Чтобы остались белыми даже через 10 лет: киевлянка поделилась лайфхаком по мытью белых кроссовок

Белые кроссовки - это практически универсальная базовая обувь, которую можно комбинировать со многими вещами гардероба разных стилей. Такие кроссовки выглядят красиво и стильно. Есть только одна проблема - временами белые кроссовки очень трудно почистить, чтобы они выглядели как новенькие.

Киевлянка Александра Зинькова на своей личной странице в Инстаграме поделилась лайфхаками, которые помогут избавить белые кроссовки от грязи.

1. Стельки и шнурки вынимаем. Моем подошву. Если надо - используем щетку. Задача - просто смыть грязь.

2. В теплой воде моем кроссовки с хозяйственным мылом и губкой. Не жалейте мыла. Не жалейте кроссовки. Можно несколько раз. Можно оставить постоять намыленными несколько минут (пока Вы моете другую пару).

3. Чистим подошву и различные пластиковые/резиновые детали зубной щёткой (пожалуйста, не той, которой Вы чистите зубы) и зубной пастой. Самой дешевой.

4. Споласкиваем кеды от моющих средств и отправляем в стиральную машину. Туда же отправляем стельки (их можно вместе со шнурками положить в мешок для стирки).

5. Стираем при низкой температуре на малых оборотах. Если у Вас новая машинка с миллиардом режимов - выбирайте режим "спортивная обувь". Стираем без кондиционера для белья!

6. Если Вы беспокоитесь о том, насколько нежно будет обращаться барабан машинки с Вашими малышами, положите туда старое махровое полотенце.