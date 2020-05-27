Садовые цветы, которые можно вообще не поливать (Фото)

1 Рудбекия Это засухоустойчивое растение цветет в течение всего лета цветками разного оттенка. Чаще всего в наших садах встречается рудбекия с желтыми бутонами, но бывают сорта и с розовыми, красными, белыми, оранжевыми и фиолетовыми цветками. На клумбе они смотрятся очень нарядно, даже удивительно, что это растение настолько неприхотливо. А все потому, что тонкие листья и лепестки сводят к минимуму испарение влаги, и цветок всегда выглядит свежим.

2 Гейхера Это растение ценится не столько за цветение, сколько за яркую листву и неприхотливость. Конечно, коралловые цветки на длинных "ножках" добавляют растению роста. Они распускаются в конце весны – начале лета, а в остальное время гейхера украшает цветники исключительно богатой листвой самых разных оттенков, порой очень необычных. Растение снисходительно отнесется к вашему долгому отсутствию, так как не боится "обезвоживания". Впрочем, и избытка влаги она не любит.

3 Эшшольция Это удивительно красивое растение попало в Европу из Северной Америки, где растет в регионах с довольно засушливым климатом. Не стоит обманываться его хрупким видом – этот цветок достаточно жизнеспособен. При этом эшшольция очень красива: ее цветки бывают желтого, красного, белого, розового и оранжевого цветов, а листва отливает зелено-голубым оттенком.

4 Катарантус Катарантус, который еще известен как барвинок розовый, – еще одно неприхотливое растение для засушливого сада. Это растение "прибыло" к нам с Мадагаскара, поэтому понятно, что оно не просто хорошо растет в жару, но даже наслаждается ею. Катарантус одинаково хорошо будет расти и цвести как на солнце, так и в тени.

5 Цинния Долго без полива может существовать и цинния. Ее жесткие листья располагаются на противоположных сторонах стебля и минимально испаряют влагу. Правда, несмотря на это, цинния считается умеренно устойчивым к засухе растением. Зато культура хорошо растет на ярком солнце. А как цветет, залюбуешься!

6 Шиповник Шикарные кустарники цветущего шиповника украсят участок и практически ничего не потребуют взамен, даже полива. А еще они благополучно переносят засуху. Цветет шиповник обычно с июня по август – а это значит, что вы сможете наслаждаться его красотой все лето. Растение хорошо высаживать на границах участка – из него получается превосходная живая изгородь.

7 Колокольчик сибирский Это растение хорошо тем, что неприхотливо не только к поливу, но и к почве, на которой растет. Кроме того, колокольчик сибирский холодостоек, устойчив к болезням и вредителям. Он неплохо смотрится в бордюрных посадках и среди камней на альпийских горках и в рокариях. Его мелкие листья образуют красивую зеленую "подушку".

8 Ирис сибирский Еще один "сибиряк", готовый цвести даже при длительном отсутствии полива – ирис. Правда, в первое время, пока молодые растения не окрепнут после посадки, им нужен хороший полив. Зато взрослые растения хорошо переносят сухую погоду. Все дело в мощной корневой системе. Но в сильную засуху ирисы все же стоит поливать, иначе можно остаться без изысканных насыщенно-синих цветков.