорошо смотрятся комнаты, в которых только одна стена украшена рисунком, а остальные стены - однотонные. Так не появляется эффект излишней пестроты. Слишком утяжеляют интерьер и обои с фактурой под натуральный камень.

    Если все же хочется внести разнообразие в комнату, можно обратить внимание на современные фотообои. То, что предлагает индустрия сегодня, не имеет ничего общего с постсоветскими фотопейзажами, а-ля березки на берегу реки или скалистый водопад. Высокое качество печати и обилие разнообразных рисунков позволит расширить границы комнаты, сделать ее более светлой, создать уютную атмосферу.

  • 3

    Темная мебель под запретом

    Темная мебель - решение для комнат с большой площадью.

    Темная мебель скрадывает пространство, особенно если речь идет о стенке во всю длину комнаты. В этом случае работает тот же принцип, что и с обоями: чем светлее фасад мебели, тем лучше. Если менять мебель нет возможности или принципиально нравится темный цвет, тогда обратите внимание на напольное покрытие и цвет стен, они тоже должны быть как можно светлее. Кстати, пока идея белого пола у нас не прижилась, но на Западе очень популярна. Стоит задуматься: быть может это как раз ваше идеальное решение? Хотя стоит помнить, что белоснежный пол требует постоянного мытья, на нем видна малейшая грязь, пыль и пятна.

  • 4

    Громоздкая мягкая мебель

    Диваны и кресла с большими подлокотниками уже давно вышли из моды.

    В маленькой квартире вся мебель должна быть функциональна. Здесь нет места громоздким конструкциям, гораздо лучше отдать предпочтение компактным моделям. Диваны и кресла с широкими подлокотниками уже давно вышла из моды, равно как и советские гарнитуры. Ваши ориентиры сегодня - простота и комфорт.

  • 5

    Яркие ковры

    Ковры - только на полу и только однотонные.

    Сколько бы шуток не отпускали на тему ковров, во многих квартирах они так и висят на стенах. Об этом, конечно же, пора забыть. Если хочется домой восточный ковер, то место ему - только на полу. Важно также учесть, что в качестве напольного покрытия хорошо смотрятся светлые однотонные ковры, а также ковры с минимумом узоров. Пестрые красные экземпляры не подойдут, заглушить такой акцент вы не сможете ничем, даже если мебель и стены будут однотонными.

  • 6

    Дозируем количество покрытий с узорами

    Узоры на стенах, покрывале, подушке и на картинах - явный перебор.

    На фотографии - пример неудачного использования узоров в декоре, ведь пестрит все: и стены, и большое покрывало на кровати, и даже картины в рамках. Еще не хватает добавить тюль с ярким узором - и в комнате совсем нельзя будет расслабиться. Запомните: узоры и орнаменты следует использовать аккуратно, лучше всего в небольших элементах декора, например, на диванных подушках.

  • 7

    Как правильно расставить мебель

    Расстановка мебели по периметру комнаты.

    Сколь привлекательны не были бы для вас уютные гостиные, где в центре комнаты стоит стол со стульями, все же следует помнить, что такой способ расстановки подходит исключительно для больших комнат. Если же у вас и так из-за мебели ступить негде, то постарайтесь пододвинуть ее вплотную к стенам, так удастся выкроить лишний метр (а то и полтора) в центре комнаты. Еще один совет: серьезно задумайтесь над тем, что из мебели вы действительно используете. Так ли нужны вам в комнате диван с двумя креслами, или, например, вполне можно обойтись двумя удобными стульями, которые займут намного меньше места.

  • 8

    Если шкаф - то только под потолок

    Средний по высоте шкаф визуально ужимает комнату.

    Установка шкафа под потолок - это и практично, и эстетично. В маленькой квартире не гоже разбрасываться свободным местом, поэтому лучше сразу выбрать шкаф, на который потом не придется достраивать антресоли или (что еще хуже) ставить коробки и тюки сверху.

