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Непривередливые: как и где нужно хранить помидоры

Непривередливые: как и где нужно хранить помидоры
Обновлено 09:32 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com
Благодаря последнему исследованию стало известно, что стоит ли хранить помидоры в холодильнике.

Существует много споров о правильном хранении томатов. Кто-то хранит их в холодильнике, кто-то при комнатной температуре. Исследовательская группа из Геттингенского университета выяснила, есть ли различия во вкусе спелых томатов в зависимости от того, как они хранятся.

В результате, которым они поделились в журнале Frontiers in Plant Science, не было обнаружено заметного отличия. Разнообразие сортов оказало большее значение.

Исследователи из отдела качества растительных продуктов в Геттингенском университете проанализировали вкусовые качества новых сортов томатов, опираясь на сенсорную панель – группу людей, описывающих вкусовые качества продукта. Группа исследовала различия сладости, кислотности и сочности томатов. Не было обнаружено существенных различий во вкусе между двумя вариантами хранения, если принять во внимание всю цепочку послеуборочной обработки.

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"Именно сорт томатов оказывает важное влияние на вкус. Поэтому разработка новых сортов может стать шагом к улучшению вкуса томатов", — отмечает Лариса Кански, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Помидоры, Овощи, Хранение, Томаты.

Автор:

Телеграф
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