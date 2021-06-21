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Ацетатная пленка и ягоды асаи: Лиза Глинская рассказала, как их можно использовать при приготовлении десертов

Ацетатная пленка и ягоды асаи: Лиза Глинская рассказала, как их можно использовать при приготовлении десертов
Обновлено 16:13 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" кондитер Лиза Глинская продолжает учить кондитерским терминам своих подписчиков. На своей странице в Инстаграм Глинская рассказала, что такое ягоды асаи и для чего нужна ацетатная пленка при приготовлении десертов. 

Асаи - это экзотическая ягода, которая растет на пальмах в Бразилии. По внешнему виду - это что-то среднее между смородиной и голубикой, растет на ветках гроздьями, схоже с виноградом. Вкус у асаи неоднозначный: напоминает малину, орех, шоколад… Асаи очень полезна, в Бразилии ее называют "ягодой красоты".

Ягоды асаи можно есть как в свежем, так и в переработанном виде – замороженными или перетертыми в порошок, или использовать сублимированные ягоды. Из асаи делают энергетические, алкогольные и безалкогольные напитки, ягоды добавляют в мороженое, десерты, используют для начинки в выпечке.

Ацетатная пленка или бордюрная лента - это прозрачная, матовая или узорчатая пленка для сборки, обтяжки десертов, работы с шоколадом. Она бывает различной ширины и толщины. Более тонкую пленку используют для обтяжки десертов, более плотную – для сборки тортов и шоколадного декора.

Кондитеру ацетатная пленка нужна, чтобы:

  •  формировать ровные боковые поверхности у десертов - муссов, желе, чизкейков,
  •  легко извлекать десерты из формы,
  •  работать с шоколадом,
  •  аккуратно транспортировать десерты.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, какие десерты можно замораживать и как это правильно делать.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 201

Все по теме:

Ягоды, Дом, Кондитер, Лиза Глинская, Асаи, Ацетатная пленка.
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