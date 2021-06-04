Маленький секрет: Лиза Глинская рассказала, как правильно размораживать десерты

Известный украинский повар-кондитер Лиза Глинская помимо рецептов на своей странице в Инстаграме рассказывает своим подписчикам о различных тонкостях кулинарии. К примеру, в одном из своих постов рассказала, какие десерты можно замораживать и как это правильно делать.

"Сегодня хочу поделиться своим маленьким секретом - готовые десерты тоже можно замораживать. А, иногда, даже нужно" - пишет Глинская.

Что можно замораживать:

бисквитные/муссовые десерты

десерты из песочного теста

выпечку из слоеного теста

заварное тесто (можно до выпечки, можно после)

макарон

дрожжевую выпечку.

Как правильно замораживать эти десерты:

Замораживайте только полностью остывший десерт.

Перед заморозкой плотно оберните пищевой пленкой, в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха. Такой десерт как макарон можно поместить в контейнер, с плотно закрывающейся крышкой.

Хранить десерты в морозилке можно не больше 1-3-х месяцев, все зависит от состава десерта.

Как размораживать:

Размораживайте обязательно через холодильник, чтобы происходила медленная разморозка.

Если десерт уже был разморожен, его не стоит замораживать повторно.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом сочных блинчиков из шпината, с ягодами и кремом Шантийи.