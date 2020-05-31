Орхидея "заболела": причины опадания цветков у растения

1 Возраст Даже при хорошем уходе с возрастом орхидея, увы, теряет способность цветоносить. В основном это происходит с комнатными орхидеями в возрасте от 7 лет. К сожалению, покупая цветок в супермаркете или цветочном магазине, не всегда есть возможность узнать возраст растения. Ориентируйтесь в таком случае на внешний вид.

2 Освещение Одна из главных причин, почему орхидея сбрасывает все цветы – это недостаточность освещения. Оптимальная продолжительность светового дня для них составляет не менее 12 часов. Если не позаботиться о достаточном освещении, то можно наблюдать быстрое увядание цветков и бутонов. Особенно, если цветение пришлось на позднюю осень или зиму.

3 Перегрев и переохлаждение В летний период настоятельно рекомендуется исключить попадание палящих солнечных лучей на орхидею. Так как это приводит к излишней потере влаги растением и даже ожогу. После чего цветки будут неминуемо сброшены. Также распространенной причиной перегрева является расположение растения в непосредственной близости от отопительных приборов. В этом случае лучше подвинуть цветочный горшок вглубь подоконника или переставить в другое место. Еще одним негативно влияющим фактором является переохлаждение. Чаще всего к нему приводят сквозняки в помещении, где находится орхидея. Помните, что даже ненадолго открытое на проветривание окно зимой, может привести к плачевным последствиям для нежной орхидеи.

4 Влажность Также к тому, что у орхидеи опали все цветы, может привести крайне сухой воздух. В ее естественной среде обитания, то есть тропических лесах, влажность воздуха находится на уровне 60%. Чтобы поддерживать комфортный для орхидеи режим влажности, рекомендовано пользоваться специальными увлажнителями воздуха. Если у вас такого нет, то можно опрыскивать воздух вокруг цветка из распылителя. Но в этом случае следите, чтобы вода не попадала на бутоны – это тоже может вызвать их увядание.

5 Полив Существенной причиной, почему опадают цветки орхидеи, является неоптимальный режим полива. Обильный или недостаточный полив приводит не только к опаданию цветов, но и к гибели растения в целом. При правильном поливе корни у растения ярко-зеленого цвета. Если полив недостаточный они высыхают и приобретают белый оттенок. При чересчур обильном поливе корни начинают гнить и становятся характерного коричневого цвета.

6 Повреждение Неаккуратная транспортировка, случайное падение горшка, нанесение вреда растению домашними животными – все это механические повреждения, которые могут спровоцировать слабость и увядание орхидеи. К сожалению, подобные повреждения лечению не подлежат. Поэтому следует соблюдать особую осторожность и оберегать любимый цветок от таких травм.