Лунный календарь огородника и рыболова на июнь 2021: благоприятные дни

Несмотря на то, что жители Украины уже во всю работают на своих приусадебных участках и на дачах, и даже собирают первые урожаи весенней зелени, еще не потерянно время, чтобы позаботиться о будущем урожае и высадить овощи, кусты, рассаду. А календарь рыболова на июнь поможет вам выбрать день, когда рыба будет активно клевать.

Чтобы иметь больше шансов получить хороший урожай, "Телеграф" предлагает месячный календарь огородника-садовода на июнь 2021 года.

Благоприятные дни для посевов, посадки или пересадки растений в июне: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30 июня.

Неблагоприятные дни для посева, посадки или пересадки растений в июне: 1, 9, 10, 24, 27, 28 июня.

10 - новолуние. Считается, что растения очень уязвимы в этот период.

25 - полнолуние. В этот день лучше заняться избавлением от вредителей и лечением заболеваний.

Как определяют удачные дни для рыбалки

Новолуние способствует хорошему клеву. Поэтому опытные рыболовы достают удочки и идут к реке именно в этот период. А вот когда месяц пойдет на спад, вместе с ним уменьшится и поклевки.

Имеет значение и время суток. Лучше рыбачить тогда, когда рыба наиболее активна - на рассвете и на закате.

Рыбной ловли лучше избегать, когда дует северный ветер - крупного улова в этот день ждать не стоит.

Календарь рыболова на июнь 2021

Лучший клев: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23 июня.

Хороший клев: 14, 18, 19, 27 28 июня.

Средний клев: 4, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26 июня.

Клевать не будет: 1, 2, 3, 15, 16, 17, 18, 29, 30 июня.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно выбрать клубнику, взглянув на нее лишь одним глазом.