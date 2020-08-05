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Лучше дренажных систем: как осушить дачный участок

Лучше дренажных систем: как осушить дачный участок
Обновлено 09:25 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Продвинутые дачники раскрыли секреты, какие растения помогут осушить дачный участок.

Многие дачники наверняка сталкивались с такой проблемой, как затопление участка. Особенно "повезло" тем, на чьих сотках заболоченная почва. Приятного в этом мало. На выручку приходят дренажные системы, но они не всегда по карману. Есть и другой способ, более простой — посадить на участке растения, которые потребляют много влаги.

Деревья и кустарники

Среди плодовых деревьев первый претендент на то, чтобы помочь вам в осушении почвы — слива. Она влаголюбива и отлично будет забирать из земли лишнюю воду. Также подойдет и терн, кусты которого можно сажать буквально через пару метров друг от друга. Таким образом можно и живую изгородь создать, и от избытка влаги избавиться. Решить проблему также помогут такие растения как ирга, шиповник, ирга, кусты черной смородины.

Декоративные растения

Полезными в деле осушения почвы могу стать гортензия и чубушник. Кроме того, что они будут поглощать лишнюю влагу из почвы, эти растения станут отличным украшением участка. Природными осушителями почвы являются и некоторые цветы. например, можно украсить участок болотным ирисом, многолетними астрами или аквилегией.

Камни в дизайне сада: оформление дачного участка (Фото)

Вырастите рощу

Конечно, такой совет подойдет, скорее всего, тем у кого участок довольно большой, но и обладателям небольшого количества земли можно посадить пару указанных растений. К ним, например, относятся клен, береза и ива. Они отлично чувствуют себя во влажном грунте и помогают избавиться от лишней воды.

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Советы, Участок, Растения, Дача.

Автор:

Телеграф
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