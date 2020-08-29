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Не делайте так: 8 ошибок при дизайне интерьера ванной комнаты (Фото)

Не делайте так: 8 ошибок при дизайне интерьера ванной комнаты (Фото)
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com
Расскажем, каких интерьерных решений стоит избегать, чтобы упростить свой быт и повысить уровень комфорта ванной комнаты.

Ремонт в ванной комнате всегда предполагает большое количеств усилий, времени и финансовых затрат. Еще на этапе планирования важно учесть все нюансы, чтобы готовая обстановка не вызвала лишь вздох разочарования.

  • Ошибка 1: Отсутствие большого люка в стояке

Люк в стояке должен быть большим и находиться в удобном месте

Зачастую при ремонте в ванной хозяева ставят во главе красоту и аккуратность: им хочется, чтобы комната выглядела стильно, актуально и уютно. Однако санузел входит в ту категорию помещений, которые в первую очередь должны быть практичными. Так, если спрятать коммуникации за небольшими или невидимыми люками, замаскированными под плитку, будет очень сложно менять детали при протечке.

С еще одной проблемой вы столкнетесь, если вам дом стоит в очереди на капитальный ремонт. Согласно закону, вы должны будете предоставить доступ ремонтной бригаде к коммуникациям, проведенным в ванной, чтобы они заменили водопроводный стояк. Отказаться вы не сможете, так как он является частью общедомового имущества. Если стояк полностью закрыт коробом и к нему не обеспечен нормальный доступ, то ремонт в санузле точно пострадает.

  • Ошибка 2: Отсутствие принудительной вентиляции

В ванной комнате должна присутствовать вентиляция

Принудительная вентиляция представляет собой комплекс технических устройств, которые предназначены для организации подачи в комнату свежего воздуха и удаление отработанного. Ее нужно закладывать на этапе черновой отделки, а вот после косметического ремонта это будет сделать намного сложнее. На вентиляции не стоит экономить или совсем отказываться от нее, даже если вы считаете, что в санузле хорошо циркулирует воздух. Если она будет отсутствовать, в ванной комнате появятся неприятные запахи и сырость, зеркала будут запотевать, поверхности покроются плесенью.

  • Ошибка 3: Мало систем хранения

В санузле должны присутствовать полки для хранения

Наверняка вы замечали, что на большинстве фотографий интерьеров, которые можно встретить в интернете, практически нет систем хранения. Дизайнеры ограничиваются несколькими полками небольших размеров, но на этом все. Если вы захотите повторить такой дизайн в реальной жизни, то постоянный беспорядок в санузле вам гарантирован: максимум, что могут вместить крохотные полки - несколько принадлежностей для купания, например, пузырьки с шампунем или гелем для душа. В результате, все предметы, необходимые для ежедневного ухода, расставляются на бортиках ванной, стиральной машине, новых полках, которые не подходят по стилю к интерьеру санузла. А ведь было бы гораздо проще, если бы вы еще на этапе ремонта продумали эффективное хранение: предусмотрели тумбу под раковиной, узкий шкаф у входа, полку над дверью, экран с нишей под ванной. Санузел должен быть функциональным, иначе он вызывает лишь сожаления.

  • Ошибка 4: Напольный унитаз

Под напольным унитазом неудобно убирать

Напольный унитаз - классический вариант для ванной комнаты. Он недорогой и более доступный, чем большинство современных моделей. Для него не нужно подбирать инсталляцию, встраивать ее в стену и укреплять подвесную конструкцию. Монтаж является предельно простым и понятным.

Однако, когда ремонт в санузле закончен и приходит время эксплуатации, вы начинаете понимать, что совершили большую ошибку: пространство за ножкой унитаза очень сложно убирать. Там постоянно скапливается пыль, грязь, влага, до которых тяжело добраться, в результате чего наведение порядка превращается в сущий кошмар. Гораздо более практичным является подвесной унитаз. Кроме того, что данная модель существенно облегчает уборку санузла, в частности под унитазом и вокруг него, встроенная система инсталляции позволяет установить чашу вплотную к стене, благодаря чему комната становится более просторной, что особенно актуально для маленьких помещений.

  • Ошибка 5: Рельефная плитка

Гладкая плитка намного проще в уходе, чем рельефная

Рельефная плитка для ванной комнаты - не самое лучшее решение. Да, она прочная, за счет фактуры делает интерьер стильным и дорогим, может монтироваться на неровные стены. Но в плане ухода этот материал вас разочарует. На нем остаются налеты, разводы, следы от воды, которые отмыть гораздо сложнее, чем с обычного плоского покрытия. На плитке скапливается много пыли, которую устранить не менее тяжело, чем прочие загрязнения. Также стоит упомянуть, что из-за высокой прочности, к стене будет нелегко вплотную прикрепить крючки, полотенцесушитель, настенную раковину, крепления душевой кабины. Из-за рельефности плитки между стеной и устанавливаемым предметом может остаться зазор.

  • Ошибка 6: Латунные детали

Латунный смеситель со временем покроется темными пятнами

В последнее время при обустройстве интерьера ванной часто используют латунные элементы, например, в качестве смесителей и ручек шкафчиков. Эти детали требуют особого ухода, так как являются очень чувствительными к любым загрязнениям. Учитывая, что контакт с ручками шкафов и смесителем происходит ежедневно, и далеко не всегда мы прикасаемся к ним чистыми руками, латунные элементы покрываются темными пятнами, а металл теряет свой изначальный цвет. К сожалению, решение у этой проблемы только одно - купить новую фурнитуру или сантехнику.

  • Ошибка 7: Раковина из камня

Раковины из камня нужно протирать досуха, в отличие от керамических

Керамические раковины не зря являются самыми популярными: они практичные, простые в уходе, отлично вписываются в любой интерьер. Но многие люди считают их скучными, а потому отдают предпочтение модным современным моделям из искусственного или настоящего камня, забывая, что они требуют к себе повышенного внимания. Искусственные материалы имеют поры, в которые время от времени попадает вода. Если это происходит, то на поверхности раковины появляются некрасивые пятна, которые портят ее внешний вид. С натуральным камнем таких проблем нет, но есть другие: он очень требователен в уходе. Раковины из такого материала нельзя мыть абразивами, кислотами, средствами, в составе которых есть щелочь, и прочими вариантами едкой химии. После каждого использования сантехники ее нужно протирать досуха, а также ни в коем случае не оставлять на бортиках мокрые губки и тряпки. Если проигнорировать этот момент, то на раковине образуется некрасивый налет.

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  • Ошибка 8: Неправильная установка бойлера

Бойлер нельзя устанавливать на гипсокартонную стену

Все хозяйки стремятся к тому, чтобы ванная была чистой, аккуратной и лаконичной. По этой причине они часто пытаются спрятать бойлер в венткороб, чтобы не мозолил глаза и не портил своими габаритами интерьер комнаты. На самом деле, такая установка является не только грубой ошибкой, но и нарушением закона, так как происходит внедрение в общедомовые коммуникации.

Бойлер можно устанавливать или в нишу, или над унитазом, предварительно убедившись, что стена сможет выдержать нагрузку в виде прибора выбранного объема (гипсокартонная поверхность не подходит для этих целей). Однако есть и хорошая новость: в отличие от газовой колонки, водонагреватель можно прятать как угодно, например, за шторкой или деревянными фасадами.

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Интерьер, Ремонт, Дизайн.

Автор:

Телеграф
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