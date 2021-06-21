Ацетатная пленка и ягоды асаи: Лиза Глинская рассказала, как их можно использовать при приготовлении десертов

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф" кондитер Лиза Глинская продолжает учить кондитерским терминам своих подписчиков. На своей странице в Инстаграм Глинская рассказала, что такое ягоды асаи и для чего нужна ацетатная пленка при приготовлении десертов.

Асаи - это экзотическая ягода, которая растет на пальмах в Бразилии. По внешнему виду - это что-то среднее между смородиной и голубикой, растет на ветках гроздьями, схоже с виноградом. Вкус у асаи неоднозначный: напоминает малину, орех, шоколад… Асаи очень полезна, в Бразилии ее называют "ягодой красоты".

Ягоды асаи можно есть как в свежем, так и в переработанном виде – замороженными или перетертыми в порошок, или использовать сублимированные ягоды. Из асаи делают энергетические, алкогольные и безалкогольные напитки, ягоды добавляют в мороженое, десерты, используют для начинки в выпечке.

Ацетатная пленка или бордюрная лента - это прозрачная, матовая или узорчатая пленка для сборки, обтяжки десертов, работы с шоколадом. Она бывает различной ширины и толщины. Более тонкую пленку используют для обтяжки десертов, более плотную – для сборки тортов и шоколадного декора.

Кондитеру ацетатная пленка нужна, чтобы:

формировать ровные боковые поверхности у десертов - муссов, желе, чизкейков,

легко извлекать десерты из формы,

работать с шоколадом,

аккуратно транспортировать десерты.

Ранее, "Телеграф" писал, что Лиза Глинская рассказала, какие десерты можно замораживать и как это правильно делать.