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Интересные идеи для клумб, которые порадуют глаз (Фото)

Смотрите фото (16)
Интересные идеи для клумб, которые порадуют глаз (Фото)
15:41 Сегодня Телеграф 6cotok.org Фото: pixabay.com

Мы собрали 15 красивейших клумб, которые стоит попробовать сделать этим летом.

  • 1

    Современный сад - это уже не просто цветы, высаженные в грунт, но и оригинальные арт-композиции. Для их создания можно подобрать самые разнообразные вещицы. Это могут быть как простые ведра, так и старые велосипеды.

    Кирпичная клумба

    Высокая кирпичная клумба.

    Если вы любите порядок и добротные, долговечные конструкции, тогда кирпичные клумбы - это то, что вам нужно. Просто определите место, где ваши цветники будут смотреться эффектней всего, а также размер и высоту. Процесс возведения клумб достаточно прост, а результат будет радовать долгие годы.

  • 2

    Цветочный остров

    Роскошный цветочный остров в саду.

    Цветочный остров - это достаточно сложная затея, которая потребует точности и терпения. Тем не менее, те, у кого хватит сил, получат эффектное украшение, которое не останется незамеченным в саду. Для композиции лучше использовать цветы нескольких оттенков и видов, а посередине можно разместить декоративный мостик.

  • 3

    Корзины

    Цветочные корзины.

    Есть несколько плетенных корзин? Используйте их для выращивания цветов. По нашему мнению, такие цветочные корзинки станут оригинальным украшением любого участка.

  • 4

    Пластиковые контейнеры

    Многоуровневая клумба из пластика.

    Многоуровневая клумба из пластиковых контейнеров прекрасно подойдет для выращивания неприхотливых луковичных цветов.

  • 5

    Круги

    Круглые клумбы.

    Аккуратные круглые клумбы без бортиков - это простые и эффектные составляющие красивого цветника. Каждый круг должен состоять из цветов одного вида и цвета, посаженных на одинаковом расстоянии друг от друга.

  • 6

    Двойной цветник

    Двусторонний цветник.

    Прекрасный пример двустороннего цветника, построенного из небольших деревянных колод. Вся фишка таких клумб в подборе растений, которые будут внутри клумбы и снаружи.

  • 7

    Вертикальная клумба

    Высокая вертикальная клумба.

    Высокая вертикальная клумба из разнообразных цветов станет великолепным украшением любого участка. Несколько таких цветочных "водопадов" украсят ваше крыльцо или площадку для отдыха на заднем дворе.

  • 8

    Многоугольник

    Многоугольная клумба из досок.

    Используйте доски для строительства разнообразных геометрических клумб на своем участке. Несколько таких аккуратных конструкций преобразят сад и создадут в нем ощущение идеального порядка.

  • 9

    Ведра

    Горшки из старых ведер.

    У каждого дачника есть несколько ненужных, дырявых или поржавевших ведер. Но если покрасить их и превратить в необычные цветочные горшки, композиция из такой "цветущей" тары станет эффектным украшением крыльца.

  • 10

    Сухой пень

    Цветник в сухом пне.

    Идея создания волшебного цветника не новая, но по-прежнему актуальная. Для реализации данной задумки подойдут как крупные стволы спиленных деревьев, так и оставшиеся в земле пеньки.

  • 11

    Габионы

    Клумба из габиона.

    Сейчас габионы активно используют для строительства декоративных объектов в саду и огороде. Например, этот материал можно использовать для строительства оригинальных многоярусных клумб.

  • 12

    Арт-композиция

    Цветочная композиция.

    Современный сад - это не только цветы, посаженные просто в землю, а и оригинальные арт-композиции. Для их создания подойдут самые разные вещи. Например, вы можете использовать старый трехколесный велосипед, покрасить его в яркий цвет, а вокруг расставить цветочные горшки разного калибра.

  • 13

    Покрышки

    Клумбы из автомобильных покрышек.

    Самый простой материал для создания клумб - стертые автомобильные покрышки. Просто покрасьте из в светлые оттенки, чтобы колеса выглядели привлекательно, и посадите внутрь цветы. Готовые композиции расставьте вдоль садовых дорожек и наслаждайтесь обновленным дизайном своего двора.

  • 14

    Цветочные бочонки

    Высокие "бочонки" с цветами.

    Из высоких пластиковых бутылей или контейнеров можно смастерить симпатичные небольшие клумбы. Все, что для этого потребуется - краска для обновления тары, земля и ростки цветов.

  • 15

    Цветочный фонтан

    Вертикальный фонтан из цветов.

    Великолепная декоративная композиция из цветов и ненужных металлических емкостей, станет настоящей изюминкой вашего цветника.

Садовые цветы, которые можно вообще не поливать (Фото)

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Цветы, Экстерьер, Посадка, Клумба.
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