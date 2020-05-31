Орхидея "заболела": причины опадания цветков у растения

Возраст
Даже при хорошем уходе с возрастом орхидея, увы, теряет способность цветоносить. В основном это происходит с комнатными орхидеями в возрасте от 7 лет. К сожалению, покупая цветок в супермаркете или цветочном магазине, не всегда есть возможность узнать возраст растения. Ориентируйтесь в таком случае на внешний вид.
Освещение
Одна из главных причин, почему орхидея сбрасывает все цветы – это недостаточность освещения. Оптимальная продолжительность светового дня для них составляет не менее 12 часов. Если не позаботиться о достаточном освещении, то можно наблюдать быстрое увядание цветков и бутонов. Особенно, если цветение пришлось на позднюю осень или зиму.
Перегрев и переохлаждение
В летний период настоятельно рекомендуется исключить попадание палящих солнечных лучей на орхидею. Так как это приводит к излишней потере влаги растением и даже ожогу. После чего цветки будут неминуемо сброшены.
Также распространенной причиной перегрева является расположение растения в непосредственной близости от отопительных приборов. В этом случае лучше подвинуть цветочный горшок вглубь подоконника или переставить в другое место.
Еще одним негативно влияющим фактором является переохлаждение. Чаще всего к нему приводят сквозняки в помещении, где находится орхидея. Помните, что даже ненадолго открытое на проветривание окно зимой, может привести к плачевным последствиям для нежной орхидеи.
Влажность
Также к тому, что у орхидеи опали все цветы, может привести крайне сухой воздух. В ее естественной среде обитания, то есть тропических лесах, влажность воздуха находится на уровне 60%. Чтобы поддерживать комфортный для орхидеи режим влажности, рекомендовано пользоваться специальными увлажнителями воздуха. Если у вас такого нет, то можно опрыскивать воздух вокруг цветка из распылителя. Но в этом случае следите, чтобы вода не попадала на бутоны – это тоже может вызвать их увядание.
Полив
Существенной причиной, почему опадают цветки орхидеи, является неоптимальный режим полива. Обильный или недостаточный полив приводит не только к опаданию цветов, но и к гибели растения в целом. При правильном поливе корни у растения ярко-зеленого цвета. Если полив недостаточный они высыхают и приобретают белый оттенок. При чересчур обильном поливе корни начинают гнить и становятся характерного коричневого цвета.
Повреждение
Неаккуратная транспортировка, случайное падение горшка, нанесение вреда растению домашними животными – все это механические повреждения, которые могут спровоцировать слабость и увядание орхидеи. К сожалению, подобные повреждения лечению не подлежат. Поэтому следует соблюдать особую осторожность и оберегать любимый цветок от таких травм.
Заболевания
Также характерные повреждения на орхидее могут возникать из-за различных заболеваний. Самыми распространенными заболеваниями являются серая гниль и мучнистый червец. Серая гниль – это грибковое заболевание, которое проявляется в виде водянистых пятнышек на лепестках и бутонах. Со временем эти водянистые пятнышки превращаются в омертвелые участки коричневого цвета и приводят к опаданию цветков.
Поражение этими заболеваниями – последствия нарушения теплового режима, неправильного полива, недостаточной вентиляции помещения. Среди причин еще стоит отметить излишнюю подкорму орхидеи азотсодержащими удобрениями, что сделала растение более уязвимым для заболеваний.