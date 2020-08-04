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На заметку: как освежить одежду, если на стирку нет времени

На заметку: как освежить одежду, если на стирку нет времени
16:10 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com
Мы подобрали 7 действенных способов освежить одежду.

Неприятный запах нашего тела, который переносится на одежду, может причинить немалый дискомфорт особенно в летнюю пору. Приходится как можно чаще стирать вещи. Но что делать, если вдруг машинки не оказалось под рукой, да и времени на стирку не хватает.

1. Водка

Пульверизатор с водой и водкой.

Вода с водкой - отличное средство, способное устранить даже очень сильный запах с ткани. Просто заполните пульверизатор на треть самой бюджетной водкой, а остальную часть - водой. Готовую жидкость распылите на ткань. Водка убивает бактерии, которые и являются причиной неприятного запаха. В то же время спирт в сочетании с водой после высыхания полностью испаряется, оставляя лишь запах чистоты. Лучше всего проделывать эту манипуляцию вечером, а влажную одежду вывесить на балкон, чтобы она успела полностью высохнуть.

2. Морозильная камера

Одежда в морозилке.

Низкие температуры, как и спирт, убивают бактерии, а значит морозилка может помочь справиться с несвежим запахом одежды. Просто положите вещь в пакет и поместите в камеру на несколько часов или на ночь. Перед тем, как одеваться, вещь из морозилки нужно просушить при комнатной температуре или на солнышке. К слову, лучше всего такой прием работает с темными джинсами, кашемировыми и шерстяными свитерами, которые нежелательно стирать слишком часто.

3. Сода

Пищевая сода на одежде.

Пищевая сода - это еще одно эффективное средство для нейтрализации запахов. Этот порошок прекрасно впитывает запахи внутри пространства, а также очищает ткань. Поэтому, если нужно быстро освежить вещь без стирки, аккуратно разложите ее на гладильной доске и посыпьте тонким слоем соды. Подождите 15-20 минут, а потом отряхните, если нужно воспользуйтесь влажной салфеткой.

4. Наполнитель кошачьего туалета

Гранулы для кошачьего лотка.

Немного необычный, но вполне эффективный способ использования гранул для кошачьего лотка для нейтрализации запахов на одежде. Можно насыпать немного чистого наполнителя на вещь или же просто держать небольшой открытый пакет с гранулами в шкафу.

5. Пар

Использование горячего пара.

Обычный горячий пар в ванной или специальный отпариватель поможет не только разгладить складки на одежде, но и уничтожить неприятные запахи. Если отпаривателя у вас нет, можете просто набрать горячей воды в ванну и повесить вещи над ней. Для большего эффекта добавьте в воду несколько капель эфирного масла. Через час, перевесьте вещь на балкон, чтобы она высохла и проветрилась.

6. Свежий воздух

Проветривание одежды на свежем воздухе.

Конечно же, самый простой способ для свежести одежды - проветривание на воздухе. Правда, делать это есть смысл только в те дни, когда присутствует движение воздуха. Просто развесьте вещи на балконе, откройте окна и оставьте все на ночь. Предупреждаем, такая процедура не справится со стойкими запахами, но позволит устранить легкий аромат сырости.

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7. Эфирные масла

Подушечки с эфирными маслами.

Ну, а для того, чтобы ваша одежда всегда приятно пахла, воспользуйтесь старинным бабушкиным методом с использованием аромомасел. Просто нанесите на кусок ваты, пару капель эфирного масла и положите в шкаф. Вскоре стойкий приятный запах окутает все ваши вещи и ничего проветривать не придется.

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Все по теме:

Одежда, Уборка, Стирка.

Автор:

Телеграф
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