    Высокий шкаф визуально вытягивает комнату, средний, напротив, - ужимает ее. Дизайнеры однозначно рекомендуют отдавать предпочтение высоким моделям мебели. Кстати, если выбираете шкаф-купе, то отдайте предпочтение зеркальным дверцам, но ни в коем случае не делайте их цветными и не украшайте рисунками. Это уже вышло из моды, учтите.

  • 9

    Оформляем открытые стеллажи по науке

    Не каждый стеллаж будет выигрышно смотреться в маленькой комнате.

    Чтобы стеллажи не загромождали комнату, а, напротив, формировали ощущение свободного пространства, нужно правильно заполнить открытые полки. На некоторых из них, как на фото, можно разместить книги с красивыми переплетами. Часть полок стоит оставить пустыми, поставив на них лишь небольшие сувениры, статуэтки или другие дорогие сердцу мелочи.

  • 10

    Никаких штор с драпировкой и кроватей с балдахинами

    Тяжелые ткани крадут свет и собирают пыль.

    Кровать с балдахином и тяжелые шторы на окна ни в коем случае нельзя использовать в маленькой комнате. Во-первых, такие конструкции занимают много места, во-вторых, быстро превращаются в пылесборники, в-третьих, смотрятся, словно слон в посудной лавке, неудобно и пошло.

  • 11

    В зале - только низкий журнальный столик

    Высокий стол зрительно понижает потолок.

    Высокие столы уместны только на кухне и на рабочем месте, поскольку в одном и втором случае вам должно быть комфортно. Для зала лучше подобрать журнальный столик. Если места катастрофически мало, подставкой под столешницу может служить декоративный чемодан или тумба, в которую можно спрятать какие-то вещи.

  • 12

    Следует забыть о длинных люстрах

    Длинные люстры - роскошь, уместная только в комнатах с высокими потолками и большой площадью.

    Чем короче люстра, тем выше кажется потолок. Особенно роскошные люстры (с хрустальными подвесками, например, и обилием декора) моментально приковывают внимание, и все пространство комнаты сжимается в одной точке.

    Есть и практический аргумент в пользу использования в интерьере небольших люстр: так вы будете спокойны, что ее никто не заденет, случайно подняв руку. А спокойствие, согласитесь, тоже важно.

  • 13

    В декоре одной комнаты - не более трех цветов

    Разноцветная комната.

    Чтобы сочетать много цветов одновременно, нужно быть профессиональным декоратором. Во всех остальных случаях вы рискуете создать какофонию цвета, которая будет оглушать с порога, а также вызывать тревогу и беспокойство. Три цвета - вот предельно допустимое количество. Запомните это золотое правило, и ваша квартира всегда будет выглядеть стильно, а внутри будет царить гармония и покой.

  • 14

    Многоуровневый потолок давит и уменьшает пространство

    Подвесной многоуровневый потолок - только для больших квартир.

    Многоуровневый дизайн используется для зонирования комнаты и для понижения высокого потолка. Согласитесь, в маленькой квартире ни первое, ни второе - не актуально. Гораздо важнее - визуально поднять потолок, а не опустить его. Так что не даже не думайте о таком интерьерном решении: да, сам потолок будет выглядеть красиво, но внешний вид комнаты тут же испортится.

  • 15

    Для маленьких комнат - много источников освещения

    Чем больше светильников, тем лучше.

    Для наших квартир традиционно использование освещения в одной точке. По центру комнаты висит люстра, и этого достаточно. На самом деле, гораздо удобнее, если в комнате есть несколько дополнительных светильников. Во-первых, это дает возможность зонировать комнату в том случае, если в ней проживают несколько человек. Во-вторых, множественное разноуровневое освещение помогает создать эффект многомерного пространства. А, в-третьих, хорошо подобранные светильники могут стать изюминкой декора комнаты.

Неожиданные идеи, как при помощи старых вещей обновить домашний интерьер

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