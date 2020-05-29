Интересные идеи для клумб, которые порадуют глаз (Фото)

1 Современный сад - это уже не просто цветы, высаженные в грунт, но и оригинальные арт-композиции. Для их создания можно подобрать самые разнообразные вещицы. Это могут быть как простые ведра, так и старые велосипеды. Кирпичная клумба Высокая кирпичная клумба. Если вы любите порядок и добротные, долговечные конструкции, тогда кирпичные клумбы - это то, что вам нужно. Просто определите место, где ваши цветники будут смотреться эффектней всего, а также размер и высоту. Процесс возведения клумб достаточно прост, а результат будет радовать долгие годы.

2 Цветочный остров Роскошный цветочный остров в саду. Цветочный остров - это достаточно сложная затея, которая потребует точности и терпения. Тем не менее, те, у кого хватит сил, получат эффектное украшение, которое не останется незамеченным в саду. Для композиции лучше использовать цветы нескольких оттенков и видов, а посередине можно разместить декоративный мостик.

3 Корзины Цветочные корзины. Есть несколько плетенных корзин? Используйте их для выращивания цветов. По нашему мнению, такие цветочные корзинки станут оригинальным украшением любого участка.

4 Пластиковые контейнеры Многоуровневая клумба из пластика. Многоуровневая клумба из пластиковых контейнеров прекрасно подойдет для выращивания неприхотливых луковичных цветов.

5 Круги Круглые клумбы. Аккуратные круглые клумбы без бортиков - это простые и эффектные составляющие красивого цветника. Каждый круг должен состоять из цветов одного вида и цвета, посаженных на одинаковом расстоянии друг от друга.

6 Двойной цветник Двусторонний цветник. Прекрасный пример двустороннего цветника, построенного из небольших деревянных колод. Вся фишка таких клумб в подборе растений, которые будут внутри клумбы и снаружи.

7 Вертикальная клумба Высокая вертикальная клумба. Высокая вертикальная клумба из разнообразных цветов станет великолепным украшением любого участка. Несколько таких цветочных "водопадов" украсят ваше крыльцо или площадку для отдыха на заднем дворе.

8 Многоугольник Многоугольная клумба из досок. Используйте доски для строительства разнообразных геометрических клумб на своем участке. Несколько таких аккуратных конструкций преобразят сад и создадут в нем ощущение идеального порядка.

9 Ведра Горшки из старых ведер. У каждого дачника есть несколько ненужных, дырявых или поржавевших ведер. Но если покрасить их и превратить в необычные цветочные горшки, композиция из такой "цветущей" тары станет эффектным украшением крыльца.

10 Сухой пень Цветник в сухом пне. Идея создания волшебного цветника не новая, но по-прежнему актуальная. Для реализации данной задумки подойдут как крупные стволы спиленных деревьев, так и оставшиеся в земле пеньки.

11 Габионы Клумба из габиона. Сейчас габионы активно используют для строительства декоративных объектов в саду и огороде. Например, этот материал можно использовать для строительства оригинальных многоярусных клумб.

12 Арт-композиция Цветочная композиция. Современный сад - это не только цветы, посаженные просто в землю, а и оригинальные арт-композиции. Для их создания подойдут самые разные вещи. Например, вы можете использовать старый трехколесный велосипед, покрасить его в яркий цвет, а вокруг расставить цветочные горшки разного калибра.

13 Покрышки Клумбы из автомобильных покрышек. Самый простой материал для создания клумб - стертые автомобильные покрышки. Просто покрасьте из в светлые оттенки, чтобы колеса выглядели привлекательно, и посадите внутрь цветы. Готовые композиции расставьте вдоль садовых дорожек и наслаждайтесь обновленным дизайном своего двора.

14 Цветочные бочонки Высокие "бочонки" с цветами. Из высоких пластиковых бутылей или контейнеров можно смастерить симпатичные небольшие клумбы. Все, что для этого потребуется - краска для обновления тары, земля и ростки цветов.