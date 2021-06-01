Благоприятные дни для посевов в июне 2021 года: что и когда садить в первый месяц лета

Наступило лето, и характер садово-огородных работ изменился. Сказать бы, что основная масса работ уже закончена, но это не так: в июне огородников и садоводов тоже ждет много забот.

Июнь – это оптимальное время для высадки в открытый грунт рассады помидоров, перца и капусты. Также можно продолжать садить картошку и огурцы, редиску и бобовые, лук и бахчевые.

"Телеграф" составил для вас посевной календарь на июнь 2021 года, чтобы вы знали, когда и что можно еще садить в первый месяц лета.

Не забывайте, что летом дни становятся длиннее, а солнце ярче, поэтому растения требуют поливов и подкормок.

Ранее, "Телеграф" рассказывал, как определить удачные дни для рыбалки и назвал благоприятные дни для рыболовов на июнь 2021.