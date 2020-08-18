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Запасаемся на зиму: как правильно хранить виноград

Запасаемся на зиму: как правильно хранить виноград
Обновлено 13:11 Сегодня Телеграф news.yellmed.ru Фото: pixabay.com
Наши предки знали надежные способы заготовки плодов. Мы поделимся одним из народных секретов.

Во времена, когда люди еще не знали о холодильнике, вопрос сохранности продуктов стоял остро. На помощь приходило мочение.

Что такое мочение

В качестве консерванта выступали этиловый спирт и молочная кислота. Они вырабатываются в процессе мочения натуральным способом из сахаров, которые присутствуют в фруктах, ягодах, под воздействием «диких» дрожжей и молочнокислых бактерий.

Спирт и молочная кислота образуются в небольшом количестве, поэтому моченую продукцию нужно хранить в холоде: погребе, подвале или холодильнике.

В мочении есть свои тонкости. Нужно следить, чтобы температура в помещении не превышала 30 градусов. Иначе все может пойти не так, как нужно: вместо молочнокислого произойдет уксуснокислое брожение.

Тара для замачивания должна быть стеклянной, деревянной или эмалированной. И, конечно, чистой. Можно ее вымыть горячей водой с содой или простерилизовать. Деревянные емкости ошпаривают крутым кипятком.

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В процессе мочения на поверхности будет образовываться пена. Ее следует периодически убирать. Если появилась плесень, нужно снять груз, которым придавлена плодовая масса, и вымыть его горячей водой.

Традиционно

Лучше для мочения брать плотные ягоды с кисло-сладким вкусом и рыхлой кистью. Нужно их перебрать, удалить подпорченные плоды и промыть в холодной воде. Затем виноградные гроздья укладывают в чистую тару.

Сверху кладут салфетку из натуральной ткани, круг или тарелочку и придавливают грузом. Это может быть камень, банка с водой или другой тяжелый предмет. Для приготовления маринада понадобятся сахар, соль, сухой порошок горчицы. На литр воды добавляется 30 граммов сахара, 10 граммов соли и 10 граммов горчицы.

Количество маринада будет зависеть от количества винограда. Все хорошо перемешивается и вливается в тару с ягодами так, чтобы жидкость покрыла их полностью.

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В теплом месте при 20-25 градусах процесс мочения закончится через 20-25 дней. Такой виноград можно хранить в холодном уголке в течение всей зимы. И всегда к столу будет кисло-сладкий виноград с характерным запахом квашения и вкусный, освежающий рассол.

осенью мочат яблоки, бруснику, клюкву. Реже таким способом сохраняют сливы, груши, рябину. Можно попробовать заготовить более экзотичный продукт – виноград.

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Зима, Виноград, Хранение.

Автор:

Телеграф
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