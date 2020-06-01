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Уже не в тренде: вещи в интерьере, которые давно пора заменить (Фото)

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Уже не в тренде: вещи в интерьере, которые давно пора заменить (Фото)
13:12 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: odomah.org

Тренды - как люди: одни уходят по-английски, не попрощавшись, а другие прощаются, но не уходят.

  • 1

    Пока эксперты по стилю строят свои прогнозы относительно того, что будет в моде ближайшие несколько лет, мы предлагаем ознакомиться со списком интерьерных фишек, которые безнадежно устарели. И что приходит им на смену.

    Сложные потолки

    Вместо многоуровневых конструкций нужны простые ровные потолки

    В 2000-х годах многоярусный потолок с подсветкой был на пике популярности. Все люди, которые хотели продемонстрировать свой высокий статус и хороший вкус, обязательно просили мастеров установить такой потолок в своей квартире. Однако сейчас на пике популярности лаконичность и минимализм, поэтому неудивительно, что на смену сложным конструкциям пришли простые ровные потолки. Что касается цветной подсветки, которая в большинстве случаев была неотъемлемой частью потолочного многоярусного торта, то она также сдала свои позиции и уступила место обычным светильникам.

  • 2

    Ниши и арки

    Дверной проем в виде арки уже не в моде

    Говоря об устаревших трендах, нельзя не вспомнить о художественных арках, часто присутствующих в узких коридорах, фигурных фальшстенках и нишах, изготовленных из гипсокартона. Главной причиной, по которой эти интерьерные приемы сошли с пьедестала, стало отсутствие функциональности. Кроме того, они занимают слишком много места, а для малогабаритных квартир это неприемлемо.

    Сейчас дизайнеры предпочитают избегать дверей, как таковых и оставлять квадратную форму проемов. Для зонирования активно используются "ажурные конструкции", среди которых вертикальные деревянные балки, стеклянные перегородки, тонкие металлические панели, выполненные с помощью художественной резки, и пр.

  • 3

    Фотообои

    Акцентная стена смотрится более стильно, чем фотообои

    Парадокс: на снимках, размещенных на страницах у дизайнеров или сайтах, посвященных оформлению интерьера, фотообои выглядят красиво. Однако в реальной жизни они производят впечатление чего-то искусственного, ненастоящего, как, например, неживые цветы. Кроме того, фотообои достаточно сложно вписать в имеющийся интерьер, они редко смотрятся гармонично, даже если выбор пал на звездное небо, панораму Нью-Йорка или морское побережье. Гораздо лучше оформить акцентную стену при помощи декоративной штукатурки, керамической плитки, деревянных панелей. Еще один вариант - покрасить ее в контрастный цвет, например, изумрудный, и дополнить интерьер деталями такого же оттенка, чтобы на выходе получилась целостная картинка.

  • 4

    Мягкий уголок для кухни

    Громоздкий мягкий уголок следует заменить круглым столом и невысокими стульями

    Раньше этот вариант считался идеальным для небольшой кухни, так как уголок занимал минимум места, но при этом смело мог разместить три-четыре человека. Однако нельзя было отрицать, что такая мебель перегружала интерьер и смотрелась достаточно тяжеловесно. Чтобы придать комнате стиля и легкости, дизайнеры предложили вместо кухонных уголков покупать удобные стулья (деревянные или металлические - на ваш вкус), и в комплект к ним подбирать круглый стол.

  • 5

    Венецианская штукатурка

    На смену венецианской штукатурке пришел декоративный кирпич

    Венецианская штукатурка выглядит неуместно в небольших квартирах. Она ассоциируется с роскошью, богатством, дворцовой элегантностью, помпезностью. Поэтому если вы не являетесь обладателем большого загородного дома или трехкомнатной квартиры, оформленной в классическом стиле, то старайтесь избегать подобного декора, чтобы не утяжелять интерьер и не превращать уютное гнездышко в неудачный пример эклектики.

    Также подумайте, как часто вы готовы делать ремонт. Если каждые два года, то можете попробовать какой-угодно стиль и дизайнхаки. Если же в ваших планах оформить квартиру на ближайшие десять лет, то отдавайте предпочтение классике и минимализму. Простой ненавязчивый дизайн, натуральные материалы, нейтральная цветовая гамма, мебель простых форм - вот то, что вам нужно.

  • 6

    Бессмысленный декор

    Статуэтки не выполняют никаких функций

    В современном дизайне главным условием является функциональность - если вещь стоит просто так и собирает пыль, значит ей либо нужно найти применение, либо убрать в кладовку, чтобы она не захламляла интерьер. Поэтому сразу вычеркните из списка желанного декора постеры с примитивной графикой, пустые шкатулки на столе в прихожей, пластиковые контейнеры на кухне, которым вы так до сих пор и не нашли применение. Та же участь ожидает искусственных растений, которые много лет отнимали вашу энергию. Если вы осмотритесь вокруг, то заметите, что в последнее время вас окружали безжизненные вещи, которые не принесли никакой пользы за эти годы.

    Пора взять себя в руки и сменить обстановку: убрать старую напольную вазу, избавиться от массивной люстры, заменив ее на лаконичные небольшие светильники, снять со стены стикеры, которые абсолютно не выражают вашу индивидуальность. Имитации и подражание уже давно вышли из моды. Сейчас актуальна ваша личность, ваши привычки и максимально персонализированное пространство.

  • 7

    Неоновые цвета

    Стиль поп-арт быстро надоедает в отличие от скандинавского

    Бирюзовые диваны, зеленые шкафы, розовые подушки, оранжевые шторы… Раньше этот взрывной коктейль был в моде и назывался поп-артом. Ситуацию спасала дорогая дизайнерская мебель, выполненная на заказ в этом стиле, и губы Мэрилин Монро на постерах, размещенных на стенах в гостиной. Эксперты советовали не бояться цвета, миксовать контрастные оттенки и создавать максимально яркую обстановку. Однако никто не учел тот момент, что подобный интерьер быстро надоедает. Кислотные тона приедаются и через пару месяцев не вызывают ничего кроме раздражения и проблем со зрением.

    Во всем должна быть мера. Если вы хотите сделать свою квартиру аркой, то используйте красный, голубой, желтый, розовый лишь в качестве акцентов, привлекающих внимание. На нейтральном фоне они будут смотреться отлично. Так, комната с серыми стенами, коралловыми шторами и постельным бельем будет выглядеть гораздо гармоничнее, чем розовое помещение с зеленым диваном под соусом из желтого ковра.

  • 8

    Полностью этнические интерьеры

    Восточный ковер более уместен в хрущевке

    В 2000-2010 годах было модно оформлять интерьер в этническом стиле. Тогда в тренде были японские, арабские, индийские, средиземноморские интерьеры. Впрочем, последние до сих популярны среди россиян - это самый разумный способ объединить в одной квартиры натуральные материалы, ремесленные изделия современную и классическую мебель. Что касается остальных вариантов, то перед их применением в собственном жилье следует задуматься о том, что мы не арабы, чтобы сидеть на подушках, не дальневосточные монахи, чтобы есть с пола. Кроме того, нас будут утомлять разноцветные шелка с блестками, в которые дизайнеры призовут укутать стены и потолки.

    Если вам по душе этнические стиль, просто расформируйте его без потерь для кошелька и стиля. Возьмите на вооружение некоторые элементы, например, коврики со слонами или арабские фонари, и гармонично впишите их в минималистичный, скандинавский или экоинтерьер.

Избавьтесь от этого немедленно: пожиратели места в маленькой квартире (Фото)

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