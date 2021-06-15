Черви - знак качества: что нужно знать при выборе черешни (инфографика)

На прилавках магазинов и рынков уже начинает появляться еще одна из самых любимых летних ягод - черешня.

"Телеграф" решил наглядно рассказать, как выбирать эту ягоду, как определить ее червивость и как правильно ее хранить.

Итого, при выборе хорошей ягоды стоит в первую очередь обратить внимание на ее внешний вид - черешня должна быть сухой и без признаков гниения, а ягодные чашелистики - зелеными. Если у ягоды отсутствует аромат или к примеру ягоды мягкие, то лучше у этого продавца черешню не покупать.

Не переживайте, если вы купили червивую черешню. В этом случае черви - это некий знак качества, и признак того, что черешня была выращена без химии.

Также, напомним, что у желтой и розовой черешни вкус не так ярко выражен, как у темных сортов. Плюс ко всему они кислее.

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