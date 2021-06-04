Маленький секрет: Лиза Глинская рассказала, как правильно размораживать десерты

Известный украинский повар-кондитер Лиза Глинская помимо рецептов на своей странице в Инстаграме рассказывает своим подписчикам о различных тонкостях кулинарии. К примеру, в одном из своих постов рассказала, какие десерты можно замораживать и как это правильно делать.
"Сегодня хочу поделиться своим маленьким секретом - готовые десерты тоже можно замораживать. А, иногда, даже нужно" - пишет Глинская.
Что можно замораживать:
Как правильно замораживать эти десерты:
Замораживайте только полностью остывший десерт.
Перед заморозкой плотно оберните пищевой пленкой, в несколько слоев, чтобы не было доступа воздуха. Такой десерт как макарон можно поместить в контейнер, с плотно закрывающейся крышкой.
Хранить десерты в морозилке можно не больше 1-3-х месяцев, все зависит от состава десерта.
Как размораживать:
Размораживайте обязательно через холодильник, чтобы происходила медленная разморозка.
Если десерт уже был разморожен, его не стоит замораживать повторно.
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Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская поделилась рецептом сочных блинчиков из шпината, с ягодами и кремом Шантийи.